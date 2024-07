Die großen Überraschungen beim Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Lettland blieben am Samstag aus. Kalle Rovanperä ging als Führender in den zweiten Tag und baute seinen Vorsprung mit sechs Etappensiegen weiter aus. Der Finne führt vier Wertungsprüfungen vor dem Ende mit 42,5 Sekunden Vorsprung auf Sebastien Ogier.



Der zweifache Weltmeister, der in der Saison 2024 nur ein Teilzeitprogramm mit Toyota bestreitet, profitierte am Freitag von seiner guten Startposition, während der Gesamtführende Thierry Neuville die Prüfungen eröffnen musste und dadurch ins Hintertreffen geriet. Nur Ott Tänak und Ogier konnten Rovanperä mit zwei Stage-Siegen den perfekten Tag vermiesen.



Ogier im Toyota schaffte es am Samstag, Lokalmatador Martins Sesks im Ford Puma, der bereits im Vorjahr in der Rallye-Europameisterschaft starke Leistungen gezeigt hatte, hinter sich zu lassen. Während der Franzose den Tag als Zweiter beendete, fiel Sesks mit 4,7 Sekunden Rückstand auf den achtmaligen Rallye-Weltmeister auf Rang drei zurück.



Tänak machte nur kleine Fortschritte und liegt trotz seines Sieges auf der elften Wertungsprüfung auf Rang vier. Der Este hat 20,8 Sekunden Rückstand auf Sesks und muss auf einen Fehler der vor ihm fahrenden Piloten hoffen, um noch eine Chance auf das Podium zu haben. M-Sport-Ford-Pilot Adrien Fourmaux komplettiert die Top 5 mit weiteren 8,4 Sekunden Rückstand.



Das Totoyta-Duo Elfyn Evans und Takamoto Katsuta liegt auf den Plätzen sechs und sieben, erst dann folgt der aktuelle Gesamtführende Neuville, dem allein 47,9 Sekunden auf Katsuta fehlen. Der Belgier hatte zwar eine bessere Startposition als am Freitag, konnte der Rallye bisher aber nicht seinen Stempel aufdrücken. Esapekka Lappi und Gregoire Munster komplettieren das Feld der Rally1-Autos und die Top 10.



Auch für Rovanperä war der Samstag ein Meilenstein, denn er sicherte sich auf der zehnten Wertungsprüfung seinen 200. Stage-Sieg. Tänak arbeitete sich am Samstag immer weiter nach vorn und überholte Fourmaux und Katsuta. Der Este wird alles geben, um auch an Sesks vorbeizukommen, doch ohne Schützenhilfe wird das keine leichte Aufgabe für den besten Hynundai-Piloten in Lettland.



Katsuta erwischt die Mauer



"Es war schön, so viele Fans an der Wertungsprüfung zu sehen", sagte Rovanperä nach der 16. Prüfung. "Die Zeit hat mich überrascht, denn die Straßen werden immer schmutziger." Ogier ist zufrieden: "Es war sehr rutschig wegen des Wassers, aber es waren viele Fans da. Es ist eine schöne Rallye."



Ogier spricht über die Flüssigkeiten, die sein Toyota-Teamkollege Katsuta auf der Prüfung verteilt hatte. Der Japaner fiel am Samstag vom vierten auf den siebten Platz zurück. Auf der letzten Prüfung des Tages touchierte Katsuta eine Mauer und verlor Wasser, was die Bedingungen für die nachfolgenden Fahrer erschwerte. Der Japaner sagt: Ich entschuldige mich bei den Jungs hinter mir!"



Am Ende des Tages hatte Tänak sogar mit technischen Problemen zu kämpfen. Im Ziel verrät er: "Bei der Landung nach dem Sprung brach die Antriebswelle oder das Getriebe oder so etwas. Ich konnte nicht mehr langsam fahren. Das war ein schwieriger Nachmittag."



Neuville kommt nicht in Schwung



Neuville ist noch immer auf der Suche nach der richtigen Pace, doch die zahlreichen Änderungen am Auto haben sich zumindest ein wenig ausgezahlt. "Wir haben viel verändert, nur um etwas auszuprobieren", so der Hyundai-Pilot. "Mehr war heute nicht drin, aber das Auto hat ohne Probleme funktioniert. Insgesamt bin ich mit der Abstimmung zufrieden. Es war ein guter Tag im Auto."



In der WRC2 führt weiterhin der Schwede Oliver Solberg. Der Skoda-Pilot hat 26,6 Sekunden Vorsprung auf Mikko Heikkilä, der sich einen heißen Kampf mit seinem finnischen Landsmann Sami Pajari liefert. Nur fünf Sekunden trennen die beiden im Duell um Platz zwei.



Am Super-Sonntag stehen zum Abschluss des Gastspiels in Lettland noch vier weitere Prüfungen auf dem Programm. Wenn Rovanperä keine großen Fehler macht und das Auto hält, hat der Finne gute Chancen auf seinen dritten Saisonsieg nach Kenia und Polen. Auch Ogier ist auf der Jagd nach seinem dritten Saisonsieg, nachdem er bereits in Kroatien und Portugal auf Platz eins fuhr.