Die erstmals seit 2020 wieder mit WM-Status versehene Rallye Mexiko läuft. Zuletzt tauchte die rund um Leon überwiegend auf Schotter ausgetragene Rallye im März 2020 im Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) auf.



2020 aber wurde aufgrund des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie die Sonntagsetappe gestrichen und die Rallye vorzeitig beendet. Und nach zwei Jahren, in denen die Rallye Mexiko lediglich zur nationalen Meisterschaft zählte, driften nun wieder die WRC-Stars durchs Land.



Bei Dunkelheit am Donnerstagabend standen als Auftakt der Rallye zunächst zwei kurze Wertungsprüfungen (WPs) auf Asphalt auf dem Programm, und zwar in der Innenstadt von Guanajuato.



Im ersten Durchgang auf der nur 1,1 Kilometer langen Prüfung war WM-Spitzenreiter Ott Tänak im Ford Puma Rally1 von M-Sport mit einer Zeit von 58,0 Sekunden der Schnellste. Im zweiten Durchgang auf dem gleichen Parcours markierte Tänak dann sogar eine Zeit von 56,2 Sekunden und war abermals der Schnellste.



Als Gesamtführender geht Tänak mit einem Vorsprung von 1,7 Sekunden auf Kalle Rovanperä (Toyota) in die Freitagsetappe mit dann acht WPs auf Schotter. An dritter Stelle im frühen Klassement der Rallye liegt Hyundai-Pilot Esapekka Lappi, der im Shakedown (auf Schotter) der Schnellste gewesen war.



Vierter ist Lappis Hyundai-Teamkollege Thierry Neuville. Zum zweiten Mal in dieser Saison (nach der Rallye Monte Carlo) sitzt Sebastien Ogier im dritten Werks-Toyota. Der achtmalige Rallye-Weltmeister rangiert nach den ersten beiden WPs an fünfter Stelle.