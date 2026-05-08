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WRC Rallye Portugal: Nach SP3 Toyota-Pilot Oliver Solberg geht in Portugal als Führender in den Freitag
Diogo Cardoso / Getty Images

WRC Rallye Portugal: Nach SP3 | 07.05.2026

Solberg führt knapp vor Fourmaux

Nach den ersten drei Prüfungen der Portugal-Rallye liegt Oliver Solberg (Toyota) knapp vorne - Motor-Upgrade bei Hyundai

In Portugal wurde am Donnerstag der Fahrbetrieb beim sechsten Saisonlauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) eröffnet. Bei der Portugal-Rallye handelt es sich um eine reine Schotterrallye, was insbesondere im Hyundai-Werksteam die Hoffnungen schürt, den Trend der bisherigen Saison umzukehren, sprich die Dominanz von Toyota stoppen zu können und selber den ersten Saisonsieg einzufahren.

Auf dem Programm des ersten von insgesamt vier Wettbewerbstagen standen am Donnerstag drei Wertungsprüfungen (WP1 bis WP3), nach denen es allerdings Toyota-Pilot Oliver Solberg ist, der als erster Spitzenreiter der Rallye übernachtet. Der bestplatzierte Hyundai-Pilot ist aktuell Adrien Fourmaux auf dem zweiten Rang.

Im Toyota-Werksteam hat Sebastien Ogier an diesem Wochenende mal wieder einen Einsatz im Rahmen seines WRC-Teilzeitprogramms. Im Hyundai-Werksteam kommt, wie schon bei der Kanaren-Rallye Ende April, auch diesmal wieder Teilzeitstarter Dani Sordo zum Zug.

Motor-Upgrade bei Hyundai

Etwas Neues gibt es bei Hyundai in technischer Hinsicht, nämlich ein Motor-Upgrade für die drei i20 N von Sordo, Fourmaux und Thierry Neuville. "Das Ansaugsystem wurde modifiziert, um etwas mehr Leistung zu erzielen", sagt Hyundai-Sportdirektor Andrew Wheatley für die englischsprachige Ausgabe von Motorsport.com, eine Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"Das [Upgrade] ist Teil der Entwicklung, die im Verlauf des Jahres vorangetrieben wird. Es handelt sich nicht um eine revolutionäre Veränderung, sondern um eine schrittweise, die sich an diesem Wochenende möglicherweise positiv auswirken könnte", so Wheatley, der in diesem Zusammenhang von einer "kleinen Anpassung" spricht.

Und Hyundai begann die Portugal-Rallye direkt mit einer Bestzeit, denn auf WP1 war Adrien Fourmaux der Schnellste, gefolgt von WM-Spitzenreiter Elfyn Evans (Toyota). Auf WP2 war es dann Oliver Solberg, der sich vor Thierry Neuville die Bestzeit holte. Auf WP3, einer knapp zwei Kilometer kurzen "Superspecial" am Abend, waren Evans und Sebastien Ogier zeitgleich die Schnellsten.

Unterm Strich geht Solberg mit einem Vorsprung von 3,4 Sekunden auf Fourmaux in die Freitagsetappe. Die weiteren Positionen in den Top 5 werden aktuell von Ogier, Neuville und Evans belegt. Es folgen Sami Pajari (Toyota), Dani Sordo, Takamoto Katsuta (Toyota) sowie Josh McErlean und Jon Armstrong (beide M-Sport-Ford) in der zweiten Hälfte der Top 10.

Die Freitagsetappe der Rallye Portugal umfasst sieben Wertungsprüfungen (WP4 bis WP10), die Samstagsetappe deren neun (WP11 bis WP19), bevor die Schotterrallye am Sonntag mit den letzten vier der insgesamt 23 Prüfungen zu Ende geht.

Motorsport-Total.com

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