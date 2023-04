Wagner gewinnt Osterrallye Tiefenbach 2023

Rallyesport vom Feinsten konnten die trotz nicht optimalem Wetter außergewöhnlich zahlreichen Fans bei der 21. ADAC Osterrallye des Autosportclub Tiefenbach e.V. im ADAC genießen. Nach der Technischen Abnahme gingen 88 Fahrzeuge bei Gienger Tiefenbach über die Startrampe. Zweifelsohne lag die sehr gute Zuschauerfrequenz auch am aus Österreich gekommendem Topteam der Veranstaltung: dem zweifachen ÖRM-Staatsmeister Simon Wagner samt Copilotin Anna-Maria Seidl.



Er brachte in Tiefenbach wie schon bei seinen letzten Einsätzen erneut die neueste Evolutionsstufe des Skoda Fabia, den RS Rally2 in der Klasse RC2 an den Start. Mit diesem Einsatz, technisch betreut von Eurosol aus Ungarn, sollten zu aller erst Daten für den Asphalteinsatz des Fahrzeugs gewonnen werden, der Rest lief für das Team unter der Rubrik "Just for Fun". Bzw. galt es für Copilotin Anna-Maria Seidl aus Untergriesbach auch das Gerät kennenzulernen. Immerhin war es für sie der erste Einsatz in einem derartigen High Tech-Rallyeboliden.



Auch dank des überlegenen Autos fuhren Wagner/Seidl folglich quasi in einer eigenen Liga. Die nationale deutsche Elite und elf weitere österreichische Teams konnten sich, trotz teils hervorragend motorisierten Fahrzeugen, eigentlich nur Hoffnungen auf die verbleibenden Podiumsplätze machen. Von den 88 Gestarteten sahen 67 das Ziel bei Gienger, unter den Ausgefallenen leider auch einige Mitfavoriten, die sich teils durch technische Probleme, aber auch durch kleinere Fahrfehler um die Lorbeeren brachten. Vorstand Johannes Fürst und Hans Höller, dritter Bürgermeister der Gemeinde Tiefenbach – im übrigen ganztägig in der Rallye-Organisation dabei - sprachen allen Beteiligten, den Anliegern, den Firmen Gienger, Frohnauer und Plöchinger, sowie allen Kommunen und Behörden ihren Dank aus.



Besonders beeindruckt und erfreut zeigte sich Dritter Bürgermeister Höller, dass auch die umliegenden Gemeinden und Motorsportvereine hinter diesem Großevent stehen.

Ein tolles Feedback zur Veranstaltung lieferten die drei Erstplatzierten beim Sieger-Interview: eine tolle Zuschauerkulisse, fordernde, selektive Wertungsprüfungen, wie sie nur selten geboten werden und trotz der Veranstaltungsgröße eine schon fast familiäre Atmosphäre. Dem konnte sich die zweifache Rallye-Damenweltmeisterin Isolde Holderied, Bayersoien in einem kurzen Statement nur anschließen.



Die Sieger und Platzierten im Gesamtergebnis:

1. Simon Wagner/Anna-Maria Seidl, Weitersdorf Ö./Untergriesbach (Skoda Fabia RS Rally2), Gesamtfahrzeit 35.27, 2 min.;

2. Raffael Sulzinger/Lisa Kiefer, Tittling/ADAC Team Südbayern (Ford Fiesta Rally4), 37.35.1 min. - eine Klasseleistung mit vier zweitbesten Zeiten hinter dem praktisch unerreichbaren Team Wagner/Seidl;

3. Patrik Dinkel/Lisa Retzer, Coburg/Raubling (Mitsubishi Evo IX), 37.51,4 min.;

4. Christian Allkofer/Kathi Götzenberger, AMC Deuerling (Renault Clio F/R3), 38.42.6 min.;

5. von ganz hinten mit Startnummer 44 nach vorne, der Vorstand des ASC Tiefenbach Johannes Fürst/Michael Just (Seat Ibiza), 39.02,8 min;

6. Fritz Köhler/Paul Gehbauer, ADAC Hessen-Thüringen (BMW M3 E30), 39.05,5 min;

7. Rudi Weileder/Lea Weileder, MSC Emmersdorf (Mitsubishi Evo VIII), 39.08.3 min. Copilotin Lea Weileder, eine junge Dame mit 15 Jahren und starken Ambitionen im Rallyesport, man darf gespannt sein.



Die Sieger und Platzierten in den Gruppen:

Gruppe RC2/4 Starter

1. Simon Wagner/Anna-Maria Seidl, Unterweitersdorf/Untergriesbach (Skoda Fabia RS Rally2) 35.27,2 min;

2. Gerold Neumayr/Sandra Müller, Berndorf Ö./Marktl D. (Ford Fiesta R5), 40.40,4 min.



Gruppe RC4/8 Starter

1. Raffael Sulzinger/Lisa Kiefer, Tittling/ADAC Team Südbayern (Ford Fiesta Rally4), 37.35.1 min.;

2. Johann Retzer/Julia Götzl, Raubing/Mamming (Peugeot 208 R2), 39,16,4;

3. Wolfgang Irlacher/Regina Miedl, AC Deggendorf (Honda Civic), 40.08.2 min.



Gruppe RC5/6 Starter

1. Stefan Bretzner/Melanie Heller, AC Deggendorf (Opel Adam), 42.51.0 min.;

2. Dominik Weileder/Simone Weileder, MSC Emmersdorf (Opel Adam), 43.13,7 min;

3. Jonathan Blüml, MSC Emmersdorf (Opel Adam), 43.18.3 min.



Gruppe NC1/17 Starter

1. Patrik Dinkel/Lisa Retzer, Coburg/Raubling (Mitsubishi Evo IX) 37.51,4 min.;

2. Rudi Weileder/Lea Weileder, MSC Emmersdorf (Mitsubishi EVO VIII), 39.08.3 min.;

3. Manuel Forstenlechner/Roman Steinbauer, FS Motorsport Ö. (Mitsubishi EVO V), 39.45.2 min.;

4. Christoph Wögerer/Simon Schmidinger, Race Rent Austria Ö (Mitsubíshi EVO V), 40,12.3 min;

5. Martin Bachl/Sandra Aichberger, FS Motorsport Ö (Mitsubishi EVO V), 40.20,4 min.;

6. Sebastian Wundsam/Sebastian Summer, Untergriesbach (BMW E36 M3), 40.34,6 min.



Gruppe NC2/8 Starter

1. Fritz Köhler/Paul Gehbauer, ADAC Hessen-Thüringen (BMW M3 E30), 39,05,5 min.;

2. Marcus Ederer/Stella Winnik, Mamming (BMW M3), 39.56,9 min.;

3. Christian Sier/Franziska Kraft, AMSC Pohlheim (BMW E36 M3), 40.09,1 min.;



Gruppe NC3/28 Starter

Christian Allkofer/Kathi Götzenberger, AMC Deuerling (Renault Clio F/R3), 28.42,6 min.;

2. Johannes Fürst/Michael Just, ASC Tiefenbach (Seat Ibiza), 39.02,8min;

3. Josef Haagn/Sandra Fellermair, RG Rosenheim (BMW 318iS), 40.16.8 min.;

4. Patrick Krückl/Andreas Schwaiger, MSG Hutthurm (Opel Astra GSI), 40.49.3 min.;

5. Marius Erlenbruch/Thimo Tremmel, MSC Straubing (Renault Clio 3 RS), 41.10,9 min.;

6. Helmut Stadler/Sabrina Werkstetter, MSC Röhrnbach (VW Golf II 16V), 41.12.8 min.;

7. Lars Stiller/Peter Ogolter, AMC Deuerling (Peugeot 309 GTI), 41.19,2 min.,

8. Simon Blüml/Gabriel Blüml, MSC Emmersdorf (BMW 318 iS), 41.20,8 min.



Gruppe NC4/8 Starter

1. Ernst-Georg Reimann, HWRT Wolmuthausen (Ford Fiesa), 42.47.8 min.;

2. Alexander Mutz/Marco Weidinger, Hengersberg (Peugeot 205 GTI), 44.06,9 min.;

3. Alex Baumgartner/Vera Kaltenberger, MSC Schenkenfelden (VW Käfer 1303 S), 46.29.9 min.



Gruppe NC6/6 Starter

1. Hermann Gaßner/Lena Öttl, Freilassing (Toyota GR Yaris), 40.04,4 min.;

2. Gerhard Kreuzeder/Tobias Ringlstetter, Scuderia Magra (BMW 135i), 41.00,1 min.



Gruppe NC8/3 Starter

1. Willi Trautmannsberger/Michaela Schachtner, MSC Emmersdorf (Opel Corsa), 44.38,2 min.



Die Mannschaftswertung gewann ein lockerer Freundeskreis der Fahrer mit der Besetzung Wagner/Seidl, Dinkel/Retzer, Retzer/Götzl und Irlacher/Miedl vor dem MSC Emmersdorf 1 und MSC Emmersdorf 2.