Toyota-Pilot Oliver Solberg hat am Samstagvormittag bei der Rallye Estland, achter Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2025, drei von vier Wertungsprüfungen gewonnen und seine Führung im Gesamtklassement ausgebaut. Der 23-Jährige liegt nach zwölf Prüfungen nun 22,8 Sekunden vor Hyundai-Pilot Ott Tänak. Am Freitagabend hatte Solberg noch 12,4 Sekunden Vorsprung gehabt.



Der Norweger bestreitet in Estland sein erstes Rally1-Wochenende seit 2022. Am Samstag zeigte er eine eindrucksvolle Vorstellung. Solberg war in drei der vier Wertungsprüfungen (WP) der Schnellste. Nur in WP 12 wurde er um gerade einmal eine halbe Sekunde von Tänak geschlagen. Insgesamt kommt Solberg nun auf sechs Bestzeiten aus zwölf gefahrenen Prüfungen.



Trotz einiger kleiner Fahrfehler zeigte sich Solberg zufrieden. Zusammen mit Beifahrer Elliott Edmondson war er in der entscheidenden Phase am Morgen durchgängig schneller als seine erfahreneren Konkurrenten in der Topkategorie der Rallye-Weltmeisterschaft.



Tänak und Neuville kämpfen um Rang zwei



Tänak konnte Solbergs Vorsprung zunächst nicht verkürzen. Der Este leistete sich in WP 9 zwei Fehler beim Anbremsen. Beim zweiten Mal rutschte er in einer Schikane geradeaus und musste das Auto neu starten. Dadurch fiel er hinter Teamkollege Thierry Neuville auf Rang drei zurück.



In WP 10 holte sich Tänak Platz zwei mit 0,7 Sekunden Vorsprung zurück. Doch in der nächsten Prüfung konterte Neuville und lag wieder 0,3 Sekunden vorne. Tänak konnte sich schließlich in WP 12 erneut durchsetzen und Neuville hinter sich lassen. Dieser hatte mit eindringendem Staub im Cockpit zu kämpfen, nachdem eine Seitenscheibe verloren ging.



"Es waren einige Fehler heute Morgen. Ich habe mir die Frontschürze beschädigt. Ohne funktionierende Aerodynamik ist es auf schnellen Passagen schwierig. Hoffentlich läuft es am Nachmittag besser", erklärte Tänak nach der Schleife.



Rovanperä steht weiter auf verlorenem Posten



Kalle Rovanperä (Toyota) verlor unterdessen den Anschluss an das Podium. Der zweifache Weltmeister liegt nun 17,6 Sekunden hinter Neuville. Der Finne kam mit seinem GR Yaris nicht wie gewohnt zurecht. Er kämpfte ungewöhnlich stark mit dem Handling seines Fahrzeugs, ausgerechnet bei einem Event, das er bereits dreimal gewonnen hat.



"Wenn das Tempo fehlt, fühlt es sich natürlich nicht gut an. Aber viel machen kannst du in dem Moment auch nicht. Du fährst einfach weiter und versuchst dein Bestes", so Rovanperä.



Im Kampf um Platz fünf liegt Adrien Fourmaux (Hyundai) knapp vor Takamoto Katsuta (Toyota). Der Franzose hat derzeit 2,8 Sekunden Vorsprung auf den Japaner. Tabellenführer Elfyn Evans (Toyota) liegt weiter auf Rang sieben. Der Waliser beendete die Vormittagsschleife 11,4 Sekunden hinter Katsuta.



Lokalmatador Robert Virves in der WRC2 klar in Front



Sami Pajari ist bester weiterer Toyota-Pilot auf Platz acht. Hinter ihm folgt Martins Sesks als bester M-Sport-Ford-Fahrer. Josh McErlean konnte trotz eines Ausritts in einen Graben auf WP 12 Platz zehn halten. Teamkollege Gregoire Munster folgt auf Rang elf.



In der WRC2-Kategorie führt Lokalmatador Robert Virves mit 31,9 Sekunden Vorsprung auf Georg Linnamäe.



Am Nachmittag steht eine Wiederholung der vier Vormittagsprüfungen auf dem Plan. Den Abschluss des Tages bildet die kurze Zuschauerprüfung "Tartu Vale" über 1,76 Kilometer.