RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
WRC Rallye Schweden: Nach SP4 Toyota dominiert bisher das Geschehen in Schweden
Luca Barsali/NurPhoto via Getty Images

WRC Rallye Schweden: Nach SP4 | 13.02.2026

WRC Rallye Schweden 2026: Toyota dominiert, Desaster für Hyundai und M-Sport

Elfyn Evans führt in Schweden nach dem ersten Vormittag - Thierry Neuville spricht von "schwierigstem Moment seiner Karriere" - Reifenschäden bei M-Sport

Toyota dominierte einen turbulenten Freitagvormittag bei der Rallye Schweden, dem zweiten Lauf in der WRC-Saison 2026. Elfyn Evans führt nach vier Wertungsprüfungen vor Takamoto Katsuta und Sami Pajari. Monte-Carlo-Sieger Oliver Solberg rutschte in eine Schneebank fest, zog sich dabei einen Reifenschaden zu und verlor rund eine halbe Minute.

Bisher verlief die Rallye für Hyundai und M-Sport Ford äußerst schwierig. Thierry Neuville fand kein Vertrauen in seinen i20 N Rally1 und sprach im Mittagsservice vom "schwierigsten Moment seiner Karriere". M-Sport erlebte mit Reifenschäden ein Desaster.

Los ging die Rallye am Donnerstagabend mit der 10,23 Kilometer langen Superspecial "Umea 1". Toyota übernahm sofort das Kommando. Solberg fuhr Bestzeit. Dahinter sortierten sich Evans, Katsuta und Pajari ein.

Bester Hyundai war zum Auftakt Thierry Neuville, aber auf Solberg hatte der Ex-Weltmeister schon 6,7 Sekunden eingebüßt. Am Freitag wurde die erste Etappe mit drei Wertungsprüfungen am Vormittag fortgesetzt.

Schnee und Eis dominierten den Winterklassiker im Kalender. Bereits in "Bygdsiljum 1" wechselte die Führung. Solberg drehte sich fast bei einer Abzweigung und würgte den Motor ab. Das kostete Zeit.

Evans sicherte sich die Bestzeit und übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Solberg verlor in dieser Prüfung 9,1 Sekunden und fiel in der Gesamtwertung auf Platz zwei, 5,6 Sekunden hinter Evans.

Anschließend ging für Solber in der nächsten Prüfung, "Andersvattnet 1", noch mehr schief. Er rutschte in eine Schneebank, konnte sich aber wieder befreien. Sein Yaris hatte jedoch vorne links einen Plattfuß. Solberg erreichte das Ziel, hatte aber rund eine halbe Minute verloren.

"Ich bin von der Strecke abgekommen", berichtet der 24-Jährige, "überall lag so viel Schnee. Das Heck brach heftig aus, ich rutschte von der Strecke. Zum Glück kam ich wieder raus. Dabei habe ich mir im Graben einen Reifenschaden geholt - nicht ideal."

Evans gewann die Prüfung und führte 11,5 Sekunden vor Katsuta. Solberg war auf Platz sechs zurückgefallen. Durch das Missgeschick wuchs sein Rückstand auf Evans auf 37,5 Sekunden an. Die Vormittagsschleife wurde mit der WP "Bäck 1" abgeschlossen.

Solberg meldete sich mit der Bestzeit zurück und nahm Evans 1,2 Sekunden ab. Trotzdem vergrößerte der Waliser seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf Katsuta auf 14,5 Sekunden. Pajari hatte als Dritter bereits 23,3 Sekunden Rückstand.

Neuville spricht von schwierigster Zeit seiner Karriere

Esapekka Lappi, der 2024 in Schweden gewonnen hatte, war als Vierter (34,9 Sekunden) der beste Hyundai-Fahrer. Solberg schloss die Vormittagsschleife als Fünfter (+36,3) ab. Das Hyundai-Duo Adrien Fourmaux (+36,4 Sekunden) und Neuville folgte als Sechster und Siebter.

Neuvilles Rückstand betrug inzwischen 1:37,4 Minuten. In WP3 (Andersvattnet) steckte der Ex-Weltmeister in einer Schneebank und verlor eine Minute. Später musste er anhalten und seine beschlagene Windschutzscheibe reinigen.

"Im Großen und Ganzen war es okay, aber ich kämpfe wirklich mit der Balance", sagt Neuville am Ende der vierten Wertungsprüfung. "Um ehrlich zu sein, überrascht mich das nicht. Es ist hart. Ehrlich gesagt, das ist bisher die schwierigste Zeit meiner Karriere."

"Wir haben so viele Dinge geändert, dass man sagen könnte, wir sind ein bisschen verloren - was natürlich nicht hilft." In der Media-Zone im Mittagsservice sprach Neuville noch etwas ausführlicher über seine aktuelle Situation.

"Ich würde nicht sagen, dass ich wirklich zufrieden bin, um ehrlich zu sein. Wir werden am Nachmittag ein paar Dinge ändern, aber es ist ziemlich schwierig zu wissen, in welche Richtung es gehen soll und was wir tun müssen. Aber wenn wir es nicht versuchen, lernen wir auch nichts."

Neuvilles Hyundai-Teamkollegen Fourmaux und Lappi taten sich ebenfalls schwer, das Tempo von Toyota mitzugehen. Fourmaux musste nach der zweiten Prüfung eine drastische Set-up-Änderung vornehmen, um eine Lösung zu finden.

Falscher Druck: Reifenschäden bei M-Sport

Auch bei M-Sport Ford lief die Rallye bislang schwierig. Alle drei Puma, gesteuert von Jon Armstrong, Josh McErlean und Martins Sesks, erlitten in der Vormittagsschleife Reifenschäden. Es entwickelte sich zu einem Desaster.

Sesks holte sich in WP2 gleich zwei Reifenschäden vorne, was den Letten sieben Minuten kostete, bevor er in WP3 einen dritten Plattfuß erlitt. Sesks musste einen seiner beschädigten Reifen wieder montieren, um die letzte Prüfung überhaupt noch überstehen zu können.

McErlean erlitt in WP3 einen doppelten Reifenschaden hinten, als er über eine Kompression fuhr, während Armstrong sich in WP2 vorne links einen Plattfuß einhandelte. Armstrong beendete die Schleife als bester M-Sport-Pilot auf Rang acht, 1:43,8 Minuten hinter der Spitze.

"Was man im TV sieht, ist, dass eigentlich nur unsere Autos dieses Problem haben, also müssen wir das untersuchen", sagt M-Sport-Teamchef Richard Millener. "Wir haben bei den Tests viel an Reifendrücken und Set-ups gearbeitet und ein gutes, zuverlässiges Set-up gefunden."

"Aber irgendetwas ist hier offensichtlich anders, seien es die Straßenbedingungen oder die Geschwindigkeit. Die Kompressionen können durchaus Probleme verursachen, aber ich denke, wir müssen ehrlich zugeben, dass wir vielleicht einen kleinen Fehler gemacht haben. Das ist uns heute Morgen teuer zu stehen gekommen, was wirklich schade ist."

Am Nachmittag werden die drei Prüfungen erneut absolviert, bevor am Abend noch die 5,7 Kilometer kurze Superspecial "Umea Sprint 1" auf dem Programm steht.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

WRC Rallye Schweden: Nach Tag 2 (SP8)

Katsuta führt knapp vor Evans im Toyota-Duell

Toyota-Dreifachführung am Freitag in Schweden: Takamoto Katsuta liegt knapp vor Elfyn Evans - Oliver Solberg unterschätzt die schwierige erste Startposition

WRC 2026: Hyundai

Überarbeiteter i20 N Rally1 im neuen Design

Nach einem durchwachsenen Jahr zeigt Hyundai nun den überarbeiteten i20 N Rally1- das Auto soll standfester und schneller sein - Ziel sind alle drei WM-Titel

Schnee-Chaos stoppt Vorbereitung

Hyundai muss Neuville-Test abbrechen

Heftige Schneefälle stoppten den WRC-Test von Thierry Neuville in Frankreich: Selbst Schneepflüge halfen nicht, doch die FIA gewährt Hyundai einen Nachholtermin

News aus anderen Motorline-Channels:

Ohh, it’s a Santa Fe

Hyundai Santa Fe im Test

Mächtig. Kantig. Geräumig. Und auf einigen Kilometern sogar emissions- und geräuschlos unterwegs: Der neue Hyundai Santa Fe zieht das Dreimäderl-Haus Andrea, Lea und Marie völlig in seinen Bann.

Der importierte Patriotismus

Helden auf Rädern: Pontiac Le Mans

Die Beschneidung des Le Mans zu einem fragwürdigen Menü aus deutschen und koreanischen Zutaten steht sinnbildlich für den Niedergang von Pontiac an sich. Im Rahmen der Vereinheitlichung bleibt oft zu viel auf der Strecke.

Elektrisch: Ori und Alpha

Gowow bringt Elektromotorräder nach Europa

Österreich, Deutschland und die Schweiz zählen zu den ersten Ländern, in die Gowow seine leichten Elektromotorräder mit austauschbaren Akkus importiert. Die ersten Kunden profitieren von einem Sonderpreis.

Weitere Artikel:

WRC Monte-Carlo: Bericht

Oliver Solberg siegt bei Eis und Schnee

Oliver Solberg schreibt Geschichte: Der 24-Jährige gewinnt die Rallye Monte-Carlo 2026 und wird zum jüngsten "Monte"-Sieger in der Geschichte der WRC. Keferböck/Minor gewinnen den WRC Masters Cup.

ARC Rallye Triestingtal: Youngsters am Start

Österreichs schnellste Jungpiloten beim ARC-Auftakt im Triestingtal

Mit Marcel Neulinger und Maximilian Lichtenegger starten die zurzeit schnellsten Jungpiloten des Landes beim Saisonauftakt der Austrian Rallye Challenge. Das große Comeback des Rallyesports im Triestingtal wird auf Asphalt-Sonderprüfungen mit Flair und Geschichte abgehalten.

WRC Rallye Schweden: Nach Tag 2 (SP8)

Katsuta führt knapp vor Evans im Toyota-Duell

Toyota-Dreifachführung am Freitag in Schweden: Takamoto Katsuta liegt knapp vor Elfyn Evans - Oliver Solberg unterschätzt die schwierige erste Startposition

F.A.T. Ice Race: Beste Bilder Samstag

Die besten Bilder vom F.A.T. Ice Race 2026

"Es war wieder einmal eine großartige Veranstaltung", sagt motorline.cc-Fotograf Daniel Fessl und präsentiert seine besten Bilder vom Samstag.

WRC Monte-Carlo: Nach SP3

Solberg führt bei Eis, Schnee und Nebel

Bei extrem tückischen Bedingungen auf der ersten Etappe der "Monte" behält Toyota-Neuzugang Oliver Solberg trotz "hundert Beinahe-Abflügen" kühlen Kopf. Keferböck/Minor auf Platz 19 der RC2 liegend bei den WRC Masters in Führung.

WRC-Verkauf vor Abschluss

Neuer Promoter soll bald verkündet werden

Ein 25-Jahres-Deal für die WRC? Die FIA sucht einen langfristigen Partner statt kurzer Investment-Deals - Die Entscheidung steht nun unmittelbar bevor