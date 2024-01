Bei der Rallye Schweden (15. bis 18. Februar), dem zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024, steigt auch der amtierende Weltmeister Kalle Rovanperä in die WRC-Saison ein. Das geht aus der Starterliste hervor, die die Organisatoren am Freitag veröffentlichten. Insgesamt sind 58 Autos für die einzige Winterrallye im WRC-Kalender 2024 gemeldet.



Rovanperä hatte nach seinem zweiten Titelgewinn Ende 2023 angekündigt, in diesem Jahr nur einzelne WM-Läufe zu bestreiten. Das dritte Auto des Toyota-Werksteams teilt sich Rovanperä mit Sebastien Ogier, der in der kommenden Woche bei der Rallye Monte-Carlo neben den beiden Vollzeit-Piloten Elfyn Evans und Takamoto Katsuta zum Einsatz kommt.



Neben Rovanperä kommt auch sein Landsmann Esapekka Lappi zu seinem ersten Saisonstart in Schweden. Der Finne übernimmt den dritten Hyundai des Werksteams, der in Monte Carlo von Andreas Mikkelsen pilotiert wird. Mit Privatier Lorenzo Bertelli (Toyota) wächst das Feld der Rally1-Autos in Schweden auf neun Teilnehmer an.



Wie die weiteren WM-Läufe zwischen Rovanperä und Ogier aufgeteilt werden, ist laut Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala noch nicht endgültig entschieden. Der Finne verrät lediglich, dass ein Start von Rovanperä beim neuen WM-Lauf in Lettland sehr wahrscheinlich ist.



"Ich denke, es ist klar, dass Lettland eine Rallye ist, die Kalle gerne fahren würde", sagt Latvala der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.



"Er ist in seiner Jugend viele Rallyes in Lettland gefahren, es ist also klar, dass Kalle diese Veranstaltung liebt", so Latvala weiter. Der Toyota-Teamchef will auch nicht ausschließen, dass Toyota im Laufe der Saison vier Autos bei einer Rallye einsetzt und damit sowohl Rovanperä als auch Ogier zum Einsatz kommen.



Neben seiner Teilzeit-WRC-Saison treibt Rovanperä auch andere Motorsportaktivitäten voran. Bei der Bekanntgabe seines Teilrücktritts hatte der Finne erklärt, er wolle Erfahrungen in GT-Autos sammeln.



Toyota-Chef Akio Toyoda verriet während einer Talkshow auf dem Toyota Auto Salon, dass Rovanperä beim 24-Stunden-Rennen von Fuji (25.-26. Mai) einen Toyota GR86 Concept fahren soll, der von Toyodas eigenem Team Rookie Racing eingesetzt wird.



"Kalle ist sehr an Langstreckenrennen interessiert", bestätigt Latvala. "Vor der Rallye Japan im vergangenen Jahr besuchten wir eine dieser Veranstaltungen, und als Kalle in die Box kam und all die Autos und das Team sah, war er ganz aufgeregt und fragte Akio, ob er mitfahren dürfe. Und Akio sagte ja. Die Chance ist da, wenn alles passt."