Wenn man die Tabellenstände der Rallye-Weltmeisterschaft durchblättert, sticht einem in der WRC Masters Cup-Tabelle die österreichische Flagge ganz oben ins Auge - und das tut dem Gemüt grundsätzlich einmal gut. Denn Johannes Keferböck, der heuer seinen Fokus auf genau jenen WRC Masters Cup für Piloten ab 50 Lebensjahren legt, führt in dieser Tabelle nach zwei gefahrenen von vier möglichen Läufen. Freilich wäre diese „WM-Führung“ ohne dem Ausfall von Mauro Miele nicht möglich gewesen - dieser Umstand sollte einem jedoch jene Freude nicht verderben, die man dann für einen Landsmann aufbringen kann, wenn man die seltene Fähigkeit besitzt, sich für andere zu freuen...



Johannes Keferböck selbst sagt zur „WM-Führung“ lediglich, dass diese „eigentlich gut“ sei. Und das ist sie durchaus - selbst wenn sich die Kroatien-Rallye für das K4 RALLY TEAM als eine ziemlich schwierige Angelegenheit darstellte. Nach dem Test am Montag, einer verregneten Recce, dem Shakedown und der für Keferböck ungewohnten, umso spannenderen FIA-Pressekonferenz konnten Johannes und seine erfahrene Copilotin Ilka Minor gut in die Rallye starten: „Wir konnten unseren direkten Konkurrenten Mauro Miele gleich einmal distanzieren und ich bin mit dem neuen ŠKODA FABIA RS rally2 immer mehr vertraut geworden...“



„Schwierige Rallye“



Doch Johannes sagt auch: „Die Rally Croatia ist eine ganz eigene Rallye. Einmal kam ich klar, dann wieder weniger. Der Asphalt ist grundsätzlich schon mal sehr rutschig. Dann hast du Sonnenschein, dann gleich wieder Regen, dann wird es matschig und der Asphalt wird noch rutschiger. Durch den immer wieder einsetzenden Regen wurde bei den Cuts sehr viel Schmutz heraus gecuttet - du hast ständig darauf achten müssen, dass du dir keinen Plattfuß einfährst. Das ist dann schon recht anstrengend und dem Flow nicht förderlich. Am Samstagabend wurde ich dann auch etwas müde - das liegt auch daran, dass ich mir mit meiner Brille bei Dunkelheit schwer tue, da ist die Sicht dann ein Desaster...“



Das Resümee von Johannes Keferböck: „Alles in allem war es eine sehr schwierige Rallye, die wir jedoch meistern konnten. Das Keane Motorsport Team hat perfekt gearbeitet, der Ingenieur hat bei der Abstimmung des neuen ŠKODA FABIA RS rally2 einen Topjob geleistet und auch Ilka hat wieder ihre ganze Erfahrung in die Wagschale geworfen. Am Sonntag hatten wir bei einem Jump ziemlich viel Glück, da dürften wir uns wohl in die Herzen der kroatischen Fans gesprungen haben - doch wir waren zu sehr seitlich und hatten in Wahrheit Glück, dass wir da nicht abgeflogen sind...“



„Fans waren großartig“



Ilka Minor hat schon viel gesehen in der Weltmeisterschaft - was ihr in Kroatien besonders gut gefallen hat: „Auf der Powerstage waren unpackbar viele Leute - das Fan-Aufkommen ist wirklich unglaublich, sie alle haben ihre Flaggen dabei. Auch die Sonderprüfungen sind supercool - der einzige kleine Kritikpunkt betrifft jene Sektion vom Samstag, die uns zweimal 150 Kilometer Verbindungsetappe einbrachte. Ansonsten jedoch war die Rallye perfekt organisiert.“



Johannes Keferböck und Ilka Minor belegten bei der Kroatien-Rallye in der Gesamtwertung Platz 18. In der Gesamtwertung der WRC2 landete das K4 RALLY TEAM-Duo auf Platz neun von 16 und im WRC Masters Cup schließlich belegte Johannes Keferböck hinter dem mehrfachen Deutschen Meister Armin Kremer Platz zwei. Kremer, der sich im Vorjahr in der ersten WRC Masters Cup-Saison den Titel sichern konnte, fuhr in Kroatien seinen ersten Lauf dieser Saison. So kam es dazu, dass Johannes Keferböck nun die WRC Masters Cup-Tabelle anführt - und das ist eigentlich ziemlich cool...