Toyota-Pilot Elfyn Evans liegt bei der Rallye Finnland, dem neunten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, vor dem Schlusstag klar auf Siegkurs. Der Waliser gewann am Samstag sieben von acht Wertungsprüfungen und baute seinen Vorsprung auf Verfolger Thierry Neuville (Hyundai) von 6,9 Sekunden auf beruhigende 32,1 Sekunden aus.



Aus eigener Kraft kann Neuville diese Lücke am Sonntag bei nur noch vier Wertungsprüfungen über insgesamt 51,64 Kilometer nicht mehr schließen.



Spannend ist der Kampf um den dritten Gesamtrang. Von diesem verdrängte Takamoto Katsuta (Toyota) mit einer Bestzeit auf der letzten Wertungsprüfung des Tages Teemu Suninen (Hyundai). Beide trennen vor dem Schlusstag nur 6,4 Sekunden. Mit rund eineinhalb Minuten Rückstand auf die Spitze können beide aber nicht mehr angreifen.



Rang fünf hält bei seinem Comeback als Fahrer Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala. Die weiteren Top-10-Positionen belegten Fahrer von Rally2-Autos, nachdem der amtierende Weltmeister und Tabellenführer Kalle Rovanperä (Toyota), Ott Tänak (Ford) und Esapekka Lappi (Hyundai) nach ihren Ausfällen am Freitag nicht mehr an den Start gegangen waren.



Den sechsten Gesamtrang sicherte sich auf der letzten Prüfung des Tages Oliver Solberg (Skoda), der in Finnland allerdings nicht in der WRC2-Klasse antritt. Führender in dieser Klasse ist daher der Gesamtsiebte Sami Pajari (Skoda). Auf den Rängen acht bis zehn folgen Adrien Fourmaux (Ford), Nikolai Gryasin und Andreas Mikkelsen (beide Skoda).



Bei weiterhin wechselhaften Wetterbedingungen mit Regenschauern beruhigte sich das Geschehen im Vergleich zum Freitag deutlich und die verbliebenen Rally1-Piloten kamen ohne große Probleme durch einen Tag, dem Evans klar seinen Stempel aufdrückte.



"Das ist natürlich eine gute Ausgangsposition, aber morgen stehen noch weitere Prüfungen an. Darauf werden wir uns jetzt konzentrieren und versuchen, so weiterzumachen wie bisher", sagt Evans, für den es nach 2021 der zweite Sieg bei der Rallye Finnland wäre.



Neuville hatte am Ende des Tages gemischte Gefühle, zog aber ein überwiegend positives Fazit. "Ich bin froh, hier zu sein. Es war nicht der Tag, den wir uns erhofft hatten, aber es war trotzdem ein guter Tag", sagt er. "Am Vormittag hatten wir einen guten Rhythmus, am Nachmittag war es schwieriger, aber da war das Spiel schon gelaufen. Es ist schön, in Finnland in dieser Position zu sein, das hatten wir nicht erwartet."