Der Automobil-Weltverband FIA hat TotalEnergies als neuen Kraftstofflieferanten für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bestätigt, nachdem der bisherige Anbieter P1 Fuels Insolvenz angemeldet hat.



Die FIA reagierte schnell, um einen Ersatz zu finden, da P1 seine vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann. Für die laufende Safari-Rallye in Kenia stellte die FIA sicher, dass bereits angelieferter P1-Kraftstoff an die Teams verteilt wurde, um einen reibungslosen Ablauf des Events zu gewährleisten.



TotalEnergies, das bereits nachhaltigen Kraftstoff für die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die Europäische Truck-Meisterschaft liefert, wird die WRC-Teams ab der nächsten Rallye auf den Kanarischen Inseln (24.-27. April) versorgen. Zunächst wird die Top-Klasse der Rally1-Autos beliefert, bevor der Kraftstoff schrittweise für alle Teilnehmer verfügbar wird.



Zudem gab die FIA bekannt, dass die Ausschreibung für den nachhaltigen Exklusivlieferanten der WRC-Saisons 2026 bis 2028 abgeschlossen ist. Die eingereichten Angebote werden derzeit geprüft, eine Entscheidung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



"Ich danke TotalEnergies und dem FIA-Team für ihr schnelles Handeln, um die Kraftstoffversorgung für den Rest der Saison zu gewährleisten", erklärte FIA-Direktorin Emilia Abel.



"TotalEnergies ist ein etablierter Lieferant nachhaltiger Kraftstoffe im Motorsport. Ich bin überzeugt, dass wir die richtige Lösung für den Moment gefunden haben, während wir langfristige Optionen für die Zeit ab 2026 evaluieren", so Abel weiter.