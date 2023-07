Dominante Vorstellung von Toyota-Pilot Kalle Rovanperä am Samstag bei der Rallye Estland, dem achten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023. Der amtierende Weltmeister ließ der Konkurrenz keine Chance, gewann alle neun Wertungsprüfungen und setzte sich in der Gesamtwertung deutlich ab.



Mit nur 3,0 Sekunden Vorsprung auf Thierry Neuville (Hyundai) war Rovanperä in den Samstag gestartet, am Ende des Tages lag der Finne 34,9 Sekunden vor dem Belgier. Dritter ist weiterhin Neuvilles Teamkollege Esapekka Lappi (+45,4 Sekunden).



Auch auf den weiteren Plätzen gab es an einem Tag ohne große Dramen keine Veränderungen. Elfyn Evans (Toyota), Teemu Suninen (Hyundai), Pierre-Louis Loubet (Ford) und Takamoto Katsuta (Toyota) belegen die Plätze vier bis sieben.



Ott Tänak (Ford), der wegen eines Motorwechsels nach dem Shakedown eine Zeitstrafe von fünf Minuten erhielt, verbesserte sich auf den achten Gesamtrang. Mit Andreas Mikkelsen und Sami Pajari (beide Skoda) komplettieren zwei WRC2-Piloten die Top 10.



"Ein wirklich schöner Tag", resümierte Rovanperä, der nur mit kleineren Problemen zu kämpfen hatte. "Ich habe vor dieser Prüfung den Luftfilter geölt, und er war so sandig, dass ich ihn fast auf halber Strecke wechseln musste! Ich habe es genossen - die Prüfungen sind fantastisch."



Obwohl er nicht mit Rovanperä mithalten konnte, blickt Neuville zufrieden auf den Tag zurück. "Es war ein großartiger Tag. Ich habe mich im Auto wirklich gut gefühlt und ich denke, wir haben die meiste Zeit das Maximum aus dem Auto herausgeholt."



"Es fehlt nur noch ein wenig, um an die Pace von Kalle heranzukommen, aber ohne den Reifenschaden wäre es ein perfekter Tag gewesen", so Neuville weiter. Der Reifenschaden ereilte ihn auf der zwölften Prüfung, kostete ihn aber nur rund sechs Sekunden.



Am Schlusstag der Rallye Estland stehen vier Wertungsprüfungen über insgesamt 61,08 Kilometer auf dem Programm.