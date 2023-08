Kalle Rovanperä will mit Kalkül agieren muss, um am kommenden Wochenende bei der Rallye Finnland erstmals in seiner WRC-Karriere auf heimischem Boden zu triumphieren. Der amtierende Rallye-Weltmeister und aktuelle WM-Spitzenreiter in Diensten des Toyota-Werksteams reist zu seiner Heimrallye, nachdem er seine bisher wohl dominanteste WRC-Vorstellung abgeliefert hat.



Bei der Rallye Estland vor zwei Wochen errang Rovanperä den zehnten Sieg seiner noch jungen WRC-Karriere, indem er 15 von 21 Wertungsprüfungen gewann, darunter die letzten 13 der Rallye allesamt. Anschließend setzte der 22-jährige Finne seine perfekte Vorbereitung auf sein Heimspiel fort, indem er am vergangenen Wochenende eine nationale Rallye in Tampere (Finnland) gewann.



Mit Blick auf die Finnland-Rallye der Rallye-Weltmeisterschaft erwartet Rovanperä deutlich mehr Arbeit. Sein Ziel aber ist klar: Er will der erste Finne seit Esapekka Lappi (2017) werden, der seine Heimrallye im WRC-Kalender gewinnt.



Als WM-Spitzenreiter hat Rovanperä am Wochenende den Nachteil, als Erster auf die schnellen Schotterprüfungen gehen zu müssen, wohingegen der dreimalige Finnland-Sieger Ott Tänak (M-Sport-Ford) als Vierter in die Prüfungen startet. Rovanperä hat auch ein Auge auf seine WM-Führung. Die beträgt derzeit 55 Punkte auf Toyota-Markenkollege Elfyn Evans.



"Finnland wird definitiv kniffliger. Da ich weiß, dass Ott in einer besseren Position als im vergangenen Jahr starten wird, wird es nicht einfach. Aber es ist meine Heimrallye und ich muss versuchen, mein Bestes zu geben", sagt Rovanperä gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'.



"Es wäre etwas Besonderes [zu gewinnen], aber ich will im Kampf um den WM-Titel clever bleiben", so Rovanperä und weiter: "Wir haben das ganze Jahr über einen guten Job gemacht, also brauchen wir auch in Finnland gute Punkte. Ich will mir eine gute Punkteausbeute nicht verderben."



Tausende von finnischen Rallye-Fans hoffen auf einen Heimsieg, weshalb Rovanperä eine Menge Erwartungen zu erfüllen hat. Toyotas WRC-Teamchef Jari-Matti Latvala, der die Finnland-Rallye am Steuer eines vierten GR Yaris Rally1 selber unter die Räder nimmt, glaubt aber nicht, dass der Druck den WM-Spitzenreiter beeinträchtigen wird.



"Er ist so cool, dass er nicht unter Druck zu leiden scheint. Das ist eine seiner Stärken. Er kümmert sich einfach nicht darum", sagt Latvala seinerseits im Gespräch mit der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com' über Rovanperä.



"Er hat das Zeug, um zu gewinnen, aber Finnland hat ein anderes Grip-Niveau [als Estland] und wir haben am Freitag neue Prüfungen. Wir werden also sehen, ob die weiter hinten startenden Fahrer stärker attackieren können. Trotzdem wird es für alle anderen schwer werden, Kalle zu schlagen", so Latvala.