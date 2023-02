WRC Schweder: das erwartet uns

Die Rallye Schweden ist eine der ältesten Rallyes der Welt. Und sie ist die einzige Veranstaltung im Kalender, die ausschließlich auf Schnee und Eis ausgetragen wird, wobei die Temperaturen während der Rennwoche auf bis zu -10 °C sinken können. Das, wie jede Winterrallye, erfordert natürlich eine besondere Herangehensweise. Da werden Schneewände zu Hilfsmitteln, um schnell um Kurven zu kommen, während die Pirelli-Reifen mit ihren Spikes nach Haftung bohren. Ironisch, dass angesichts dessen die Rallye Schweder gleichzeitig eine der schnellsten Rallyes des Jahres ist - wie der Sieger Kalle Rovanperä in der vergangenen Saison mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 121,52 km/h bewies.



Er ist es auch, der alles daran setzen wird, dieses Mal noch schneller zu sein. Der Toyota GR Yaris Rally1-Pilot, der den Weltmeistertitel verteidigen will und das schwedische Double im Visier hat, wird auf der Eröffnungsetappe am Freitag als Erster die Straßen der Region Västerbotten in Angriff nehmen.

"Es kann knifflig sein, die Straße auf Schnee zu eröffnen, und es hängt viel davon ab, wie die Bedingungen sein werden", sagte er. "Letztes Jahr haben wir in Schweden ein gutes Ergebnis erzielt, und wir werden versuchen, es dieses Mal zu wiederholen. (...) Unser Test vor der Veranstaltung verlief wirklich gut, mit perfekten Bedingungen und einer dicken Eisschicht auf der Straße. Hoffentlich ist das auch bei der Rallye so, und wir leiden nicht zu sehr unter dem ersten Lauf am Freitag."



Neben dem Finnen sind in der dreiköpfigen Toyota Gazoo Racing-Mannschaft Elfyn Evans, Sieger der Rallye 2020, und Takamoto Katsuta, der den Teilzeitfahrer Sébastien Ogier ersetzt und sein Punktedebüt für den japanischen Hersteller gibt. Der italienische Privatfahrer Lorenzo Bertelli gibt sein Debüt in einem gemieteten Yaris, wird aber keine Punkte für das Team einfahren.



Thierry Neuville wird wiederum versuchen, auf seinem Podium bei der Rallye Monte-Carlo mit einer weiteren starken Leistung aufzubauen. Der belgische Fahrer befindet sich bei Hyundai Motorsport in guter Gesellschaft, denn seine Teamkollegen Esapekka Lappi und Craig Breen haben beide bei früheren Rallye-Schweden-Ausgaben Podiumsplätze erreicht. Für Teilzeitfahrer Breen ist die Veranstaltung eine Art Heimkehr, da er Dani Sordo am Steuer des dritten i20 N von Hyundai ersetzt. Er fuhr von 2019 bis 2021 für das Team, verbrachte aber die letzte Saison beim Rivalen M-Sport Ford. Jetzt, nach einem Jahr Pause, ist er zurück.

"Da es mein erster Wettkampf im Auto ist, wird es eine Herausforderung sein", gab der Ire zu. "Letztendlich ist mein Hauptziel, die Erfahrung zu genießen."



Ott Tänak, der Ende letzten Jahres von Hyundai zu M-Sport Ford zurückkehrte, möchte sein Potenzial an Bord des Puma Rally1 unter Beweis stellen. Der Este steuerte das Auto am vergangenen Wochenende zum Sieg bei einer lokalen Rallye, bei der ähnliche Bedingungen wie in dieser Woche herrschten. Das hat Tänak das Vertrauen gegeben, dass er zusammen mit seinem jungen Teamkollegen Pierre-Louis Loubet um die Spitzenplätze kämpfen kann.

"Ich persönlich fühle mich auf Schnee viel sicherer, also werden wir sehen, wie wir im Vergleich zu den anderen Jungs abschneiden", sagte Tänak. "Wenn es eisig ist, ist es besser, früher auf der Straße zu sein, und wenn es sehr verschneit ist, ist es genau andersherum. Es hängt also wirklich von den Bedingungen ab, wir müssen einfach abwarten, was das Wetter macht. So oder so, wir sind bereit für die Action - wir haben keine Wahl!"



Reifen-Lieferant Pirelli sagt übrigens voraus, dass der Samstag der entscheidende Tag sein wird. Denn Freitag und Sonntag werden unter typisch nordischen Bedingungen gefahren, mit ziemlich konstantem Eis und Schnee, während am Samstag die Bedingungen gemischt sein werden, mit dem Risiko, dass sich reiner Schotter und eisige Bedingungen von den ersten Passagen an abwechseln. Unter diesen Bedingungen wird das Reifenmanagement entscheidend sein, wenn es gilt, die am Freitag erreichten Positionen zu halten oder zu verbessern und den Gesamtsieg zu sichern.



Die Rallye beginnt am Donnerstagabend in Umeå. Die Crews nehmen dann 18 Etappen über mehr als 300 km in Angriff, bevor sie am Sonntagnachmittag das Ziel erreichen. ServusTV zeigt den Showdown der 70. Auflage des Klassikers am Sonntag, live ab 12:00 Uhr. Als Kommentator ist Walter Zipser im Einsatz.



Der Sendeplan:

So., 12. Februar:

12:00 Uhr: Vorbericht

12:15 Uhr: Powerstage

13:15 Uhr: Nachbericht



Aktuell (es ist 13:45 zum Zeitpunkt dieses Artikels), läuft die vierte von acht Wertungsprüfungen am heutigen Tag. Es führt Ott Tänak vor Breen und Lappi. Toyota ist mit Rovanperä auf Platz Vier und nur 4,7 Sekunden Rückstand aber in Schlagdistanz.