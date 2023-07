In der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ist Pirelli derzeit der alleinige Reifenlieferant für alle Klassen. Bei der bislang letzten diesbezüglichen Ausschreibung durch den Automobil-Weltverband (FIA) setzte sich die italienische Firma durch. So lieferte Pirelli zunächst in der WRC-Saison 2021 (der letzten mit der alten Autogeneration) die Reifen und tut es auch seitdem zur Saison 2022 das Rally1-Reglement eingeführt wurde.



Nun hat die FIA eine neue Ausschreibung für den Zeitraum 2025 bis 2027 gestartet. Und auch in diesen Zeitraum fällt wieder der Umstieg auf ein neues technisches Reglement. Das nämlich wird derzeit in seinen Grundzügen erarbeitet und soll zur WRC-Saison 2027 kommen.



Bekanntgeben will der Automobil-Weltverband den neuen WRC-Reifenlieferant anlässlich der nächsten Sitzung des FIA-Weltrats (WMSC) am 19. Oktober. Die Frist bis zur Einreichung der entsprechenden Bewerbungsunterlagen läuft bis zum 15. September.



"Die Bieter müssen nachweisen können, dass die von ihnen vorgeschlagenen Reifen sicher und zuverlässig sind. [Die Reifen] müssen bei den unterschiedlichen Bedingungen, die in der WRC herrschen, allen Teilnehmern innerhalb der jeweiligen technischen Kategorie die gleichen sportlichen Möglichkeiten bieten", heißt es in der FIA-Ausschreibung.



"Die Performance in der WRC befindet sich derzeit auf einem sehr hohen Niveau. Die FIA fordert die Bewerber auf, innovative Wege vorzuschlagen, um die 'Show' des Sports zu erhalten und gleichzeitig die Sicherheit insgesamt zu verbessern", heißt es in Auszügen weiter.



So müssen die interessierten Reifenhersteller bei ihrer Bewerbung mindestens zwei Varianten von Schotter- und Asphaltreifen, einen Winterreifen mit Spikes und einen Winterreifen für Asphalt vorlegen.



Bevor Pirelli zur Saison 2021 als Reifenlieferant auf die WRC-Bühne zurückgekehrt ist, war Michelin bis Ende der Saison 2020 der Ausrüster für alle Fahrzeuge der Rallye-WM gewesen.