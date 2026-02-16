RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
WRC in Saudi-Arabien Sebastien Ogier wurde in Saudi-Arabien zum neunten Mal Weltmeister
Massimo Bettiol/Getty Images

Veranstalter kontert Reifen-Lotterie-Kritik der Fahrer

Das steinige Terrain in Saudi-Arabien sorgte bei der WRC-Premiere für Kritik - Prinz Al-Faisal nimmt Stellung und schließt Verlegung der Rallye in Zukunft nicht aus

Im Herbst 2025 gastierte die Rallye-Weltmeisterschaft zum ersten Mal in Saudi-Arabien. Der neue Lauf am Roten Meer bildete das Saisonfinale. Sebastien Ogier krönte sich zum neunten Mal zum Weltmeister. Aber es gab von den Fahrern auch kritische Stimmen zum Terrain in Saudi-Arabien.

Der steinige Untergrund sorgte für Reifenschäden. Manche Fahrer sprachen von einer "Lotterie", denn das Terrain ist eher für die Fahrzeuge der Rallye Dakar geeignet als für die Rally1-Autos. Reifenhersteller Hankook kündigte zudem für dieses Jahr Verbesserungen an.

Auch der Veranstalter in Saudi-Arabien nimmt das Feedback ernst. "Zuerst einmal: Wir respektieren natürlich die Meinung aller Fahrer", sagte Prinz Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, der Chef des saudi-arabischen Motorsportverbands, am Rande der Rallye Dakar im Januar.

"Vielleicht ist das für einige WRC-Piloten hier neu, aber wenn man an die alten Safari-WRCs zurückdenkt, ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Ich verstehe also, warum sie sich Sorgen machen und sagen, dass es für WRC-Autos schwierig ist."

"Aber gleichzeitig ist das eine neue Herausforderung. Für sie bedeutet das, auf ganz anderem Terrain zu fahren. Wenn du zum Beispiel saudischen Fahrern sagst, sie sollen auf Eis oder Schnee fahren, dann werden sie auch sagen: Das ist ungewohnt."

"Aber ich finde, genau das ist gut für das Motorsport-Spektrum. Unterschiedliche Bedingungen machen dich zu einem besseren Fahrer, weil du lernst, dich an verschiedene Umgebungen anzupassen."

Al-Faisal ist selbst passionierter Rennfahrer und fuhr früher Gruppe-N-Fahrzeuge. Im Vorjahr trat er mit dem Toyota Hilux bei der Rallye Ha'il an und er träumt auch davon, in naher Zukunft bei der Rallye Dakar an den Start zu gehen.

Bei der WRC-Premiere in seinem Land war er vor Ort und machte sich ein Bild. Die Prüfungen fanden nördlich der Stadt Dschidda statt. In dieser Region des Landes findet auch in diesem Jahr im November das Saisonfinale statt.

"In den ersten ein, zwei Jahren wird das Event in Dschidda stattfinden, aber danach müssen wir sehen, welche anderen Regionen infrage kommen - vielleicht auch Asphalt", will Al-Faisal für die Zukunft nichts ausschließen.

"In diesem Jahr werden die Bedingungen aber noch ähnlich sein. Wir werden unser Bestes geben, aber die meisten Strecken führen nicht über weichen Sand. Die Orte in Saudi-Arabien, die für die WRC geeignet sind, liegen in der Nähe der Berge - dort gibt es viele Steine."

"Ich denke, das ist etwas, das die Fahrer verstehen und lernen müssen: wie man sich anpasst und auf solchem Untergrund fährt. Es ist sicher nicht leicht, aber mit der Zeit werden sie das, denke ich, zu schätzen wissen."

"Wir nehmen ihre Bedenken sehr ernst und werden versuchen, Alternativen zu finden, vielleicht mit etwas weniger Steinen. Oder wir gehen an andere Orte, denn wir haben viele Regionen im Land, wo wir eine WRC veranstalten könnten."

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

Zu wenig Grip, zu viel Ärger

Hankook plant neuen Winterreifen für die WRC

Sebastien Ogier fand deutliche Worte, Hankook zeigt Verständnis: Nach der Rallye Monte-Carlo arbeitet der Hersteller an einem neuen WRC-Winterreifen

"Richtige Monte" steht bevor

Die Herausforderungen beim WRC-Auftakt

Winterliches Wetter droht die Rallye Monte-Carlo an diesem Wochenende als Auftakt der Rallye-WM 2026 noch schwieriger zu machen als ohnehin schon

"Motivation, es zu versuchen"

Ogier greift nach zehntem WRC-Titel

Wird Sebastien Ogier ernsthaft um seinen zehnten Titel in der Rallye-WM kämpfen? Vor Beginn der "Monte" rechnet der Toyota-Fahrer mit herausfordernder Saison

Neues Auto für WRC-Regeln 2027?

M-Sport Ford hat noch nicht entschieden

M-Sport Ford hat noch nicht entschieden, welchen Weg man für das WRC-Reglement 2027 einschlägt - "Wir schauen uns im Moment wirklich alle Optionen an - alles"

News aus anderen Motorline-Channels:

Super spannend, dieses Fordfolio

Im Test: Ford Tourneo Courier & Tourneo Custom

Ein E-Auto ist nicht familientauglich? Dann lernen Sie doch mal die jüngsten Mitglieder der elektrischen Ford Flotte kennen! Wir starten mit den Großraumlimousinen E-Tourneo Courier und E-Tourneo Custom.

Der etwas andere Geburtstag

Zum 80er: Kia Pride mit E-Antrieb

Kia wird heuer 80 Jahre alt. Und man feiert dies mit einem zum Stromer umgebauten Kleinwagen. Der ursprünglich eigentlich kein Kia war.

Vorstellung Honda WN7

Honda zeigt erstes Elektromotorrad

Im November 2024 war auf der EICMA noch das EV Fun Concept zu sehen. Daraus schält sich nun die WN7, die bereits Anfang 2026 ausgeliefert werden soll.

Horrorcrash 12h Bathurst 2026

AMG knallt volles Rohr in stehenden Porsche

Ein schwerer T-Bone-Crash zwischen Ralf Aron und Johannes Zelger sorgt für eine Unterbrechung bei den 12 Stunden von Bathurst 2026 - Wo waren die gelben Flaggen?

Weitere Artikel:

Aus für Kultprüfung

Rallye Finnland streicht die "Ouninpohja"

"Ouninpohja" gilt als Herzstück der Rallye Finnland: 2026 verschwindet die Kultprüfung aus dem Streckenplan - trotz gefeiertem Comeback nur zwei Jahre zuvor

Regel-Revolution wirkt

WRC meldet Ansturm neuer Tuner

Die WRC steht 2027 vor einer Revolution - Die FIA bestätigt massives Interesse von Tunern am neuen Reglement und nennt eine überraschende Zahl

„Rappolz-Arena“ startet durch

Thomas Leichtfried: Der „Retter“ von Rappolz

Nach dem Ende von Dynamite Tours drohte das Schotter-Areal in Rappolz brach zu liegen - doch mit Thomas Leichtfried übernimmt nun ein erfahrener Racer das Gelände…

ARC Rallye Triestingtal: Kompakter Zeitplan

Kompakte Eintages-Rallye als ARC-Opener

Neun Sonderprüfungen in einem kompakten Zeitplan warten auf die Teams der ARC Rallye Triestingtal (27. & 28. Februar). Die Fans können sich auf sechs attraktive Zuschauerpunkte freuen…