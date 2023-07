Toyota-Pilot Kalle Rovanperä führt die Rallye Estland, den achten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, nach dem Freitag knapp vor Thierry Neuville (Hyundai) an. Der Finne und der Belgier lieferten sich den ganzen Tag über ein enges Duell um die Führung, bei dem zunächst Neuville und dann der amtierende Weltmeister und WM-Führende Rovanperä die Nase vorne hatte.



Nach acht von 21 Wertungsprüfungen liegt Rovanperä 3,0 Sekunden vor Neuville. Dritter ist Esapekka Lappi (Hyundai, +12,2), der seinerseits nur 1,9 Sekunden vor dem viertplatzierten Elfyn Evans (Toyota) liegt.



Schnellster Mann des Freitags war bei seiner Heimrallye Ott Tänak (Ford), der vier der sieben Wertungsprüfungen für sich entschied. Allerdings erhielt der Este wegen eines Motorwechsels nach dem Shakedown eine Zeitstrafe von fünf Minuten und liegt damit aussichtslos zurück. Abzüglich der Zeitstrafe führte Tänak die Rallye mit 13 Sekunden Vorsprung an.



Toksport-WRT dominiert in der WRC2



Teemu Suninen liegt bei seinem Comeback im Hyundai-Werksteam auf Rang fünf, gefolgt von Pierre-Louis Loubet (Ford) und Takamoto Katsuta (Toyota). Achter ist Skoda-Pilot Andreas Mikkelsen, der die WRC2 anführt, nachdem Oliver Solberg (Skoda) auf der fünften Prüfung in Führung liegend mit einem Stoßdämpferdefekt ausschied. Mit Gus Greensmith und Sami Pajari komplettieren zwei weitere Skoda-Piloten des deutschen Teams Toksport-WRT die Top 10 der Gesamtwertung.



"Insgesamt war es kein so schlechter Tag", resümiert der Führende Rovanperä. "Ich habe versucht, ein bisschen zu pushen, aber bei den Bedingungen im ersten Durchgang war das nicht so einfach. Insgesamt war es kein schlechter Tag.



Neuville, der am Vormittag noch in Führung lag, kam am Nachmittag mit den Regenschauern nicht mehr so gut zurecht und klagte über Untersteuern. Dennoch war er am Ende des Tages nicht unzufrieden. "Es war positiv. Wir sind froh, dass wir im Rhythmus sind, das ist das Wichtigste für uns", sagt Neuville. "Morgen ist ein weiterer Tag und wir sollten eine gute Ausgangsposition haben. Ich freue mich auf den Kampf mit den anderen."



Lappi mit Problemen bei Aufschrieb und Hybrid-Antrieb



Sein Teamkollege Lappi wurde mit Rang drei unter Wert geschlagen. Am Vormittag fuhr er lange Zeit ohne Hybrid-Antrieb, nachdem das System nach einer harten Landung nach einem Sprung ausgefallen war. Und auch nach der letzten Prüfung des Tages sah der Finne noch Luft nach oben.



"Ich weiß nicht, was da los war. Um ehrlich zu sein, konnte ich dem Aufschrieb nicht folgen - ich weiß nicht, ob ich zu müde war oder was. Es gab viele Stellen, an denen ich nicht sicher war, wo wir waren, vielleicht waren die Aufzeichnungen einfach schlecht", sagt Lappi.



Tänak gab zu, dass es ihm trotz der guten Zeiten zu Beginn des Tages schwer fiel, sich angesichts der Strafe zu motivieren. "Zu Beginn des Tages war meine Laune nicht die beste, aber ich gewöhne mich langsam daran und im Moment ist es nicht so schlimm", sagt er. "Die Unterstützung [durch die Fans] ist riesig, also machen wir weiter Druck."



Am Samstag warten neun Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von 103,61 Kilometern auf die Teams.