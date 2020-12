Wackelt Rallye Dakar? Saudi-Arabien schließt Grenze

Wackelt Rallye Dakar? - Saudi-Arabien schließt Grenze wegen Corona-Mutation

Aufgrund der neuen Mutation des Coronavirus schließt Saudi-Arabien für mindestens eine Woche alle Grenzen, Flüge ausgesetzt - Folgen für die Rallye Dakar noch unklar

Plötzlich gibt es bezüglich der Rallye Dakar, die vom 3. bis 15. Januar 2021 in Saudi-Arabien stattfinden soll, Fragezeichen. Am Montag (21.12.) hat Saudi-Arabien die Grenzen geschlossen und auch alle internationalen Flugverbindungen gestoppt. Die Maßnahmen gelten zunächst für eine Woche.



Aufgrund der Mutation des Coronavirus kappen immer mehr Länder die Flugverbindungen zu Großbritannien. Seit Mitternacht hat beispielsweise Deutschland den Flugverkehr zu Großbritannien komplett eingestellt.



Auch außerhalb Europas wollen sich immer mehr Länger vor der Einschleppung dieser Mutation schützen. Nun hat Saudi-Arabien am Montag angekündigt, dass man alle Grenzen schließen wird. Auch alle internationalen Flugverbindungen werden gestoppt.



Für mindestens eine Woche dürfen keine internationalen Flugzeuge in Saudi-Arabien landen. Diese Sperre könnte auch um eine weitere Woche verlängert werden. Dieser Einreisestopp bringt natürlich die Pläne von vielen Dakar-Teilnehmern, Teams und Mechanikern durcheinander.



Beispielsweise wollte der Österreicher Matthias Walkner am 26. Dezember anreisen. Ob es für den Dakar-Tross Ausnahmen von diesen Reisebeschränkungen geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Saudi-Arabien lässt sich die Rallye viel Geld kosten, um eine internationale Bühne zu haben.



Im Statement des Innenministers heißt es, dass internationale Flüge für eine Woche ausgesetzt sind. Es gibt aber die Anmerkung, dass es "besondere Ausnahmen" geben kann. Die Grenzen sind übrigens auch auf dem Land- und Seeweg für mindestens eine Woche geschlossen.



Außerdem heißt es in der neuen Verordnung, dass sich alle Einreisenden aus Europa in zweiwöchige Quarantäne begeben müssen. Diese beginnt mit dem Datum der Einreise. Während dieser Quarantäne muss alle fünf Tage ein Coronatest gemacht werden.



Im Gegensatz zu Europa ist in Saudi-Arabien zu Beginn des Winters keine dritte Welle ausgebrochen. Im Schnitt meldet das Land mit seinen 34 Millionen Einwohnen um die 200 positive Fälle pro Tag - Tendenz sinkend.