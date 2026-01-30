RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
WRC-Verkauf vor Abschluss Malcolm Wilson verhandelt mit potenziellen Investoren der WRC
DPPI

WRC-Verkauf vor Abschluss: Neuer Promoter soll bald verkündet werden

Ein 25-Jahres-Deal für die WRC? Die FIA sucht einen langfristigen Partner statt kurzer Investment-Deals - Die Entscheidung steht nun unmittelbar bevor

Die Suche nach einem neuen Inhaber der kommerziellen Rechte für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) biegt auf die Zielgerade ein. Wie Malcolm Wilson, der stellvertretende FIA-Präsident, im Rahmen des Saisonauftakts in Monte Carlo bestätigte, stehe ein Abschluss kurz bevor. Eine offizielle Bekanntgabe werde innerhalb der nächsten zwei Monate erwartet.

Die Zukunft der WRC-Vermarktung ist bereits seit dem vergangenen Jahr ein zentrales Thema im Fahrerlager. Nachdem Berichte laut wurden, dass die bisherige WRC Promoter GmbH (ein Joint Venture von Red Bull und der Investmentgesellschaft KW25) einen Verkauf anstrebt, leitete die FIA im August 2025 ein offizielles Ausschreibungsverfahren ein. Die aktuellen Rechteinhaber führen die Geschäfte der Weltmeisterschaft bereits seit dem Jahr 2013.

Nach Informationen der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com, gab es anfänglich Interessenten aus Europa, Amerika und dem Nahen Osten. Inzwischen hat sich der Kreis der Bewerber deutlich eingeengt. Aktuell findet eine sogenannte "Due Diligence" (eingehende Prüfung) mit einem potenziellen Käufer statt, der seinen Sitz in Europa haben soll.

Langfristige Vision statt schneller Ausstieg

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem hatte bereits zuvor betont, dass der neue Vertrag eine Laufzeit von bis zu 25 Jahren umfassen könnte. Die Erlöse aus dem Verkauf der Rechte sollen zudem direkt wieder in die Meisterschaft investiert werden. Malcolm Wilson hob in einer Medienrunde hervor, dass man gezielt nach einem Partner mit langfristigen Absichten gesucht habe.

"Wir sind sehr nah dran und erwarten innerhalb der nächsten Monate eine Bestätigung. Es war ein langer Prozess und eine massive Herausforderung", erklärte Wilson. "Viele Interessenten waren Investmenthäuser, die auf einen Ausstieg nach fünf oder sieben Jahren aus sind. Das ist für sie lukrativ, aber für mich war es wichtig, jemanden mit einer langfristigen Vision und Verpflichtung gegenüber der WRC zu finden, um den Sport wieder dorthin zu bringen, wo er meiner Meinung nach sein muss."

Enge Zusammenarbeit mit der FIA gefordert

Ein wesentliches Kriterium für den neuen Rechteinhaber wird die räumliche und strategische Nähe zum Weltverband sein. Wilson betonte, dass der künftige Promoter eng mit der FIA-Zentrale in Genf zusammenarbeiten müsse, um das Wachstum der Serie voranzutreiben.

"Wir brauchen jemanden, der sehr nah an Genf dran ist oder in der Anfangsphase sogar direkt bei der FIA sitzt", so Wilson weiter. "Wir müssen gemeinsam arbeiten, um den Sport zu vergrößern. Der neue Partner wird frische Ideen mitbringen, und wir müssen offen dafür sein." Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Deal bald finalisiert werden kann, mahnte jedoch zur Geduld, bis die Verträge tatsächlich unterzeichnet sind.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

K4 bei der Rallye Monte Carlo

Keferböck/Minor starten wieder bei der „Monte“!

Das K4 Rally Team mit Johannes Keferböck und Ilka Minor bereitet sich auf das große Abenteuer Rallye Monte Carlo vor. Beim vierten gemeinsamen Einsatz kann das Duo auf höchst professionelle Unterstützung zählen.

Kampfansage nach Seuchensaison

So will Hyundai zurückschlagen

Nur zwei Siege in 2025: Nach einer harten Saison und technischem Rückstand auf Toyota zieht Hyundai Bilanz - Teamchef Abiteboul verspricht nun Besserung

News aus anderen Motorline-Channels:

PV-Module für Reichweitenplus

Sonnenkraft treibt Nissan Ariya an

Das Konzeptfahrzeug mit Photovoltaikmodulen auf der Motorhaube, dem Fahrzeugdach und der Heckklappe erzeugt den Strom für kurze tägliche Wege einfach selbst.

Vom E-Moped bis zum rasanten E-Bike

News von Honda, McLaren und eRockit

Honda bringt sein erstes E-Moped nach Europa, McLaren bringt E-Bikes mit ordentlich Power und bei eRockit gibt es Verstärkung mit (E-)Automobil-Background.

F1 Barcelona "Shakedown": Tag 2

Red Bull mit dem ersten Unfall 2026

Bestzeit für Max Verstappen, Unfall von Isack Hadjar: Im Privatduell mit Ferrari schreibt Red Bull am Dienstag die Schlagzeilen - alle anderen Teams haben verzichtet

Weitere Artikel:

WRC Monte-Carlo: Tag 2 (SP9)

Ogier verkürzt Rückstand

Im Duell um P2 hinter Spitzenreiter Oliver Solberg macht "Monte"-Rekordsieger Sebastien Ogier weiter Boden gut - Thierry Neuville hängt kurzzeitig fest. Keferböck/Minor führen weiterhin bei den Masters.

WRC Monte-Carlo: Nach SP3

Solberg führt bei Eis, Schnee und Nebel

Bei extrem tückischen Bedingungen auf der ersten Etappe der "Monte" behält Toyota-Neuzugang Oliver Solberg trotz "hundert Beinahe-Abflügen" kühlen Kopf. Keferböck/Minor auf Platz 19 der RC2 liegend bei den WRC Masters in Führung.

"Richtige Monte" steht bevor

Die Herausforderungen beim WRC-Auftakt

Winterliches Wetter droht die Rallye Monte-Carlo an diesem Wochenende als Auftakt der Rallye-WM 2026 noch schwieriger zu machen als ohnehin schon

"Motivation, es zu versuchen"

Ogier greift nach zehntem WRC-Titel

Wird Sebastien Ogier ernsthaft um seinen zehnten Titel in der Rallye-WM kämpfen? Vor Beginn der "Monte" rechnet der Toyota-Fahrer mit herausfordernder Saison

Nach fast 40 Jahren

Rallye-WM steht vor historischer Rückkehr

Die FIA macht ernst: Mit einem Testlauf im Juni rückt die WRC-Rückkehr in die USA näher - Das Ziel für das erste offizielle Event ist nun das Jahr 2027

K4 feiert WRC Masters-Sieg

Keferböck: „Die schwierigste Rallye meines Lebens“

Die 94. Rallye Monte Carlo wird in die Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft eingehen - das K4-Duo Johannes Keferböck und Ilka Minor konnte das große Abenteuer nicht nur bestehen, sondern auch einen überlegenen Sieg im WRC Masters Cup einfahren.