In der Sauna schwitzen, Rentiere essen, Polarlichter bestaunen - Marcel Neulinger blickt auf besondere fünf Tage in Schweden zurück. Doch das war nicht der Grund für die Reise in den hohen Norden. Als Junioren-Staatsmeister des Vorjahres wurde Neulinger von Simon Wagner, mittlerweile vierfacher Staatsmeister, auf etwas eingeladen, was dem Jungtalent in seiner weiteren Laufbahn helfen wird: Fünf Tage „richtig autofahren“, wie es Wagner beschreibt.



Location war das Gelände der Mercedes Benz Driving Experience im schwedischen Sorsele, ein gefrorener See, fünf verschiedene Strecken, darunter eine mit rund fünf Kilometern Länge mit allen Kurvenvarianten. Zur Verfügung standen Toyota Yaris, Mercedes mit Heckantrieb, C43 AMG - starke Modelle mit bis zu 450 PS.



Mit dabei waren neben Simon und Marcel auch Bruder Julian Wagner und Vater Fritz Wagner. Simon erzählt: „Jeder von uns ist an diesen fünf Tagen über 1000 Kilometer gefahren. Wir haben die Zeiten gestoppt und es gab jeden Tag eine Steigerung. Zudem haben wir auch auf einem Simulator gearbeitet. Und: Wir hatten sehr viel Spaß miteinander.“



Marcel Neulinger sagt: „Diese Tage haben mir richtig Spaß gemacht - und diese Erfahrung, die vielen Fahrkilometer haben mir auf jeden Fall geholfen, meinen Fahrstil weiter zu entwickeln.“



Am 28. und 29. März kann Marcel Neulinger das Gelernte umsetzen - bei der Rebenland-Rallye, dem zweiten Lauf zur TEC7 ORM zündet er einen Opel Corsa Rally4: „Auf trockenem Asphalt wird es meine erste Rallye im Rally4 - ich möchte natürlich das Bestmögliche herausholen.“



Simon Wagner freut sich ebenfalls auf die Rallye rund um die steirische Weinstraße: „Ich freue mich über das bunte Starterfeld, die Rebenland-Rallye ist meine Lieblingsrallye. Und danach geht es gleich weiter mit dem spanischen EM Lauf und der tschechischen Meisterschaft.“