Ott Tänak (Hyundai) führt die Rallye Portugal, den fünften Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), nach dem Freitag an. Nach der enttäuschenden Vorstellung bei der Kanaren-Rallye meldete sich Hyundai zum Auftakt der klassischen Schottersaison der WRC wieder an der Spitze zurück.



Sechs der zehn Wertungsprüfungen am Freitag gewannen Hyundai-Fahrer, drei davon Tänak. Gleich zum Beginn des Tages hatte der Este die Führung übernommen und sie bis ins Tagesziel behauptet. "Es war anstrengend, besonders die zweite Schleife. Wir haben nicht wirklich den Sweetspot gefunden und hatten ein paar Schwierigkeiten. Aber die letzten beiden Prüfungen waren sauber", so Tänak am Ende des Tages bei RallyTV



Nach elf von 24 Wertungsprüfungen beträgt sein Vorsprung vor Sebastien Ogier (Toyota) 7,0 Sekunden. Auf den Positionen drei und vier folgen mit Takamoto Katsuta (+ 27,1 Sekunden) und Kalle Rovanperä (+28,3) zwei weitere Toyota-Piloten, Thierry Neuville (Hyundai), der amtierende Weltmeister, ist Fünfter (+32,7).



Elfyn Evans (Toyota) liegt auf Rang sechs. Als Führender in der WM musste der Waliser am Freitag die Wertungsprüfungen als erster Fahrer absolvieren, was auf Schotter stets ein deutlicher Nachteil ist. Siebter ist sein Teamkollege Sami Pajari. Joshua McErlean, Gregoire Munster (beide Ford) und Oliver Solberg (Toyota), der die WRC2-Wertung anführt, komplettieren die Top 10.



Lange Zeit hielt Hyundai am Freitag sogar eine Doppelführung. Adrien Fourmaux war Tänak nach zwei WP-Siegen dicht auf den Fersen. Doch 7,5 Kilometer nach dem Start der achten Wertungsprüfung brach an seinem Auto ohne ersichtlichen Grund die linke Vorderradaufhängung, und Fourmaux musste aufgeben.



Unglücklich lief der Start in die Rallye Portugal für Claire Schönborn, die Siegerin des Damen-Förderprogramms der WRC. Zum Auftakt ihrer Saison in der WRC3-Klasse überschlug sich die Deutsche gleich bei der ersten Wertungsprüfung des Tages. Schönborn und Beifahrerin Jara Hain konnten zwar zunächst noch weiterfahren, mussten ihren Fiesta kurz darauf aber abstellen, weil der Motor überhitzte.



Am Samstag erwarten die Crews bei der Rallye Portugal sieben Wertungsprüfungen über insgesamt 122,92 Kilometer.