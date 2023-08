18 Wertungsprüfungen (WP) an vier Tagen, 313 WP-Kilometer und 1.650 Kilometer Gesamtdistanz: Der Zeitplan für die Rallye Zentraleuropa, den vorletzten Saisonlauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), steht fest. Bereits am Donnerstagmittag (26. Oktober) stehen nach der Startzeremonie in der tschechischen Hauptstadt Prag die ersten beiden Wertungsprüfungen auf dem Programm.



Am Freitag und Samstag müssen die Teams jeweils sechs Prüfungen absolvieren, am Sonntag folgen noch einmal vier Wertungsprüfungen. Bis zur Siegerehrung am letzten Wettbewerbstag um 14:30 Uhr in der Passauer Innenstadt führt die Route die Rallye-Piloten damit über insgesamt 18 Wertungsprüfungen im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien. Start und Ziel der einzelnen Tagesetappen ist jeweils der Servicepark in Passau.



Die ersten Tage der neu geschaffenen Rallye stehen ganz im Zeichen der Prüfungen in Tschechien. Nach dem Start in Prag am Donnerstag (13:00 Uhr) und der anschließenden Zuchauerprüfung auf der Pferderennbahn Chuchle am Rande der Goldenen Stadt geht es direkt nach Südböhmen. In der Nähe von Klatovy steht am frühen Abend ein Rundkurs mit bester Infrastruktur und großen Zuschauerplätzen zur Verfügung.



Der erste Rallyetag endet im Servicepark Passau, der auch an den folgenden Tagen zentraler Start- und Zielpunkt der Rallye sein wird. Am Freitag geht es bereits am frühen Morgen auf die sechs Wertungsprüfungen in Tschechien. Ab 9:50 Uhr dröhnen dort die Motoren, mittags wird die Regrouping- und Reifenwechselzone in Prachatice angesteuert. Ab 14:32 Uhr geht es auf die zweite Schleife über die gleichen Strecken, ab 19:24 Uhr kehren die ersten Fahrzeuge nach Passau zurück.



Am Samstag und Sonntag bewegen sich die Rallye-Teams im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich und überqueren dabei mehrfach die Landesgrenzen. So geht es nach dem Morgenservice in Passau ab 8:15 Uhr zunächst auf zwei Wertungsprüfungen nach Österreich, wo ab 10:01 Uhr der erste Durchgang auf der mit knapp 28 Kilometern längsten Prüfung der gesamten Rallye auf dem Programm steht.



Zum Mittagsservice (ab 13:00 Uhr) kehren die Teams nach Passau zurück, um ab 15:15 Uhr die zweite Schleife über die drei Wertungsprüfungen der Samstagsetappe in Angriff zu nehmen.



Ganz kompakt wird es am letzten Tag, wenn am frühen Morgen zwei Wertungsprüfungen mit jeweils zwei Durchgängen auf dem Programm stehen. Die WP Böhmerwald wird um 8:06 Uhr gestartet, nach einem Regrouping geht es zum ersten Durchgang der Prüfung Passauer Land (ab 9:35 Uhr). Der zweite Durchgang der WP Böhmerwald wird um 10:34 Uhr gestartet.



Der finale Showdown mit Zusatzpunkten findet ab 12:15 Uhr auf der Powerstage "Passauer Land" statt. Von dort aus geht es dann zur Siegerehrung in der Passauer Innenstadt.



Zeit- und Prüfungsplan Rallye Zentraleuropa 2023



Donnerstag, 26. Oktober 2023

13:00 Uhr Startzeremonie (Prag)

14:05 Uhr WP 1 - Velka Chuchle (2,44 Kilometer)

18:05 Uhr WP 2 - Rundkurs Klatovy (8,92 Kilometer)

20:45 Uhr Ankunft Servicepark Passau



Freitag, 27. Oktober 2023

07:00 Uhr Service, Servicepark Passau

09:50 Uhr WP 3 - Vlachovo Beezi 1 (13,71 Kilometer)

10:42 Uhr WP 4 - Zvotoky 1 (4,29 Kilometer)

12:15 Uhr WP 5 - Sumavske Hostice 1 (23,37 Kilometer)

13:02 Uhr Regrouping und Reifenwechselzone Prachatice

14:32 Uhr WP 6 - Vlachovo Beezi 2 (13,71 Kilometer)

15:24 Uhr WP 7 - Zvotoky 2 (4,29 Kilometer)

16:59 Uhr WP 8 - Sumavske Hostice 2 (23,37 Kilometer)

19:24 Uhr Flexi Service und anschließend Parc ferme, Servicepark Passau



Samstag, 28. Oktober 2023

07:00 Uhr Service, Servicepark Passau

08:15 Uhr WP 9 - Innviertel 1 (16,02 Kilometer)

10:01 Uhr WP 10 - Mühltal 1 (27,83 Kilometer)

11:05 Uhr WP 11 - Bayerischer Wald 1 (11,88 Kilometer)

13:00 Uhr Regrouping, Servicepark Passau

15:15 Uhr WP 12 - Innviertel 2 (16,02 Kilometer)

17:01 Uhr WP 13 - Mühltal 2 (27,83 Kilometer)

18:05 Uhr WP 14 - Bayerischer Wald 2 (11,88 Kilometer)

19:55 Uhr Flexi Service und anschließend Parc ferme, Servicepark Passau



Sonntag, 29. Oktober 2023

06:20 Uhr Service, Servicepark Passau

08:06 Uhr WP 15 - Böhmerwald 1 (7,25 Kilometer)

08:33 Uhr Regrouping Ulrichsberg

09:35 Uhr WP 16 - Passauer Land 1 (16,37 Kilometer)

10:34 Uhr WP 17 - Böhmerwald 2 (7,25 Kilometer)

11:01 Uhr Regrouping Ulrichsberg

12:15 Uhr WP 18 - Powerstage Passauer Land 2 (16,37 Kilometer)

14:30 Uhr Ziel/Podium, Passau