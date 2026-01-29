RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
WRC-Verkauf vor Abschluss Malcolm Wilson verhandelt mit potenziellen Investoren der WRC
DPPI

Neuer Promoter soll bald verkündet werden

Ein 25-Jahres-Deal für die WRC? Die FIA sucht einen langfristigen Partner statt kurzer Investment-Deals - Die Entscheidung steht nun unmittelbar bevor

Die Suche nach einem neuen Inhaber der kommerziellen Rechte für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) biegt auf die Zielgerade ein. Wie Malcolm Wilson, der stellvertretende FIA-Präsident, im Rahmen des Saisonauftakts in Monte Carlo bestätigte, stehe ein Abschluss kurz bevor. Eine offizielle Bekanntgabe werde innerhalb der nächsten zwei Monate erwartet.

Die Zukunft der WRC-Vermarktung ist bereits seit dem vergangenen Jahr ein zentrales Thema im Fahrerlager. Nachdem Berichte laut wurden, dass die bisherige WRC Promoter GmbH (ein Joint Venture von Red Bull und der Investmentgesellschaft KW25) einen Verkauf anstrebt, leitete die FIA im August 2025 ein offizielles Ausschreibungsverfahren ein. Die aktuellen Rechteinhaber führen die Geschäfte der Weltmeisterschaft bereits seit dem Jahr 2013.

Nach Informationen der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com, gab es anfänglich Interessenten aus Europa, Amerika und dem Nahen Osten. Inzwischen hat sich der Kreis der Bewerber deutlich eingeengt. Aktuell findet eine sogenannte "Due Diligence" (eingehende Prüfung) mit einem potenziellen Käufer statt, der seinen Sitz in Europa haben soll.

Langfristige Vision statt schneller Ausstieg

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem hatte bereits zuvor betont, dass der neue Vertrag eine Laufzeit von bis zu 25 Jahren umfassen könnte. Die Erlöse aus dem Verkauf der Rechte sollen zudem direkt wieder in die Meisterschaft investiert werden. Malcolm Wilson hob in einer Medienrunde hervor, dass man gezielt nach einem Partner mit langfristigen Absichten gesucht habe.

"Wir sind sehr nah dran und erwarten innerhalb der nächsten Monate eine Bestätigung. Es war ein langer Prozess und eine massive Herausforderung", erklärte Wilson. "Viele Interessenten waren Investmenthäuser, die auf einen Ausstieg nach fünf oder sieben Jahren aus sind. Das ist für sie lukrativ, aber für mich war es wichtig, jemanden mit einer langfristigen Vision und Verpflichtung gegenüber der WRC zu finden, um den Sport wieder dorthin zu bringen, wo er meiner Meinung nach sein muss."

Enge Zusammenarbeit mit der FIA gefordert

Ein wesentliches Kriterium für den neuen Rechteinhaber wird die räumliche und strategische Nähe zum Weltverband sein. Wilson betonte, dass der künftige Promoter eng mit der FIA-Zentrale in Genf zusammenarbeiten müsse, um das Wachstum der Serie voranzutreiben.

"Wir brauchen jemanden, der sehr nah an Genf dran ist oder in der Anfangsphase sogar direkt bei der FIA sitzt", so Wilson weiter. "Wir müssen gemeinsam arbeiten, um den Sport zu vergrößern. Der neue Partner wird frische Ideen mitbringen, und wir müssen offen dafür sein." Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Deal bald finalisiert werden kann, mahnte jedoch zur Geduld, bis die Verträge tatsächlich unterzeichnet sind.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

K4 bei der Rallye Monte Carlo

Keferböck/Minor starten wieder bei der „Monte“!

Das K4 Rally Team mit Johannes Keferböck und Ilka Minor bereitet sich auf das große Abenteuer Rallye Monte Carlo vor. Beim vierten gemeinsamen Einsatz kann das Duo auf höchst professionelle Unterstützung zählen.

Manfred Stohl im Interview, Teil 2

„WRC lässt mich emotional werden“

Manfred Stohl im großen Interview. Im zweiten Teil werfen wir einen Blick auf die Rallye-Weltmeisterschaft, auf das ab 2027 geltende Reglement. Dieser Blick wirkt eher sorgenvoll…

Kampfansage nach Seuchensaison

So will Hyundai zurückschlagen

Nur zwei Siege in 2025: Nach einer harten Saison und technischem Rückstand auf Toyota zieht Hyundai Bilanz - Teamchef Abiteboul verspricht nun Besserung

News aus anderen Motorline-Channels:

Ohh, it’s a Santa Fe

Hyundai Santa Fe im Test

Mächtig. Kantig. Geräumig. Und auf einigen Kilometern sogar emissions- und geräuschlos unterwegs: Der neue Hyundai Santa Fe zieht das Dreimäderl-Haus Andrea, Lea und Marie völlig in seinen Bann.

Mondial de l’Auto Paris – News vom Autosalon

Automesse: Neue Vielfalt in Paris

Europa versus China ist nur eines der Themen auf der über drei Hallen reichenden Automesse in der französischen Hauptstadt. Vor allem bei Renault heißt es: Kleine Elektroautos sind die Zukunft, während an anderen Ständen durchaus auch dem Wachstum gefröhnt wird.

Mehr Gelände wagen

Test: Toyota Hilux GR Sport

Im Kern ganz der Alte, haucht Hybrid-Power und GR-Auftreten dem Hilux eine ungeahnte Leichtigkeit ein. Das hat natürlich seinen Preis.

F1 Barcelona "Shakedown": Tag 2

Red Bull mit dem ersten Unfall 2026

Bestzeit für Max Verstappen, Unfall von Isack Hadjar: Im Privatduell mit Ferrari schreibt Red Bull am Dienstag die Schlagzeilen - alle anderen Teams haben verzichtet

Weitere Artikel:

ARC Rallye Triestingtal

Das große Rallye-Comeback im Triestingtal

Am 27. und 28. Februar kehrt der Rallyesport nach 15 Jahren zurück in das Triestingtal. Mit der ARC Rallye Triestingtal feiert die Austrian Rallye Challenge einen fulminanten Saisonauftakt....

M-Sport: Neuer Look, neues Duo

M-Sport präsentiert den Puma Rally1

M-Sport startet mit neuem Look in die WRC-Saison 2026 - Der Ford Puma Rally1 zeigt frische Farben und ein irisches Fahrerduo - In Monte Carlo geht es los

„Rappolz-Arena“ startet durch

Thomas Leichtfried: Der „Retter“ von Rappolz

Nach dem Ende von Dynamite Tours drohte das Schotter-Areal in Rappolz brach zu liegen - doch mit Thomas Leichtfried übernimmt nun ein erfahrener Racer das Gelände…

Neues Auto für WRC-Regeln 2027?

M-Sport Ford hat noch nicht entschieden

M-Sport Ford hat noch nicht entschieden, welchen Weg man für das WRC-Reglement 2027 einschlägt - "Wir schauen uns im Moment wirklich alle Optionen an - alles"

Der "verrückte Traum"

Wie Solberg die WRC-Elite schockte

Oliver Solberg schreibt WRC-Geschichte: Als jüngster "Monte"-Sieger aller Zeiten triumphiert der Toyota-Pilot bei extremen Bedingungen gegen die Weltelite

WRC Monte Carlo: K4 nach Shakedown

WRC Masters-Sieg als klares Ziel bei der „Monte“

Johannes Keferböck und Ilka Minor starten als einzige Österreicher bei der prestigeträchtigen Rallye Monte Carlo. Mit dem Einsatzteam Gazoo Racing France sowie Ex-Weltmeister Stephane Lefebvre und den „Spionen“ Franz Wittmann/Gerry Winter setzt das K4 Rally Team auf kompetente Unterstützung. Im Kampf um den WRC Masters Cup zählt für „Kefer“ nur der Sieg!