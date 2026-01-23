Toyota gibt bei der Rallye Monte-Carlo, dem Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2026, weiterhin den Ton an: Wenngleich Oliver Solberg auf der fünften Wertungsprüfung am Freitagvormittag von einem schleichenden Plattfuß heimgesucht wurde, konnte der 24-Jährige seine Führung erfolgreich verteidigen.



Solberg, begleitet von Co-Pilot Elliott Edmondson, gewann zwei von drei Prüfungen am Freitagvormittag auf anspruchsvollen, schneebedeckten und vereisten Asphaltstrecken. Der Sohn des Weltmeisters von 2003, Petter Solberg, ging zum Mittag-Service mit einem Vorsprung von 1:04,2 Minuten vor seinem Toyota-Teamkollegen Elfyn Evans in Führung.



Der amtierende Weltmeister und zehnfache Monte-Carlo-Sieger Sebastien Ogier, der schon am Donnerstag nicht zufrieden war, konnte keinen Boden auf Solberg gutmachen und beendete den Vormittag auf dem dritten Platz, mit einem Rückstand von 1:39,9 Minuten.



Thierry Neuville kämpft weiter mit seinen Reifen



Solberg setzte am Freitag dort an, wo er am Donnerstagabend aufgehört hatte. Die Teams trafen erneut auf Bedingungen, die eine Mischung aus Schnee, Eis sowie trockenem und nassem Asphalt boten. Der Schwede meisterte die Herausforderung souverän und sicherte sich am Morgen seinen zweiten Etappensieg, mit einem Vorsprung von 19,1 Sekunden auf Hyundai-Star Thierry Neuville.



Solbergs Zeit war 26,5 Sekunden schneller als die seines Teamkollegen Evans, wodurch er seinen Vorsprung gegenüber dem Waliser auf 1:10,7 Minuten ausbaute. "Ich bin vorsichtig, habe aber Spaß. Die Schotter-Crew hat einen großartigen Job gemacht und alles genau dort platziert, wo es sein sollte - ich habe ihnen 100 Prozent vertraut! Gute Arbeit", so Solberg.



Neuville hatte weiterhin Probleme, Vertrauen in die Hankook-Winterreifen zu finden, zeigte jedoch eine deutlich bessere Leistung als noch am Vortag und behauptete den vierten Gesamtrang. "Heute ist es etwas besser, aber wir müssen noch Vertrauen in die Reifen gewinnen", resümierte der Belgier.



Monte-Carlo-Spezialist Ogier war auf der vierten Prüfung der viertschnellste Fahrer, mit einem Rückstand von 6,3 Sekunden auf Evans, aber satte 32,8 Sekunden hinter Solberg. Gregoire Munster war der schnellste M-Sport-Fahrer, doch Teamkollege Jon Armstrong hielt den fünften Gesamtrang vor Adrien Fourmaux, Takamoto Katsuta und Hayden Paddon.



Oliver Solberg durch Reifenschaden gebremst



M-Sport-Pilot Josh McErlean und Toyota-Fahrer Sami Pajari kehrten nach ihrem Ausfall in SS2 am Donnerstagabend wieder in die Rallye zurück. Solbergs Dominanz wurde auf der fünften Prüfung gebremst, als der Toyota-Fahrer einen Platten am linken Vorderreifen seines Spikereifens erlitt, was zu einem Zeitverlust von 27,2 Sekunden führte.



"Ich weiß nicht, wie [der Platten] passiert ist, es begann sehr langsam und schließlich fiel der Druck ab. Dummer Platten", sagte Solberg. Die Prüfung war größtenteils trocken und ohne Schnee oder Eis, was den Fahrern an der Spitze der Startreihenfolge zugutekam, weil die Fahrspuren zunehmend verschmutzt waren.



Evans nutzte dies optimal und sicherte sich seinen zweiten Etappensieg, mit 4,8 Sekunden Vorsprung auf Ogier. Dadurch verringerte sich der Rückstand auf Spitzenreiter Solberg auf 43,5 Sekunden. Ogier konnte sich im Kampf um den dritten Platz von Neuville absetzen, weil dieser auf Super-Soft- und Spikereifen kämpfte und die Prüfung 30 Sekunden langsamer als Evans beendete.



Rallye Monte-Carlo: Reifenschäden am Freitagvormittag



Solberg war nicht der einzige Fahrer mit Problemen auf der Prüfung: Toyota-Pilot Katsuta und M-Sport-Fahrer Munster erlitten jeweils einen Platten am linken beziehungsweise rechten Vorderreifen. Munster hielt an, um ein Rad zu wechseln, bevor er an der nachfolgenden Hyundai-Crew von Paddon vorbeifuhr. Munster beendete den Vormittag mit einem weiteren Platten auf der sechsten Prüfung.



Schnee und Eis kehrten für die letzte Prüfung zurück, ebenso wie schlammige Abschnitte. Dennoch meisterte Solberg erneut die extrem schwierigen Bedingungen. Trotz des Verlustes eines Spikereifens durch einen Platten fuhr er einen Prüfungsgewinn mit 8,8 Sekunden Vorsprung auf Neuville ein, der Anzeichen verbesserter Geschwindigkeit bei Hyundai zeigte.



"Es wird nicht leichter, es ist verrückt da draußen. Ich muss jetzt nur ein wenig durchatmen, weil die Konzentration so intensiv ist", sagte Solberg. "Ein Minuten-Vorsprung ist großartig, aber bei der Monte-Carlo ist das noch nicht viel, und alles kann passieren, wie bei meinem langsamen Platten."



Und weiter: "Man braucht auch etwas Glück, aber der Nachmittag wird noch kniffliger", mahnt der Gesamtführende. "Es wird viel Schlamm für die anderen geben, nicht nur für mich heute Morgen. Es wird etwas gleichmäßiger, aber sehr tricky."



Solberg schlägt in der sechsten Prüfung zurück



Fourmaux, der ebenfalls mit seinen Hankook-Winterreifen kämpft, war drittschnellster Fahrer, was ihm half, den Freitagvormittag auf dem fünften Gesamtrang zu beenden, allerdings 31,6 Sekunden hinter Neuville und sogar 2:28,2 Minuten hinter der Spitze.



Die Fahrer an der Spitze litten stärker unter den schwierigen Bedingungen, wodurch Evans und Ogier nur die viert- beziehungsweise fünftschnellsten Zeiten erzielten und die zuvor erzielten Gewinne gegenüber Solberg wieder verloren gingen.



Rally1-Rookie Jon Armstrong (M-Sport-Ford) fuhr die drei Prüfungen clever, verlor jedoch den fünften Gesamtrang am Mittag an Fourmaux. Katsuta erlitt auf der Prüfung einen weiteren Platten am rechten Vorderreifen und steuerte in siebter Position auf den Service zu, vor dem zurückkehrenden Hyundai-Piloten Hayden Paddon.



Die Top 10 vervollständigten die WRC2-Fahrer: Citroën-Pilot Leo Rossel und Lancia-Fahrer Nikolay Gryazin. Alle drei Wertungsprüfungen stehen am Freitagnachmittag noch einmal in der gleichen Reihenfolge auf dem Programm.