Toyota-Pilot Sebastien Ogier hat am Donnerstagabend die ersten beiden Wertungsprüfungen der Rallye Monte-Carlo, Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022 gewonnen und geht damit als Führender in den Freitag.



Von seinen Rivalen war lediglich Sebastien Loeb (Ford) bei seinem ersten WRC-Start für M-Sport in der Lage, das Tempo seines Namensvetter mitzugehen. Der WRC-Rekordchampion hat nach zwei von 17 Wertungsprüfungen (WP) einen Rückstand von 6,7 Sekunden auf Ogier. Dritter ist Elfyn Evans (Toyota, +11,2 Sekunden).



Auf den Plätzen vier und fünf folgen mit Adrien Fourmaux (+17,9) und Gus Greensmith (+21,9) zwei weitere Ford-Piloten, Sechster und damit bester Hyundai-Fahrer ist Thierry Neuville, der allerdings schon 28,5 Sekunden Rückstand auf Ogier hat. Craig Breen (Ford), Ott Tänak (Hyundai), Takamoto Katsuta (Toyota) und Oliver Solberg (Hyundai) komplettieren die Top 10.



Der Auftakt in die Hybrid-Ära mit dem brandneuen Rally1-Autos stellte die Crews in Form von zwei Wertungsprüfungen in der Dunkelheit, darunter "La Bollene-Vesubie - Moulinet" über den berühmten Col de Turini, gleich vor eine große Herausforderung. Allerdings war der Asphalt bis auf stellenweise leichte Reifbildung trocken.



Dennoch war vielen Startern anzumerken, dass sie bei den ersten WP mit den neuen Autos kein großes Risiko eingehen, sondern vor allem durchkommen wollten. "Wir probieren nur kleine Dinge am Auto aus und sind froh, dass wir durch sind", sagte Ogier.



Das gelang dem achtmaligen "Monte"-Sieger beim ersten Start mit seinem neuen Beifahrer Benjamin Veillas von Anfang an am besten. Als erster Starter legte er bei der ersten WP direkt eine Zeit von 10:34.0 Minuten vor, die für seine Rivalen unerreichbar war.



Lediglich WRC-Rückkehrer Loeb, der mit Isabelle Galmiche ebenfalls eine neue Beifahrerin an Bord hat, konnte mit einem Rückstand von 5,4 Sekunden ansatzweise mithalten. Bei der zweiten WP war Ogiers Vorsprung nicht mehr ganz so deutlich, mit 1,3 Sekunden Rückstand war erneut Loeb sein erster Verfolger.



Wie erwartet, kämpften einige Fahrer mit Kinderkrankheiten der neuen Autos - vor allem im Lager von Hyundai. Tänak berichtete von Problemen mit Motor und Hydraulik, Neuville war mit der Bremsleistung seines i20 N Rally1 nicht zufrieden und Solberg hatte große Schwierigkeiten, seinen Beifahrer richtig zu verstehen.



Am Freitag werden bei der Rallye Monte-Carlo zwei Schleifen a je drei WP gefahren, die Gesamtdistanz beträgt 97,86 Kilometer.