Lange hat sich Hyundai auf das Upgrade seines Hyundai i20 N Rally1 in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) vorbereitet. In Schweden war es dann soweit: Die neuen Teile kamen zum Einsatz und sorgten immerhin für einen Podestplatz von Weltmeister Thierry Neuville. Nun wird das Upgrade für die Safari-Rallye in Kenia wieder entfernt, denn Hyundai verspricht sich von der alten Spezifikation gleich mehrere Vorteile.



Der Event in Afrika gilt als einer der härtesten im WRC-Kalender, weshalb nicht nur die Performance, sondern auch die Zuverlässigkeit der Autos über den Erfolg entscheiden wird. Der Hyundai wird daher auf den Stand von Ende 2024 zurückgebaut. Lediglich die neuen Regeln, also die Abschaffung des Hybrids und die Anpassung der Motorabstimmung, müssen eingehalten werden.



Dabei war das Upgrade für 2025, das in Schweden zum Einsatz kam, das ganze Jahr 2024 über eine der wichtigsten Baustellen der Koreaner. Dafür nutzte der Hersteller sogar einen Homologations-Joker. Die neuen Teile sollen die Aufhängung und das Gewicht der Autos von Neuville, Ott Tänak und Adrien Fourmaux optimieren. Für Kenia spielt das Upgrade aber aus bestimmten Gründen keine große Rolle.



Afrika eine ganz besondere Rallye



Hyundai hat das Upgrade, das hauptsächlich für Schotter- und Asphalt-Rallyes entwickelt wurde, zwar überzeugt, doch für Kenia wird eine Ausnahme gemacht und danach wird es wieder in die Autos eingebaut. Teamchef Cyril Abiteboul stellt klar: In Kenia wird nicht das Auto eingesetzt, das 2024 in Afrika zum Einsatz kam. Der Grund: "Wir hatten damals nach Kenia Probleme mit dem Getriebe."



Doch was steckt hinter dieser Entscheidung? Der Franzose erklärt: "Es ist eine Entscheidung, die wir aufgrund der Verfügbarkeit von Ersatzteilen getroffen haben. Wir hatten im Winter viel zu tun und die Spezifikation für 2025 wurde erst sehr spät fertiggestellt. Deshalb wäre es mit der Fracht nach Kenia sehr eng geworden. Auch die Optimierung der Gesamtstruktur hat zu dieser Entscheidung geführt."



Hyundai glaubt nicht, dass seine Fahrer einen Nachteil haben werden. "In Sachen Leistung wird es keinen großen Unterschied machen", so der Teamchef weiter. "Es geht viel um die Zuverlässigkeit." Das 2024er-Auto ist erprobt und hat bereits gezeigt, dass es den härtesten Bedingungen standhalten kann. Deshalb könnte Hyundai am Ende sogar einen Vorteil haben, weil sie auf das alte Auto setzen.



Nur der Schnorchel ist neu



Laut Abiteboul gab es in Schweden keine Probleme mit dem Upgrade, obwohl es nicht einmal für Schnee entwickelt wurde. Allerdings hat das Upgrade wegen der späten Fertigstellung noch nicht viele Kilometer auf dem Buckel. Ganz ohne Änderungen wird Hyundai jedoch nicht nach Kenia reisen, denn der Schnorchel wurde für die Ausgabe 2025 angepasst.



Die berühmten Schnorchel schützen die Motoren der Autos in Kenia vor Wasser, Staub und Schmutz. Vor allem die tiefen Pfützen auf einigen Wertungsprüfungen machen den Motoren zu schaffen. Hyundai setzte 2024 auf einen Basis-Schnorchel, das Teil für 2025 ist etwas ausgefeilter. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", sagt Abibteboul.



Hyundai hat in den vergangenen Jahren in Kenia nichts geholt. In vier Veranstaltungen gab es 2021 nur einen Podestplatz durch Tänak. Toyota dominierte das Rennen in Südafrika - 2022 und 2023 belegten die Japaner jeweils die ersten vier Plätze. Mit der Zuverlässigkeit haperte es, doch genau dieses Problem soll mit Abitebouls Entscheidung aus der Welt geschafft werden.



Zuverlässigkeit extrem wichtig



"Ich hoffe, dass wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, denn ich kann mit Sicherheit sagen, dass jedes Problem aus dem Vorjahr angegangen wurde", sagt der Hyundai-Teamchef. "Aber es scheint, als hätten wir jedes Mal, wenn wir nach Kenia kommen, neue Probleme." Hyundai testete vor Kenia und das Team war zufrieden - nur bei starkem Regen gab es Probleme.



"Der Test war eine Herausforderung für das Team und ich muss meinen Hut ziehen, denn es wurde sehr gute Arbeit geleistet, um den Fahrern die bestmögliche Vorbereitung zu bieten", lobt Abiteboul seine Mitarbeiter. "Das zeigt aber auch, dass es keine einfache Aufgabe ist. Aber solche Zuverlässigkeitsprobleme sehe ich lieber bei Tests als bei echten Rallyes. Es geht darum, seine Hausaufgaben zu machen, und das haben wir getan." Die Safari-Rallye beginnt am 20. März.