RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
WRC Rallye Paraguay 2025: Bericht Sebastien Ogier gewann die erste Rallye Paraguay in der WRC
Toyota Gazoo Racing

WRC Rallye Paraguay 2025: Bericht | 31.08.2025

WRC Rallye Paraguay 2025: Sebastien Ogier feiert Karrieresieg Nummer 65

Sebastien Ogier gewinnt die Premiere der Rallye Paraguay und mischt munter im WM-Kampf mit - Adrien Fourmaux verliert Podiumsplazt in letzter Prüfung

Toyota-Pilot Sebastien Ogier hat seine Chancen auf den neunten Weltmeistertitel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) durch ein spektakuläres Comeback von Platz acht zum Gesamtsieg bei der ersten Rallye Paraguay gestärkt.

Ogier und Beifahrer Vincent Landais erholten sich nach einem frühen Reifenschaden und sicherten sich auf den unbekannten und anspruchsvollen Schotterstrecken Paraguays, die für reichlich Dramatik sorgten, ihren vierten Sieg in der laufenden Saison.

Ogier gewann mit 26,2 Sekunden Vorsprung, nachdem ein Regenschauer auf der letzten Etappe das Podium durcheinandergebracht hatte. Die Podestplätze hinter Ogier belegten Elfyn Evans (Toyota) und der amtierende Champion Thierry Neuville (Hyundai).

Toyota zieht mit Citroen gleich

Mit dem Erfolg, sein 65. in der Rallye-WM, liegt Ogier in der WM-Wertung nun neun Punkte hinter dem Spitzenreiter Evans. Toyota zog mit Citroen gleich und ist nun gemeinsam mit 102 Rallyesiegen erfolgreichster Hersteller in der WRC.

Paraguay präsentierte sich für die Crews als unbekanntes Terrain mit schnellen, tückischen Straßen, wechselnden Grip-Bedingungen und harten Kuppen. Kalle Rovanperä (Toyota) übernahm nach der ersten Wertungsprüfung zunächst die Führung mit 3,2 Sekunden Vorsprung auf Ogier. Ein Reifenschaden am rechten Hinterrad kostete Ogier bei der zweiten Prüfung 37,3 Sekunden und warf ihn auf Rang acht zurück.

Rovanperä konnte seine frühe Führung nicht lange behaupten, da Adrien Fourmaux, der einzige Hyundai-Fahrer, der mit dem Auto am Freitag zufrieden war, schnell an ihm vorbeizog. Beim Mittagservice lag Fourmaux nur 4,1 Sekunden vor Rovanperä, während Sami Pajari (Toyota) auf Platz drei folgte. Weitere Reifenschäden von Fourmaux und Pajari am Freitag verschärften die Lage.

Fourmaux verliert auf der Powerstage das Podium

Ogier zeigte eine starke Aufholjagd und gewann vier der acht Freitagsprüfungen, wodurch er den Tag auf Rang vier beendete, 17,8 Sekunden hinter der Spitze. Am Samstag setzte er seine Aufholjagd fort und gewann mehrere Prüfungen, während Rovanperä durch einen weiteren Reifenschaden zurückfiel. Ogier übernahm die Führung und baute sie auf 10,3 Sekunden Vorsprung aus.

Die abschließenden vier Wertungsprüfungen am Sonntag wurden durch Regen erschwert. Ogier behielt jedoch die Nerven und sicherte sich den Sieg. Spannend blieb es auf den weiteren Podestplätzen: Ott Tänak (Hyundai), Evans und Neuville lieferten sich ein enges Duell, das durch Pannen und wechselnde Bedingungen beeinflusst wurde. Letztlich belegten Evans Platz zwei und Neuville Platz drei, während Fourmaux den Podestplatz bei der Powerstage verlor.

Weitere Titelanwärter wie Rovanperä oder Tänak hatten mit Reifenschäden und technischen Problemen zu kämpfen. Takamoto Katsuta (Toyota) beendete die Rallye unter Super-Rally-Bedingungen, nachdem er zuvor ausgeschieden war. M-Sport-Ford musste gleich zwei Ausfälle verkraften, darunter Josh McErlean und Gregoire Munster, die wegen Schäden an ihren Ford Pumas aufgeben mussten.

Hochspannung im WM-Kampf

Im WRC2 setzte Oliver Solberg (Toyota) seine beeindruckende Aufholjagd fort. Nach einem Rückstand von über einer Minute durch einen Reifenschaden gewann er die Kategorie und verkürzte den Abstand zu seinem Titelrivalen Yohan Rossel (Citroen).

Vier Rallyes vor dem Saisonende ist der Kampf um die Fahrer-Weltmeisterschaft völlig offen. Evans führt mit 198 Punkten, dahinter folgen punktgleich mit jeweils 189 Zählern Ogier und Rovanperä. Auch Tänak ist als Vierter mit 178 Punkten noch nicht aus dem Rennen. Klare ist das Bild bei den Herstellern, wo Toyota nun 100 Punkte Vorsprung auf Hyundai hat.

Weiter geht es mit der WRC schon in zwei Wochen (11. bis 14. September) mit der Rallye Chile.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

WRC Rallye Paraguay: Nach SP15

Nächstes Reifendrama - Ogier führt!

Nach einer dominanten Vorstellung bringt ein Reifenschaden Kalle Rovanperä in Paraguay um den Sieg: Sebastien Ogier liegt vor dem Sonntag in Führung

WRC, Sardinien: Nach SP12

Ogier übersteht brutalen Samstag

Sebastien Ogier geht als Führender in den Schlusstag bei der Rallye Italien, nach einem chaotischen Samstag mit strauchelnden WRC-Konkurrenten

WRC Portugal Rallye: Ogier vs Tänak

Wie Ogier sich den Sieg schnappte...

Ott Tänak stach in der WRC-Rallye Portugal zwar immer wieder mit Stage-Siegen zu, doch am Ende war es Sebastien Ogiers Konstanz, die sich auszahlte

News aus anderen Motorline-Channels:

Aller guten Dinge

Peugeot E-3008 im Test

Die vollelektrische Ausgabe des neuen Peugeot 3008 dehnt den Begriff des SUV noch ein Stückchen weiter Richtung Coupé. Das ist cool. Hat aber auch seine Einschränkungen.

Back to the Roots

Toyota Land Cruiser im Familienautostest

Im Grunde war der Toyota Land Cruiser immer da. Nun ist er aber wieder so wie früher: weniger luxuriös – dafür praktisch, robust und leistbar. Ideal für abenteuerlustige Familien.

340-PS-Roadster oder Allradler mit 536 PS

MG Cyberster beginnt unter 60.000 Euro

MG Motor Austria nennt alle Preise seines vollelektrischen Roadsters: Die Listenpreise beginnen bei 59.990 Euro für den heckgetriebenen Cyberster und 67.990 Euro für die Allradversion.

Elektrisch: Ori und Alpha

Gowow bringt Elektromotorräder nach Europa

Österreich, Deutschland und die Schweiz zählen zu den ersten Ländern, in die Gowow seine leichten Elektromotorräder mit austauschbaren Akkus importiert. Die ersten Kunden profitieren von einem Sonderpreis.

Weitere Artikel:

ORM/ARC, OBM Rallye: Rallye Radio

TEC7 ORM OBM Rallye Radio - Einstiegszeiten

Das TEC7 ORM OBM Rallye Radio bringt am zweiten Tag der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye die Stimmen der Piloten aus der Regrouping Zone in Krumbach.

ARC, OBM Rallye: Bericht

Führungswechsel in der ARC!

Nach der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye liegt Vorjahres-Clubmeister Lukas Dirnberger nach einer Punktekorrektur in Führung. Den ARC-Sieg feierte Marcel Neulinger. Mit Ausnahme der ARCP ist in der Austrian Rallye Challenge noch alles offen…

ORM/ARC: OBM Rallye: Wetter

OBM Rallye unter wechselhaften Bedingungen

Die OBM Land der 1000 Hügel Rallye 2025 an diesem Wochenende erfährt die Unterstützung von zahlreichen Gemeinden rund um Krumbach / Die Wettervorhersage für die Renntage verkündet von allem etwas

Alpe Adria Rally Cup: Rally Piancavallo

AARC & AART: Zwei deutsche Teams auf Titelkurs

Nach Rally Piancavallo: Niki Schelle beim „Alpe Adria Rally Cup“ (AARC-2WD) in Führung. Manuel Kössler führt in der „Alpe Adria Rally Thropy“ (AART-4WD)