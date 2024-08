Toyota dominiert, Hyundai leidet: So lässt sich der Freitag bei der Rallye Finnland, dem neunten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024, zusammenfassen. Während Hyundai nach den Unfällen von Ott Tänak und Esapekka Lappi im Kampf um den Sieg bereits zwei von drei Fahrzeugen verloren hat, fahren drei Toyota-Piloten an der Spitze.



Nach zehn von 20 Wertungsprüfungen führt Kalle Rovanperä vor Elfyn Evans (+8,0 Sekunden) und Sebastien Ogier (+8,6). WM-Leader Thierry Neuville im einzig verbliebenen Hyundai ist Vierter (+25,5), Adrien Fourmaux (+48,5) im besten Ford von M-Sport Fünfter.



Sechster ist der junge Finne Sami Pajari (Toyota) bei seinem ersten WRC-Start im Rally1-Auto, gefolgt von Gregoire Munster (Ford). Nach einem Ausrutscher am Vormittag gab Pajari mit der Bestzeit bei der neunten Wertungsprüfung eine Talentprobe ab.



Achter wurde Oliver Solberg (Skoda), der damit auch die WRC2-Wertung anführt. Sein erster Verfolger auf Gesamtrang acht ist Jari-Matti Latvala (Toyota). Der etatmäßige Teamchef von Toyota zeigt bei seinem Comeback im Rally2-Yaris, dass er noch nichts verlernt hat. Mit Robert Virves (Skoda) komplettiert ein weiterer WRC2-Pilot die Top 10.



Bei regnerischen und damit rutschigen Bedingungen entwickelte sich am Vormittag zunächst ein Dreikampf zwischen den Toyota-Piloten, bei dem die Führung zwischen Ogier, Rovanperä und Evans wechselte. Ab der sechsten Wertungsprüfung übernahm Rovanperä, der seine Heimrallye noch nie gewinnen konnte, die Führung. Angesichts des knappen Vorsprungs auf seine beiden Teamkollegen ist es für den Finnen aber noch zu früh, von seinem dritten Sieg in Folge zu träumen.



Für Hyundai verlief der erste volle Tag der Rallye Finnland hingegen alptraumhaft. Bereits auf der dritten Wertungsprüfung schied Tänak nach einem heftigen Unfall aus. Nach einem Überschlag prallte sein Hyundai mit dem Unterboden gegen einen Baum.



Tänaks Beifahrer nach Unfall im Krankenhaus



Der Este und sein Beifahrer Martin Järveoja konnten sich aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien, doch Järveoja wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er über Nacht zur Beobachtung blieb. Für ihn und den WM-Zweiten Tänak ist die Rallye damit vorzeitig beendet.



Auf der sechsten Wertungsprüfung erwischte es auch Lappi. Der Lokalmatador kam von der Strecke ab, prallte gegen Bäume und beschädigte seinen Hyundai schwer. Eine Reparatur des Autos und ein Neustart von Lappi am Samstag scheinen aber möglich. Gleiches gilt für Toyota-Pilot Takamoto Katsuta, der auf der fünften Wertungsprüfung verunfallte.



Einziger Hoffnungsträger für Hyundai bleibt Neuville. Dem Belgier spielte das Wetter in die Karten, denn wegen des Regens war seine Startposition eins kein so großer Nachteil wie bei trockenem Wetter. Als Vierter hat er noch alle Chancen, an den verbleibenden beiden Tagen viele WM-Punkte zu sammeln. Durch den Ausfall von Tänak könnte Neuville seine Führung in der Fahrerwertung in Finnland weiter ausbauen.



Die Österreicher



Ilka Minor fiel mit ihrem Piloten Hamed Al-Wahaibi nach einem Unfall auf SP4 aus. Gerald Rigler und Jürgen Heigl (Ford Fiesta R5) belegen Gesamtrang 47, Platz 23 in der Klasse RC2. Alexander Strobl und Andre Kachel (Ford Fiesta R5) rangieren auf Platz 50 (P25 RC2). Bernhard Ettel als Copilot des Deutschen Fabio Schwarz auf Gesamtrang 40 (Platz zehn der JWRC).



Am Samstag stehen bei der Rallye Finnland 2024 zwei Schleifen mit je drei Wertungsprüfungen über insgesamt 144,22 Kilometer auf dem Programm. Erstmals seit 2016 wird die legendäre Ouninpohja" wieder in voller Länge gefahren.