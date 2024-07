Der amtierende zweifache Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä zeigte einen nahezu perfekten Nachmittag und baute seine Führung bei der Rallye Lettland gegenüber dem aufstrebenden Martins Sesks aus.



Der Finne gewann am Freitag vier der sieben Wertungsprüfungen und übernahm damit die Führung beim ersten Auftritt der Rallye-Weltmeisterschaft in Lettland vor dem beeindruckenden Lokalmatador Martins Sesks.



Der Toyota-Pilot legte ein blitzschnelles Tempo vor und nutzte mit einer klugen Reifenwahl seine gute Streckenposition, um die Hochgeschwindigkeits-Schotterrallye mit 15,7 Sekunden Vorsprung anzuführen.



Rovanperäs erster Verfolger war Sesks, ein zweifacher Gewinner des Events im Rahmen der Rallye-Europameisterschaft. Der M-Sport-Pilot sorgte am Vormittag für Aufsehen, als er bei seinem erst zweiten Start in der Rallye1 seinen ersten WRC-Etappensieg einfuhr.



Der achtmalige Weltmeister Sebastien Ogier beendete den Tag als Dritter (+21,6 Sekunden) vor seinem Teamkollegen Takamoto Katsuta (+33,2), während Adrien Fourmaux von M-Sport (+38,5) die Top 5 komplettierte.



Ott Tänak im Hyundai war der Beste der Titelanwärter, die mit den widrigsten Straßenverhältnissen zu kämpfen hatten, und wurde Sechster (+38,8) vor Elfyn Evans im Toyota (+52,7), während Tabellenführer Thierry Neuville als Neunter (+1:23,3) hinter Gregoire Munster (+1:10,2) und vor Esapekka Lappi (+1:27,4) ziemlich frustriert war.



Ogiers Mut wird belohnt



Unterschiedliche Reifenstrategien sorgten vor den Nachmittagsprüfungen für zusätzliche Spannung, auch wenn die Zeitentabellen denen der Vormittagsrunde glichen. Die zweite Durchfahrt der Milzkalne (4,99 Kilometer) sorgte für einen harten Kampf, bei dem die zehn Rally1-Fahrzeuge nur drei Sekunden auseinander lagen.



Ogier entschied sich im Vergleich zu seinen Konkurrenten für nur einen Ersatzreifen - eine gute Entscheidung, denn er gewann die Etappe mit einem hauchdünnen Vorsprung. Der Toyota-Pilot lag 0,1 Sekunden vor seinem Teamkollegen Katsuta, doch der Franzose war sich nicht sicher, ob sich seine Reifenwahl auszahlen würde.



Mit dem Gewicht eines zusätzlichen Ersatzrades lag Rovanpera nur eine Zehntel zurück, obwohl der Finne seinen Vorsprung auf Sesks um eine halbe Sekunde auf 3,7 Sekunden ausbaute.



"Auf so einer flüssigen Prüfung spürt man natürlich das Gewicht, jeder hat andere Reifenpläne für diese Schleife", sagt Rovanperä. "Wir haben eine ziemlich harte Prüfung vor uns, dann folgen zwei weitere. Natürlich ist das zusätzliche Gewicht nicht das Beste, aber wir werden sehen, wie es läuft."



Fourmaux ließ seinen M-Sport-Teamkollegen Sesks um 0,2 Sekunden hinter sich, während Evans der schnellste der Meisterschaftsanwärter war, wenngleich Fourmaux dank seines Tempos vor Evans auf den sechsten Gesamtrang vorrückte.



Tänak hatte am Mittag in der Reifenwechselzone Änderungen am Set-up seines i20 N vorgenommen, um mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, war sich aber nicht sicher, ob diese erfolgreich waren.



Schwierigkeiten bei Hyundai



Unterdessen hatten auch seine Hyundai-Kollegen mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Bei Lappi löste sich ein Reifen von der Felge, während Neuville als Erster der Startreihenfolge weiterhin mit den schwierigen Straßenverhältnissen zu kämpfen hatte.



Rovanperä nutzte die Gunst der Stunde und zog an der Vorderachse seines GR Yaris zwei harte Reifen auf, was nach der zweiten Durchfahrt von Tukums (27,56 Kilometer) mit dem Etappensieg belohnt wurde.



Der nächste Rivale des Finnen war Sesks, der auf der Prüfung, die dem Lokalmatador seinen ersten WM-Etappensieg bescherte, rund 3,5 Sekunden langsamer war als der Weltmeister auf der ersten Durchfahrt am Vormittag.



Ogier gibt zu, dass er versucht hatte, angesichts seiner Reifenwahl mit nur einem harten Reifen auf der Prüfung ruhig zu fahren. Der 60-malige Rallye-Gewinner beendete die Prüfung mit einem Zehntel Rückstand auf Sesks (zwei harte, drei weiche Reifen) und 0,1 Sekunden Vorsprung auf Tanak (drei harte, drei weiche Reifen).



Während Neuville weiterhin mit seiner Position auf der Strecke kämpfte, erging es seinem Hyundai-Teamkollegen Lappi noch schlechter, da Änderungen am Set-up keine Verbesserung brachten.



"Wir haben viele Dinge ausprobiert, aber es scheint immer noch nicht wirklich zu helfen. Ich denke, es liegt am Lenkrad und am Sitz, das könnte die einzige Lösung sein", sagt ein niedergeschlagener Lappi, der 12,9 Sekunden zurücklag.



Bei Rovanperä läuft's



Rovanperä baute seine Führung nach seinem vierten Etappensieg auf der siebten Etappe (Strazde, 17,44 Kilometer), die Teile der Vormittagsschleife und einen völlig neuen Abschnitt mit unbefahrenen Straßen beinhaltete, weiter aus.



Der Finne hatte das Gefühl, dass er schneller hätte sein können, aber das war nicht nötig, denn er war 1,7 Sekunden schneller als Sesks, der wieder einmal Best of the Rest war. Rovanperäs Vorsprung auf den Letten wuchs auf 8,9 Sekunden an.



Dank der beeindruckenden Pace von Sesks wuchs sein Vorsprung auf Ogier, der die drittschnellste Zeit fuhr, auf fünf Sekunden an.



Der sechstplatzierte Fourmaux hatte sich zum Ziel gesetzt, Katsuta und Tänak im Kampf um Platz vier einzuholen, und bis zum Ende der Etappe machte er Zeit auf seine beiden Rivalen gut. Mit seiner viertschnellsten Zeit liegt der M-Sport-Pilot 4,5 Sekunden hinter dem viertplatzierten Tänak, der auf der Etappe teilweise seine Bremsen verloren hatte, und 1,6 Sekunden hinter Katsuta.



Auf der letzten Prüfung des Tages, der 20,52 Kilometer langen Talsi mit Asphalt- und Schotterabschnitten, griff Fourmaux noch einmal an. Der Franzose räumt ein, dass es sich stellenweise anfühlte, "als würde man auf Eis fahren", doch sein Einsatz wurde belohnt, denn er schob sich in der Gesamtwertung an Tänak vorbei.



Auch Katsuta zeigte seine beste Leistung des Tages und schlug Fourmaux und Tänak, was ihm den vierten Gesamtrang einbrachte, während Tänak hinter Fourmaux auf den sechsten Platz zurückfiel.



Nahezu perfekter Nachmittag



An der Spitze komplettierte Rovanperä einen nahezu perfekten Nachmittag mit seinem dritten Etappensieg auf der Schleife, 3,5 Sekunden vor dem schnellen Katsuta. Auch Munster überraschte mit der drittschnellsten Zeit.



"Das war heute die erste Prüfung, bei der ich das Gefühl hatte, dass wir richtig fahren", sagt Rovanperä.



Während sich Rovanperä freute, war die Enttäuschung im Hyundai-Lager groß, denn Neuville schlug im Etappenziel auf sein Lenkrad, nachdem er den Tag mit einem Rückstand von 1:23,3 Minuten beendet hatte und ständig kehren musste. Dennoch übernahm Neuville den neunten Gesamtrang von Lappi, dessen Probleme immer größer wurden.



In der WRC2 beendete Oliver Solberg den Freitag mit einem satten Vorsprung von 31,1 Sekunden auf Mikko Heikkilä, Sami Pajari wurde Dritter. Am Samstag warten acht Wertungsprüfungen über insgesamt 104 Kilometer auf die Teams.