Toyota wird sein neues wasserstoffbetriebenes Rallyeauto debütieren, wenn die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) Ende dieses Monats in Finnland zu Gast ist. Der viermalige Weltmeister und derzeitige stellvertretende Teamchef von Toyota, Juha Kankkunen, wird den GR Yaris Rally2 H2 Concept auf der Harju-Etappe der Rallye Finnland am Donnerstag und Freitag (31. Juli bis 3. August) pilotieren.



Das Auto wurde am Hauptsitz des Toyota WRC-Teams in Jyväskylä, Finnland, umfangreich weiterentwickelt und basiert auf dem aktuellen GR Yaris Rally2, ist jedoch mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet, der mit komprimiertem Wasserstoff betrieben wird.



Toyota hatte die Technologie bereits 2022 bei der WRC in Belgien bei der Rallye Ypern vorgestellt, als Kankkunen und der damalige Toyota-Präsident Akio Toyoda hinter dem Steuer saßen. Seitdem wurde das Konzept weiterentwickelt, um die aktuelle Version des Fahrzeugs zu schaffen, die in Finnland Premiere feiern wird.



In Köln gebaut



Toyota hat stark in die Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Rennwagen investiert, als eine der Optionen für die Zukunft des Motorsports in einer klimaneutralen Gesellschaft. Der japanische Autohersteller tritt seit 2021 mit wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen an, als ein modifizierter Corolla in der japanischen Super Taikyu Serie eingesetzt wurde - unter den Fahrern war auch Jari-Matti Latvala, Teamchef von Toyotas WRC-Team.



Im vergangenen Monat stellte Toyota ein wasserstoffbetriebenes Prototyp-Testfahrzeug als nächsten Schritt auf dem Weg zum Rennen mit dem alternativen Kraftstoff bei den 24 Stunden von Le Mans vor.



Der GR LH2 wurde bei Toyota Gazoo Racing Europe in Köln gebaut, basierend auf einem Chassis des GR010 HYBRID Le Mans Hypercars. Details zum Motor oder Hybridsystem, die im Higashi-Fuji Technical Centre in Japan entwickelt wurden, wurden nicht veröffentlicht.



Toyota stolz



Neben der Premiere des GR Yaris Rally2 H2 Concept wird Toyota einen normalen GR Yaris Rally2 für Latvala bei seinem Heimrennen in Finnland einsetzen. Der 18-fache WRC-Rallyesieger startete letztes Jahr in der WRC2-Klasse bei diesem Event und fuhr einen Toyota auf den zweiten Platz der Klasse und Gesamtplatz sechs.



"Ich freue mich sehr, meinen 20. Start bei der Rallye Finnland zu absolvieren und den GR Yaris Rally2 gemeinsam mit Janni Hussi zu fahren", sagte Latvala. "Es ist finnische Rallyetradition, einen großen Geburtstag mit der Teilnahme am Heimrennen zu feiern, daher danke ich Akio Toyoda, dass ich diesen besonderen Meilenstein in dem Jahr, in dem ich 40 wurde, realisieren darf."



"Es ist auch eine Gelegenheit für mich, am Steuer eines modernen Rallyeautos scharf zu bleiben und mein Feedback in die Entwicklung dieses und anderer Autos für TGR-WRT einzubringen."