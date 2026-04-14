Lancia ist zurück in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) und setzte sich am vergangenen Wochenende bei der Rallye Kroatien eindrucksvoll in Szene. Mehr als drei Jahrzehnte nach dem letzten Werkseinsatz in der WRC, setzt die italienische Marke mit dem Klassensieg in der WRC2 ein starkes Ausrufezeichen. Beim erst zweiten Start seit seiner Rückkehr spricht das Team selbst von einem "außergewöhnlichen Ergebnis".



Nach einem enttäuschenden Saisonauftakt bei der Rallye Monte-Carlo, bei dem beide Fahrzeuge früh ausschieden, zeigte Lancia in Kroatien sein wahres Potenzial.



Yohan Rossel lieferte eine fehlerfreie Fahrt ab und sicherte sich souverän den Sieg in der WRC2. Gleichzeitig belegte er Rang vier im Gesamtklassement gegen die Top-Konkurrenz der Rallye-WM.



Damit erzielt Lancia sein beste Ergebnis seit 1994. Der letzte Sieg in der WRC liegt sogar noch länger zurück: 1992 gewann Andrea Aghini die Rallye Sanremo.



Auch Teamkollege Nikolai Gryasin überzeugte. Trotz eines technischen Problems kämpfte er sich zurück und komplettierte das starke Teamergebnis mit Platz drei.



Teamchef schwärmt von Performance



"Nach einer äußerst ermutigenden Rallye Monte-Carlo, bei der Yohan Rossel und Nikolai Gryasin ihre Geschwindigkeit und die Leistungsfähigkeit des Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale gezeigt haben, ist es beiden Fahrern an diesem Wochenende gelungen, die Schwierigkeiten zu meistern und ein außergewöhnliches Ergebnis zu erzielen", sagte Teamchef Didier Clement.



"Der Sieg von Yohan Rossel und Arnaud Dunand sowie der hervorragende dritte Platz von Nikolai Gryasin und Konstantin Aleksandrow zeigen uns, dass in Bezug auf die Performance sogar ein Doppelsieg möglich gewesen wäre."



Ein kleiner Defekt verhinderte sogar ein noch besseres Resultat: "Leider führte ein kleines technisches Problem, das schnell behoben wurde, dazu, dass Nikolai auf den dritten Platz zurückfiel. Dennoch sind Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit vorhanden", so der Teamchef.



Startschuss für eine neue Ära



Der Erfolg markiert mehr als nur ein starkes Ergebnis. Für Lancia beginnt eine neue Ära im Rallyesport. Rossel ist sich der Bedeutung bewusst: "Es war eine fantastische Rallye, für uns und für das Team. Wir wussten, dass Lancia in diesem Jahr mit großen Ambitionen in die WRC zurückkehrt."



Nach dem Rückschlag in Monte Carlo sei Kroatien die perfekte Antwort gewesen: "Nach Monte Carlo war es für mich etwas schwierig, da das Ergebnis nicht meinen Erwartungen entsprach. Aber hier war alles perfekt", so der Franzose.



"Es ist schön. Zu Beginn des Jahres habe ich viele Interviews mit italienischen Medien geführt und es war beeindruckend, diese Leidenschaft zu sehen. Ich freue mich für alle im Team", sagt Rossel.



Mit Blick auf die kommenden Rallyes wächst die Zuversicht im Team. Der neu entwickelte Ypsilon scheint bereits jetzt siegfähig zu sein. "Alle haben in kurzer Zeit sehr hart gearbeitet, um bereit zu sein. Wir müssen diesen Weg fortsetzen", so Rossel.