Hyundai-Pilot Thierry Neuville ist bei der Rallye Kroatien, dem vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, am Samstagmorgen in Führung liegend ausgeschieden. Der Belgier rutschte auf der elften Wertungsprüfung (WP) in einer mittelschnellen Kurve von der Straße.



Sein Hyundai prallte zunächst mit dem Heck gegen einen Stein und wurde durch die Kollision in eine Baumgruppe geschleudert. Neuville und Beifahrer Martijn Wydaeghe überstanden den Unfall unverletzt, können aber nicht weiterfahren, da das Auto zu stark beschädigt ist.



Neuville war als Führender in den Samstag gestartet und hatte vor der elften Wertungsprüfung 10,8 Sekunden Vorsprung auf Elfyn Evans (Toyota), der nach dem Ausfall des Belgiers die Führung übernahm. Evans liegt nach der elften Prüfung 19,1 Sekunden vor Ott Tänak (Ford). Dritter ist Esapekka Lappi im einzig verbliebenen Hyundai (+42,8 Sekunden).



Mit mehr als zwei Minuten Rückstand auf die Spitze folgen Pierre-Louis Loubet (Ford), Takamoto Katsuta und Sebastien Ogier (beide Toyota). Ogier hatte am Freitagabend eine Zeitstrafe von einer Minute kassiert, weil er nach einem Radwechsel auf der zweiten Wertungsprüfung den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.



Neuville war nicht der einzige Fahrer, der auf der elften Wertungsprüfung Probleme hatte. WRC2-Pilot Oliver Solberg (Skoda) hatte Glück, dass er einen wilden Dreher unbeschadet überstand.



Am Samstag warten fünf weitere Wertungsprüfungen auf die Teams.