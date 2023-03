WRC Rallye Zentraleuropa: Ticketverkauf gestartet

Von 26. bis 29. Oktober gastiert die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) also im Rahmen der Central European Rally erstmals in drei europäischen Ländern gleichzeitig: Deutschland, Österreich und Tschechien. Wer hier allerdings bei den Prüfungen Zutritt zu den Zuschauerpunkten der Wertungsprüfungen bekommen möchte, muss ein Ticket kaufen. Los geht es hier mit dem Rallye-Pass für 99 Euro. Dieser enthält den Eintritt zu allen Zuschauerpunkten an den Wertungsprüfungen (ausgenommen SSS Prag und Klatovy - hier werden Extrakarten benötigt) sowie den Eintritt zum Servicepark in Passau. Wer hingegen bei der Ticketbestellung schnell ist, kann sich den Rallye-Pass "1 of 1000" für 125 Euro als exklusive Sammler-Edition des Vier-Tages-Tickets sichern.

Wer hier zuschlägt, erhält statt des "Print@Home"-Tickets beim Rallye-Pass ein streng limitiertes, nummeriertes Ticket aus Plastik inklusive Lanyard. Besonderes Bonbon: Unter den Käufern werden fünf Mitfahrten beim Recce der Central European Rallye verlost.

Zudem angenehm, wenn man mit der Familie dabei sein möchte: Kinder bis 16 Jahre zahlen in Begleitung eines Erwachsenen keinen Eintritt.

Und egal ob "1 of 1000"-Ticket oder normaler Rallye-Pass: Alle Käufer haben die Chance, gleich auch den Besuch der Super Special-Sage Klatovy mit 50 Prozent Rabatt mitzubuchen: Die Stehplätze kosten in diesem Paket 17 Euro (statt 34 Euro), die Sitzplatzkarte bei der Super Special Stage in Klatovy ist dann für 34 Euro (statt 68 Euro) erhältlich. Die Karten für die Super Special Stage in Prag, die rund um das dortige Messegelände für Vollgas-Action sorgen wird, werden in Kürze mit einer Sonderaktion in den Verkauf gelangen. Auch die Tickets für die einzelnen Tagesetappen gibt es erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Hier der Link direkt zum Ticket-Shop