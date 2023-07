Mit einer wahrhaft weltmeisterlichen Leistung hat Toyota-Pilot Kalle Rovanperä am Sonntag die Rallye Estland, den achten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, gewonnen. Der amtierende Weltmeister degradierte seine Rivalen bei der schnellen Schotterrallye zu Statisten und siegte nach einer dominanten Vorstellung.



Rovanperä gewann in Estland 15 der 21 Wertungsprüfungen und hatte im Ziel nach 300,42 Kilometern 52,7 Sekunden Vorsprung auf Thierry Neuville (Hyundai). Dritter wurde sein Teamkollege Esapekka Lappi (+59,5 Sekunden).



Rang vier ging an Elfyn Evans (Toyota), Teemu Suninen wurde bei seinem Comeback im Werksteam von Hyundai guter Fünfter. Die Plätze sechs bis acht belegten Pierre-Louis Loubet (Ford), Takamoto Katsuta (Toyota) und Ott Tänak (Ford). Der Lokalmatador hatte nach einem Motorwechsel zwischen Shakedown und Start der Rallye eine Zeitstrafe von fünf Minuten erhalten.



Dritter Estland-Sieg in Folge für Rovanperä



Gesamtrang neun ging an Andreas Mikkelsen (Skoda), der damit auch die WRC2-Wertung gewann. Sein Teamkollege Sami Pajari vom deutschen Skoda-Team Toksport-WRT komplettierte die Top 10.



Mit seinem zweiten Saisonsieg, dem insgesamt zehnten seiner WM-Karriere und dem dritten in Folge in Estland machte Rovanperä einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung. Bei noch fünf ausstehenden Rallyes beträgt sein Vorsprung in der WM-Wertung bereits 55 Punkte.



"Es war eine wichtige Rallye. Für die Meisterschaft ist es ein sehr wichtiger Ort, um gute Punkte zu sammeln, und genau das war der Plan", sagt Rovanperä. "Es ist meine Lieblingsrallye im Kalender. Ich wusste, dass ich hier angreifen kann, und es ist gut gelaufen. Ein großes Dankeschön an das Team - das Auto hat immer gut funktioniert. Schade, dass wir an diesem Wochenende nicht mit Ott [Tänak] kämpfen konnten - ich bin sicher, dass er in Finnland schnell sein wird."



13 WP-Siege in Folge von Rovanperä



Am Donnerstag und Freitag hatte zunächst Tänak mit Bestzeiten auf sechs der ersten acht Sonderprüfungen das Tempo vorgegeben, doch wegen einer Zeitstrafe war der Este bei seiner Heimrallye von vornherein chancenlos.



So entwickelte sich zunächst ein Duell zwischen Rovanperä und Neuville, bei dem der Finne trotz der ungünstigen Startposition eins auf Schotter nach acht Sonderprüfungen mit 3,0 Sekunden knapp die Nase vorne hatte.



Danach wurde die Rallye Estland zu einer One-Man-Show des 22-jährigen Finnen. Rovanperä gewann am Samstag alle neun Wertungsprüfungen, setzte diesen Durchmarsch am Sonntag nathlos fort und krönte seine Leistung mit dem Sieg in der Powerstage.



Neuville mit Rang zwei zufrieden



Obwohl er dem Tempo von Rovanperä nichts entgegensetzen konnte, blickt Neuville zufrieden auf die Rallye zurück. "Ich bin sehr glücklich, denn ich denke, das ist ein guter Motivationsschub für uns. Ich war bei diesen Rallyes noch nie so schnell, und wenn ich nach Finnland fahre, ist das ein großer Ansporn", sagt der Belgier, der wegen eines Defekts am Hybridsystem auf der Powerstage nur einen Punkt gewann.



In der Fahrerwertung führt nach acht von 13 WM-Läufen Rovanperä mit 170 Punkten vor Evans (115) und Neuville (112). In der Herstellerwertung liegt Toyota mit 331 Punkten vor Hyundai (274) und M-Sport-Ford (195).



Fortgesetzt wird die Rallye-WM bereits in zwei Wochen (3. bis 6. August) mit einer weiteren schnellen Schotterrallye in Finnland.