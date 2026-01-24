RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
WRC Monte-Carlo: Tag 2 (SP9) Sebastien Ogier schiebt sich bei der "Monte" immer näher an P2 heran
McKlein Photography / LAT Images

WRC Monte-Carlo: Tag 2 (SP9) | 23.01.2026

Ogier verkürzt Rückstand

Im Duell um P2 hinter Spitzenreiter Oliver Solberg macht "Monte"-Rekordsieger Sebastien Ogier weiter Boden gut - Thierry Neuville hängt kurzzeitig fest. Keferböck/Minor führen weiterhin bei den Masters.

Bei der Rallye Monte-Carlo, dem Saisonauftakt 2026 der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), ist rund die Hälfte des Programms absolviert. Neun der 17 Wertungsprüfungen (WPs) sind gefahren. An der Spitze des Klassements rangiert am Freitagabend weiterhin Oliver Solberg, der im Toyota-Werksteam seine erste volle Saison in einem Rally1-Auto fährt.

Nachdem er das Geschehen bei der "Monte" schon am Donnerstag und am Freitagvormittag bestimmt hatte, ließ Solberg am Freitagnachmittag eine weitere WP-Bestzeit folgen, und zwar auf WP7. Die zwei weiteren Bestzeiten auf der Nachmittagsschleife gingen aber an Sebastien Ogier (Toyota).

Damit hat Ogier im Duell um die zweite Position gegen Elfyn Evans (Toyota) weiter Boden gutgemacht. Nachdem die Teamkollegen am Mittag noch durch 35 Sekunden getrennt waren, sind es am Abend nur noch 6,5 Sekunden, die Ogier hinter Evans zurückliegt. Auf Spitzenreiter Solberg fehlt aber beiden weiterhin mehr als eine Minute.

Neuville fährt sich fest: Fourmaux erster Toyota-Verfolger

Hinter den drei Toyota-Fahrern Oliver Solberg, Elfyn Evans, Sebastien Ogier werden die Top 5 im "Monte"-Klassement derzeit von den Hyundai-Teamkollegen Adrien Fourmaux und Thierry Neuville gestellt. Die beiden haben die Positionen getauscht, da Neuville auf WP9 mehr als drei Minuten verlor. Er hatte sich in einem Graben festgefahren. Zurück auf die Fahrbahn kam er nur dank der Hilfe von Zuschauern.

"In einer Kurve bin ich hängengeblieben und kam nicht mehr raus. Vor uns konnten wir ein Auto sehen, das wahrscheinlich den Graben verursacht hat. Zum Glück waren Fans da, um uns herauszuschieben. Das war ein ziemlicher Kampf heute, aber wir haben es ins Ziel geschafft", so Neuville.

Takamoto Katsuta im vierten Toyota GR Yaris war zu Mittag noch Siebter gewesen. Am Nachmittag aber musste sich der Japaner ohne Servolenkung ins Etappenziel kämpfen. Aus den Top 10 des Klassements ist Katsuta herausgefallen.

Johanns Keferböck und Ilka Minor (Toyota GR Yaris Rally2) liegen auf Gesamtrang 27 und führen im WRC Masters Cup bereits elf Minuten vor dem Iren Eamonn Boland. Albert von Thurn und Taxis und Jara Hain im Baumschlager Rallye Racing Skoda Fabia RS Rally2 auf Platz 37.

Nach der Freitagsetappe wird die zweite Hälfte der Top 10 der Rallye Monte-Carlo gebildet von: Jon Armstrong (M-Sport-Ford) auf Rang sechs, Hayden Paddon (Hyundai) auf Rang sieben, gefolgt von den WRC2-Piloten Leo Rossel (Citroen), Eric Camilli (Skoda) und Nikolay Gryazin (Lancia).

Die Samstagsetappe beim Saisonauftakt 2026 umfasst lediglich vier Wertungsprüfungen. Allerdings steht die 30 Kilometer lange "Königsprüfung" von La Breole nach Bellafaire gleich zweimal auf dem Plan, als WP10 am Morgen und als WP12 am frühen Nachmittag.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

WRC Monte-Carlo: Nach SP6

Solberg verteidigt Führung trotz Reifenschaden

Toyota-Pilot Oliver Solberg hat seine Führung bei der WRC Rallye Monte-Carlo 2026 verteidigt, obwohl er am Freitagvormittag einen schleichenden Plattfuß hatte. Keferböck/Minor führen weiter bei den Masters.

WRC Monte-Carlo: Nach SP3

Solberg führt bei Eis, Schnee und Nebel

Bei extrem tückischen Bedingungen auf der ersten Etappe der "Monte" behält Toyota-Neuzugang Oliver Solberg trotz "hundert Beinahe-Abflügen" kühlen Kopf. Keferböck/Minor auf Platz 19 der RC2 liegend bei den WRC Masters in Führung.

Oliver Solberg vor WRC-Aufstieg

Wird Solberg Toyotas neuer Hoffnungsträger?

Oliver Solberg gilt als Favorit auf ein Toyota-Cockpit für 2026: Nach seinem WRC2-Titel spricht er offen über Hoffnungen, Gespräche und seine Zukunft

News aus anderen Motorline-Channels:

Toyota Aygo X Play im Test

Von A nach B unter 20.000 Euro

Selbst wenn man zum Aygo X Play das Design- und das Komfort-Paket dazubestellt, steht noch lang kein Zweier an erster Preisstelle. Unterwegs mit 998 ccm und 72 PS: Da ist immer Schwung nötig und hoffentlich fährt hinten keiner mit.

Welche Arten es gibt, worauf es zu achten gilt

Zufahrtsbeschränkungen in Europa im Check

Gerade in der Urlaubszeit werden für Autoreisende Umweltzonen, City-Maut & Co. wichtig. Derlei Maßnahmen sind in Europa weit verbreitet, doch gibt es keine einheitliche Regelung. Der ÖAMTC klärt auf, wie man unnötigen Ärger und Strafen vermeidet.

Zwischen den Öfen

Helden auf Rädern: Alfa Romeo 155

Ein neues Modell hat es oft schwer, wenn der Vorgänger eine Legende war. Vor allem der 155, nachdem Alfa Romeo an sich einen Sonderstatus hat. Die Mitgift aber nur gutbürgerlich war.

24 Stunden von Daytona

Cadillac verliert Poleposition

Dem Action-Express-Cadillac #31 wurde die GTP-Pole zum Rolex 24 in Daytona aberkannt - Acura erbt die Pole, auch BMW in der GTD Pro bestraft

Weitere Artikel:

Dakar 2026: Alle Sieger

Die Klassen-Sieger der Rallye Dakar 2026

Dacia und KTM haben in Saudi-Arabien gewonnen, aber wie sieht es in den anderen Kategorien aus? - Ein Überblick mit den Ergebnissen der deutschsprachigen Fahrer

Motorräder: Irres Dakar-Finale

Brabec verliert Sieg - Benavides triumphiert

Dakar-Thriller bis zur Ziellinie - Ricky Brabec verliert nach einem Navigationsfehler den sicher geglaubten Sieg - Luciano Benavides jubelt mit minimalem Vorsprung

WRC Monte-Carlo: Nach SP6

Solberg verteidigt Führung trotz Reifenschaden

Toyota-Pilot Oliver Solberg hat seine Führung bei der WRC Rallye Monte-Carlo 2026 verteidigt, obwohl er am Freitagvormittag einen schleichenden Plattfuß hatte. Keferböck/Minor führen weiter bei den Masters.

Jännerrallye: Bericht Stürmer

Ein Winter wie damals

Dank Horst Stürmer und Rene Zauner wurde auch bei der bisher 39. Jännerrallye dazu beigetragen, dass die zahlreichen Rallye-Besucher mit bester Quattro-Action auf Schnee beglückt wurden.