Toyota-Pilot Sebastien Ogier hat am Sonntag die Rallye Mexiko, den dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, gewonnen. Der Franzose hatte im Ziel nach 23 Wertungsprüfungen (WP) über insgesamt 320,23 Kilometer einen Vorsprung von 27,5 Sekunden auf Thierry Neuville (Hyundai), der Elfyn Evans auf der letzten WP noch um 0,4 Sekunden auf Rang drei verdrängte.



Vierter wurde der amtierende Weltmeister Kalle Rovanperä (Toyota) vor Dani Sordo (Hyundai). Starker Sechster wurde Gus Greensmith (Skoda), der bei seinem ersten Saisonstart gleich die WRC2-Klasse gewann und Emil Lindholm und Oliver Solberg (beide Skoda) auf Distanz hielt. Ott Tänak (Ford) und mit Kajetan Kajetanowicz (Skoda) ein weiterer WRC2-Pilot komplettierten die Top 10.



Für Ogier, der auch in diesem Jahr nur ein Teilzeitprogramm in der Rallye-WM bestreitet, war es der 57. Sieg seiner Karriere und der zweite beim zweiten Start in dieser Saison. Die Rallye Mexiko gewann Ogier zum vierten Mal in Folge und insgesamt zum siebten Mal - womit er dort nun Rekordsieger ist. Zudem sicherte er sich fünf Zusatzpunkte für den Sieg bei der Powerstage.



Lappis Crash macht Bahn frei für Ogier



"Das Auto war an diesem Wochenende großartig und es war ein fehlerfreies Wochenende für uns und das Team", sagt Ogier gegenüber 'WRC All live". "Da ich die nächste Rallye [in Kroatien] bestreite, ist es wichtig, dort als Erster auf die Strecke zu gehen, und es war auch wichtig, Punkte für das Team zu holen.



Ogier kämpfte bei der Rallye Mexiko von Beginn an um die Führung, fand am Freitag aber zunächst in Hyundai-Pilot Esapekka Lappi seinen Meister. Der Finne setzte sich mit fünf WP-Bestzeiten an die Spitze und ging mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden auf Ogier in den Samstag.



Dort kam Lappi aber nicht weit. Bereits bei der ersten WP des Tages schied er nach einem spektakulären Unfall aus. Lappi schlug rückwärts in einen Strommasten ein und brachte ihn zu Fall. Der Finne und sein Beifahrer Janne Ferm überstanden den Unfall unverletzt, ein kleines Feuer konnte schnell gelöscht werden. Allerdings wurde bei dem Unfall der Überrollkäfig seines Hyundai beschädigt, sodass die Rallye für ihn beendet war.



Neuville verdrängt Evans bei der Powerstage auf Rang drei



Damit war der Weg frei für Ogier, der den Vorsprung auf seinen Teamkollegen Evans kontrollierte. Der Waliser geriet im Verlauf der Rallye immer mehr unter Druck von Neuville - und zeigte Nerven.



Auf der ersten Wertungsprüfung am Sonntag traf Evans einen Stein und musste anschließend die Radaufhängung reparieren. Sein Vorsprung schmolz weiter, am Ende hatte Neuville nach mehr als drei Stunden Fahrzeit vier Zehntelsekunden Vorsprung.



"Das ist keine Überraschung", sagt Evans gegenüber 'WRC All live'. "Wir hatten seit der ersten Prüfung heute Morgen einen verbogenen Querlenker. Wir mussten es an einigen Stellen etwas langsamer angehen lassen, um sicherzustellen, dass wir ins Ziel kommen. Das ist schade."



Alptraum für M-Sport in Mexiko



Für M-Sport entwickelte sich die Rallye Mexiko nach dem Sieg von Tänak in Schweden am Freitagmorgen auf der dritten Wertungsprüfung innerhalb weniger Minuten zum Albtraum. Zunächst wurde Tänak von einem Turbolader-Problem ausgebremst.



Tänak konnte den Defekt zwar notdürftig beheben und kämpfte sich bis zum Mittagsservice durch, verlor dabei aber mehr als 13 Minuten und fiel aussichtslos zurück. Mit Rang zwei und vier Zusatzpunkten bei der Powerstage betrieb der Este aber Schadensbegrenzung.



Evans' Teamkollegen Pierre-Louis Loubet und Jourdan Serderidis schieden am Freitag nach Unfällen auf der ersten Tagesprüfung aus. Auch Toyota-Pilot Takamoto Katsuta verunfallte am Freitag aus.



In der Fahrerwertung liegt die Spitze nach drei von 13 WM-Läufen dicht beieinander. Ogier führt mit 56 Punkten vor Neuville (53), Rovanperä (52), Tänak (47) und Evans (44). In der Hersteller-Wertung führt Toyota mit 127 Punkten vor Hyundai (100) und M-Sport (73).



Die Rallye-Weltmeisterschaft geht vom 20. bis 23. April 2023 mit der Rallye Kroatien, der ersten reinen Asphaltrallye der Saison, weiter.