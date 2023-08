Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ist zu Gast in Finnland und die 1000 Seen rund um die Basis in Jyväskylä scheinen den Rally1-Piloten nicht besonders viel Glück zu bringen. Schon am morgen waren drei Top-Fahrer, Ott Tänak, Pierre-Louis Loubet und Esapekka Lappi ausgefallen, am Nachmittag erwischte es dann den Gesamtführenden Kalle Rovanperä in seinem Toyota. Der Finne überschlug sich auf Wertungsprüfung (WP) 8 und gab damit die Führung an Elfyn Evans ab.



Der erste volle Tag mit insgesamt zehn WPs sorgte für eine Menge Chaos im Feld der Rally1-Teams rund um Toyota, Hyundai und Ford-M-Sport. Beide Ford Pumas erwischte es auf WP 3, auf WP 5 folgte der i20 von Lappi, der heftig in die Bäume krachte. Zu diesem Zeitpunkt lieferten sich Rovanperä und Evans an der Spitze bereits ein heißes Duell um die Führung, das auf WP 8 vorzeitig entschieden wurde.



Rovanperä ging mit einem Vorsprung von 5,7 Sekunden auf die Stage und versuchte auf der nassen Fahrbahn seinen walisischen Teamkollegen abzuschütteln. Dabei verlor der aktuelle Weltmeister jedoch die Kontrolle über seine Yaris und überschlug sich. Er und sein Teamkollege Jonne Halttunen stiegen unverletzt aus dem völlig zerstörten Toyota, der am Straßenrand stand.



twitter.com/OfficialWRC/status/1687463368511082496



Evans übernahm die Führung, verlor aber auf WP 8 2,1 Sekunden auf Thierry Neuville, der im Hyundai nur noch 10,9 Sekunden hinter dem Waliser lag. Der Belgier setzte auf Myhinpää die Bestzeit und schloss damit wieder etwas zu seinem Toyota-Konkurrenten auf. Dahinter komplettierten Takamoto Katsuta, Teemu Suninen und Jari-Matti Latvala die Top 5.



Neuville knabberte auch auf WP 9 am Vorsprung von Evans und nahm dem Waliser mit seinem Etappensieg weitere 1,2 Sekunden ab. Platz zwei teilten sich die Toyota-Piloten Evans und Katsuta mit einer Zeit von 4:21.9 Minuten. Suninen und Latvala komplettierten dahinter erneut die Top 5. "Wir setzen alles auf Sieg", sagt Neuville, der nach dem Ausfall von Rovanperä volles Risiko ging.



Die letzte WP des Tages war Harju 2, eine 3,48 Kilometer lange Stage für die Zuschauer, die an gut einsehbaren Stellen das Geschehens umfangreich verfolgen konnten. Viel Zeit war nicht zu holen, aber dennoch verkürzte Neuville mit einem weiteren Stage-Sieg den Rückstand auf Evans um sage und schreibe 6,9 Sekunden "Der Kampf um den Sieg ist eröffnet", sagt Neuville. "Das war eine gute Stage, obwohl ich eine halbe bis eine Sekunde verloren habe. da ich im zweiten Gang steckengeblieben bin."



Acht Wertungsprüfungen stehen am Samstag noch auf dem Programm, vier Stages entscheiden am Sonntag über den Sieg bei der 72. Ausgabe der Rallye Finnland. Durch die Ausfälle haben vor allem Evans und Neuville gute Chancen, wichtige WM-Punkte gutzumachen und den Rückstand auf Rovanperä in der Gesamtwertung zu verkürzen.