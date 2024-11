Hyundai-Pilot Thierry Neuville ist dem Gewinn des Fahrertitels in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 am Samstag bei der Rallye Japan wieder einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Nach einem für ihn katastrophalen Freitag, an dem der Belgier von hartnäckigen technischen Problemen an seinem Hyundai i20 N Rally1 ausgebremst und auf den 15. Gesamtrang zurückgeworfen wurde, kämpfte sich Neuville am Samstag in die Punkteränge zurück.



Nach einer Generalüberholung lief sein Auto am Samstag rund und Neuville kämpfte sich von Wertungsprüfung zu Wertungsprüfung durch das Feld seiner WRC2-Rivalen. Nach der 16. Wertungsprüfung beendete Neuville den Samstag auf dem siebten Gesamtrang, der ihm bei einer Zielankunft am Sonntag vier WM-Punkte sichern würde.



Sein Vorsprung auf Teamkollege Ott Tänak, den einzigen verbliebenen WM-Rivalen, würde damit von 25 auf elf Punkte schrumpfen. In der Sonntagswertung und der Powerstage sind maximal noch zwölf Punkte zu holen, womit Neuvilles Titelchancen wieder deutlich gestiegen sind.



"Das wird morgen noch ein langer Tag", sagt Neuville bei Rally.TV. "Es war eine lange, anstrengende Saison, und auch an diesem Wochenende war es nicht einfach. Wir haben uns wieder in die Punkte gekämpft, mal schauen, was jetzt noch möglich ist."



Pajari auf Kurs zum WRC2-Titel



Tänak tat seinerseits weiterhin alles, um seine letzten Titelchancen am Leben zu erhalten. Der Este zeigte auch am Samstag bei der Rallye Japan eine fehlerfreie Leistung und baute seinen Vorsprung weiter aus. Nach 16 von 21 Wertungsprüfungen liegt Tänak 38,0 Sekunden vor Elfyn Evans (Toyota). Dritter ist sein Teamkollege Sebastien Ogier (+2:10,9 Minuten), der Adrien Fourmaux (Ford) vom letzten Podestplatz verdrängte.



"Es ist eine schwierige Rallye, die wie in jedem Jahr für Überraschungen gut ist", sagt Tänak bei Rally.TV. "Unsere Arbeit ist noch nicht erledigt. Wir müssen sie zu Ende bringen und die Punkte einfahren."



Fünfter ist Lokalmatador Takamoto Katsuta (Toyota). Der Japaner hatte auf der elften Wertungsprüfung kurzzeitig die dritte Position übernommen, diese aber nach einem Fahrfehler wieder verloren. Gregoire Munster (Ford) liegt vor Neuville auf dem sechsten Platz.



Auf Gesamtrang acht liegt der Führende der WRC2-Wertung, Nikolai Gryasin (Citroen). Der für Bulgarien startende Pilot hat in dieser Klasse einen deutlichen Vorsprung von 1:25,3 Minuten auf Sami Pajari (Toyota). Ein zweiter Platz in der Klasse würde dem jungen Finnen reichen, um sich den WM-Titel in der WRC2-Wertung zu sichern.



Zwölfte Wertungsprüfung muss abgebrochen werden



Im Kampf um den Herstellertitel in der Rallye-Weltmeisterschaft hat Hyundai nach dem Samstag weiterhin die Nase vorn. Allerdings schrumpfte der Vorsprung auf Toyota in der provisorischen Wertung von 15 auf elf Punkte, womit das Werksteam des japanischen Herstellers am Schlusstag seiner Heimrallye weiterhin die Chance hat, sich zum vierten Mal in Folge den Herstellertitel zu sichern.



Die Hoffnung darauf hat Evans noch nicht aufgegeben. "Das wird [morgen] ein spannender Tag, an dem es zählt. Ich freue mich drauf, werde versuchen Spaß zu haben und den Kampf zu genießen", sagt er bei Rally.TV.



Negativer Höhepunkt des Samstags bei der Rallye Japan war ein Zwischenfall, der zum Abbruch der zwölften Sonderprüfung führte. Während des laufenden Rennens war ein nicht autorisiertes Fahrzeug auf die Strecke gefahren.



"Kurz vor dem Start der siebten Wertungsprüfung fuhr ein nicht zugelassenes Fahrzeug auf die Strecke und blockierte die Startlinie. Die Etappe wurde daraufhin sofort abgebrochen", teilten die Organisatoren mit. "Die lokalen Behörden sind nun vor Ort und wir werden weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Vorfall angemessen behandelt wird.



Es ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art bei der Rallye Japan. Auch 2022 musste eine Wertungsprüfung abgebrochen werden, weil ein nicht zugelassenes Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung der Teilnehmer auf der Strecke unterwegs war.



Am Sonntag stehen zum Abschluss der Rallye Japan fünf Wertungsprüfungen über insgesamt 70,57 Kilometer auf dem Programm. Die Entscheidung über Sieg und WM-Titel fällt auf der Powerstage, die um 6:15 Uhr MEZ gestartet wird.