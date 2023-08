Toyota wird sich langfristig in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) engagieren, erklärt der Vorstandsvorsitzende des Automobilherstellers, Akio Toyoda. Die japanische Marke ist neben Hyundai und M-Sport-Ford einer von drei Herstellern, die derzeit in der WRC vertreten sind. Toyoda, der Toyota 2017 nach 17 Jahren in die Rallye-Weltmeisterschaft zurückbrachte, bekräftigte das Engagement der Marke in der Weltmeisterschaft.



Diese Zusage erfolgt inmitten der Ungewissheit über die Zukunft der Rallye1-Kategorie, da für 2027 eine bedeutende Änderung des Reglements erwartet wird, bei der Elektro-, Wasserstoff- und synthetische Kraftstoffe als Antriebsarten diskutiert werden. Im vergangenen Jahr hat die WRC einen ersten Schritt in Richtung Umweltfreundlichkeit gemacht, indem sie auf Hybridantrieb und einhundert Prozent nachhaltige Kraftstoffe umgestellt hat.



Anfang August gab Toyota bei der Rallye Finnland einen Hinweis auf sein langfristiges Engagement in der Rallye-Weltmeisterschaft und kündigte Pläne für den Bau eines neuen WRC-Entwicklungszentrums in der Nähe seiner Teamwerkstatt in Jyväskylä an. Auf die Frage, ob dies ein Zeichen dafür sei, dass Toyota auf absehbare Zeit in der Rallye-Weltmeisterschaft bleiben wolle, bestätigte Toyoda, der in den hohen Norden gereist war, die Absicht der Marke.



"Ich denke, wenn man sich die Vergangenheit von Toyota ansieht, gab es eine Zeit, in der die Entscheidung, in den Motorsport einzusteigen, nur aus Marketinggründen getroffen wurde", erklärt er. "Wir sind ein Unternehmen mit einer Geschichte, in der wir in der WRC waren und dann irgendwann die Entscheidung getroffen haben, dass wir uns auf die Formel 1 konzentrieren sollten, weshalb wir uns aus der WRC zurückgezogen haben."



17 Jahre später revidierte Toyoda als Präsident der Marke diese Entscheidung und leitete die Rückkehr in die WRC ein. "Es gab zwei Gründe, warum ich in die WRC zurückkehren wollte", sagt er. "Der erste Grund war, dass wir zurückkommen und teilnehmen wollten, damit wir diese Erfahrung nutzen können, um noch bessere Autos zu bauen, und der zweite Grund war die Personalentwicklung."



"Wenn wir beides verlieren, verlieren wir unsere Daseinsberechtigung als Unternehmen", so die klaren Worte des Toyota-Chefs. "Deshalb kann ich sagen, dass dieses Engagement in der WRC ein langfristiges Engagement von Toyota sein wird". Toyoda, der ein leidenschaftlicher Rallye-Fan ist, wünscht sich in der WRC einen Wettbewerb, der über Toyota, Hyundai und M-Sport hinausgeht.



"Ich glaube, dass der Motorsport Wettbewerb braucht und je mehr Teilnehmer, desto besser", sagt er. "Deshalb versuche ich, jede Gelegenheit zu nutzen, um Leute einzuladen, bei uns mitzumachen, damit wir einen guten Wettbewerb haben", so Toyoda weiter. "Wenn wir uns die WRC anschauen, dann sind das Toyota, Hyundai und M-Sport mit Ford, aber ich möchte mehr Engagement sehen!