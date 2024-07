Sebastien Ogier wird bei der nächsten Station der Rallye-Weltmeisterschaft wieder an den Start gehen. Vom 18. bis 21. Juli gastiert die WRC in Lettland. Toyota bestätigt, dass der Franzose fit ist und wieder zum Line-up zählen wird.



Der Franzose ist Ende Juni bei der Recce zur Rallye Polen in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Ogier und Beifahrer Vincent Landais blieben von schweren Verletzungen verschont. Ogier musste aber eine Nacht im Krankenhaus verbringen.



Als er entlassen wurde, trug er eine Halskrause. In Polen übernahmen kurzfristig Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen den Ogier-Toyota. Die beiden Finnen fuhren anschließend zum Sieg. Mittlerweile ist Ogier wieder fit.



Am Donnerstag fuhr er beim Festival of Speed in Goodwood mit einer speziellen Straßenversion des Yaris. Für die Rallye in Lettland ist ebenfalls alles bereit. Ogier wird zum ersten Mal überhaupt diese Schotter-Rallye bestreiten.



"Es war ziemlich unglücklich, was während unserer Vorbereitungen in Polen passiert ist. Jetzt, nach etwas Ruhe und guter Hilfe durch mein medizinisches Team, habe ich mich ziemlich schnell erholt", bestätigt der achtmalige Weltmeister.



"Ich freue mich darauf, in Lettland wieder im Rallye-Auto zu sitzen. Die Herausforderung einer neuen Rallye ist generell etwas, das ich mag. Das ist einer der Gründe, warum wir diese Veranstaltung in unser Programm aufgenommen haben."



"Das Ziel für uns wird sein, schnell ein Gefühl für die sehr schnellen Straßen zu finden, nachdem wir Polen verpasst haben. Aber ich freue mich immer auf eine neue Herausforderung und wir werden sehen, was wir tun können."



Toyota wird in Lettland mit vier Fahrzeugen angreifen. Das sind Rovanperä/Halttunen, Ogier/Landais, Elfyn Evans/Scott Martin und Takamoto Katsuta/Aaron Johnston.



In der Fahrerwertung hat Evans als WM-Zweiter 15 Punkte Rückstand auf Thierry Neuville (Hyundai). In der Herstellerwertung liegt Toyota zehn Punkte hinter Hyundai auf Platz zwei.