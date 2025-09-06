RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Wer kann Wagner schlagen?
Foto: Martin Butschell

Simon Wagner bereits Staatsmeister 2026?

Simon Wagner wurde heuer zum fünften Mal in Folge Staatsmeister - wer könnte 2026 diese Serie beenden? Wer plant, Wagner herauszufordern und wer hätte auch das Zeug dazu? Wir haben uns umgehört…

Noir Trawniczek

Gleich vorweg: Diesen Artikel bitte nicht falsch verstehen! Der Autor dieser Zeilen hat den Aufstieg von Simon Wagner von seinen Rallye-Anfängen an beobachtet - all das, was da erreicht wurde, hat mit harter Arbeit zu tun. Anfangs war es Vater Fritz Wagner, der sechs Tage die Woche emsig Fahrzeuge verkauft hat, um seinen Söhnen Simon und Julian den Motorsport zu ermöglichen. Später mussten die Söhne dann auch selbst dazu beitragen.

Auch heute noch geht Simon Wagner einer geregelten Arbeit nach. Die Sponsorensuche, die Organisation seiner Rallye-Einsätze - all das findet quasi nach Feierabend statt. Dass Simon heute auf einem derart hohen Level agiert, hat also in erster Linie mit dem Fleiß des Tüchtigen zu tun. Freilich auch mit seinem außergewöhnlichen Talent. Und mit dem unbändigen Willen, sich einen Traum zu verwirklichen.

Heuer wurde Simon Wagner zum fünften Mal in Folge Staatsmeister. Zugleich fährt er in der stark besetzten Tschechischen Staatsmeisterschaft und hat auch dort noch Titelchancen. Simon Wagner ist auch in der Europameisterschaft längst kein Unbekannter mehr - die Barum-Rallye hätte er nach dem zweiten Platz im Vorjahr durchaus auch gewinnen können. Wie auch immer: Rallyefahrer werden bekanntlich vor allem durch eines schneller: Rallyes fahren. Kaum ein österreichischer Pilot saß heuer öfter im Rallyeauto. Und so stellt sich die Frage: Wer könnte 2026 ein ernsthafter Konkurrent für Simon Wagner sein? Oder darf man schon jetzt zum sechsten Titel gratulieren? Wir haben uns umgehört…

Hermann Neubauer: Der Unentschlossene

Einer, der in den letzten Jahren immer wieder ein ernsthafter Gegner für Wagner war, ist Hermann Neubauer. Der Staatsmeister der Jahre 2016 und 2019 konnte Wagner bei der Rallye Weiz des Vorjahres zum letzten Mal schlagen. Heuer versuchte es Neubauer dreimal - und landete stets als Zweiter hinter Wagner. Mit dem Toyota Yaris GR Rally2 von ZM Racing hätte Neubauer ein gutes Fahrzeug zur Verfügung. Doch will er 2026 tatsächlich noch einmal eine sogenannte ORM-„Kampagne“ starten?

Im motorline.cc-Telefonat sagt der Salzburger: „Ich kann es echt nicht sagen. Ich glaube eher, dass wir es so machen werden wie in diesem Jahr: Ein paar Rallyes fahren und Spaß haben. Aber wir werden sehen…“ Eine wahrscheinliche Lösung könnte sein, dass sich Neubauer von Rallye zu Rallye orientiert. Eines ist klar: Ist er bei der Jännerrallye nicht am Start, hat er wohl keine Absichten mehr auf einen dritten Titel…

Marcel Neulinger und die „jungen Wilden“: Leider nein…

Eine große Hoffnung wären die „jungen Wilden“ aus der Rally4-Kategorie. Allen voran Marcel Neulinger, der Junioren Staatsmeister 2024/2025 bzw. ORM3 Staatsmeister 2025. Manfred Stohl etwa hält viel von ihm, sieht ihn als Pilot der Zukunft. Plant er den Aufstieg in die Rally2-Kategorie? Will er 2026 Simon Wagner herausfordern? Neulinger bedauert: „Dazu fehlt uns leider das Budget.“ Das Gleiche gilt für Bruder Nico Neulinger sowie für die Brüder Lukas und Raphael Dirnberger - sie alle schließen für 2026 den Aufstieg in die Rally2-Kategorie kategorisch aus und verweisen auf die deutlich höheren Kosten…

Fabian Zeiringer: Rally2, Rally4 - und wieder Rally2?

Der frühere Ski-Rennläufer Fabian Zeiringer fuhr im Vorjahr eine Saison lang Rally2, wechselte für heuer wegen der hohen Kosten zurück in die Rally4-Kategorie. Da könne er dann auch mehr Rallyes fahren, erklärte er. Dass er schnell ist - davon zeugen zwei ORM3-Siege bei der ET König Rallye und der Rallye Weiz. Doch es blieb bei diesen beiden Einsätzen. Es ist fraglich, ob sich Zeiringer noch einmal auf die Rally2, noch dazu eine ganze Saison lang einlassen wird wollen und können…

Christoph Zellhofer: „Hätte keinen Auftrag“

Christoph Zellhofer dominiert in der Proto-Klasse das Geschehen, Rally2-Einsätze gab es bislang nur vereinzelt. Sympathisch ehrlich erklärte der Sohn von ZM Racing Teamchef Max Zellhofer gegenüber dem TEC7 ORM OBM Rallye Radio: „Man muss fairerweise sagen: So wie da an der Spitze gefahren wird, bräuchte es einmal ein paar Jahre an Erfahrung, um einen Rally2 überhaupt entsprechend bewegen zu können. Auch wenn ich eine ganze Saison lang Rally2 fahren würde, hätte ich derzeit wohl keinen Auftrag gegen Simon.“

Lesen Sie am Sonntag Teil 2: Wer könnte Simon Wagner vom sechsten Staatsmeistertitel in Folge abhalten?

Ähnliche Themen:

ORM/ARC, OBM Rallye: Nach SP8

Der Staatsmeister kontrolliert die Lage

Bei der OBM Land der 1000 Hügel Rallye führt vor den entscheidenden Nachmittagsprüfungen weiterhin Simon Wagner die Gesamtwertung an / In der ORM 2 und ORM Historic gibt es packende Duelle um den Sieg

Triumph bei Rallye Bohemia

Wagner/Ostlender gelingt ein Meilenstein

Simon Wagner und Hanna Ostlender deklassieren bei der Rally Bohemia ihre tschechische Konkurrenz und greifen in der CZ-Meisterschaft nach der Tabellenführung…

Lavanttal-Rallye: Bericht

Start-Ziel-Sieg für Simon Wagner

Der Topfavorit gewann die LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr – Wolfsberg nach den Jahren 2022 und 2024 zum dritten Mal / 50.000 Fans sorgten für ein einzigartiges Motorsport-Fest in Kärnten

Rebenland-Rallye: Bericht

Simon Wagner krönte sich zu Mister Rebenland

Mit seinem vierten Sieg in Leutschach schnürte der Rallye-Champion seinen südsteirischen Quattro-Pack / Hermann Neubauer entschied ein Sekundenduell um Platz zwei mit Albert von Thurn und Taxis für sich

News aus anderen Motorline-Channels:

Model Y nach oben abgerundet

Tesla Model Y Performance ab 61.990 Euro

Das 460-PS-Topmodell der überarbeiteten Y-Baureihe bietet verbesserte Fahrwerks-Hardware und anpassbare Fahrmodi und zudem ein Batteriepack mit erhöhter Energiedichte.

Welche Arten es gibt, worauf es zu achten gilt

Zufahrtsbeschränkungen in Europa im Check

Gerade in der Urlaubszeit werden für Autoreisende Umweltzonen, City-Maut & Co. wichtig. Derlei Maßnahmen sind in Europa weit verbreitet, doch gibt es keine einheitliche Regelung. Der ÖAMTC klärt auf, wie man unnötigen Ärger und Strafen vermeidet.

Test: BMW CE 02

Zwischen den Stühlen: eParkourer von BMW

Beim CE 02 handelt es sich weder um ein E-Motorrad, noch um einen E-Scooter. BMW selbst meint: Es ist ein eParkourer! Unterwegs mit 15 PS (Nennleistung 8 PS) und ungewöhnlichem Design.

Spezialdesign in Monza

Ferrari erinnert an Laudas ersten WM-Titel

Das Heimrennen in Monza steht bei Ferrari in diesem Jahr ganz im Zeichen von 1975 - Vor genau 50 Jahren gewann die Scuderia beim Italien-GP beide WM-Titel

Weitere Artikel:

ORM/ARC, OBM Rallye: Bericht

Wagner siegt vor Lengauer und Waldherr

Sieg für Fünffach-Staatsmeister Simon Wagner. Die famos fahrenden Albert von Thurn und Taxis (Unfall) und Martin Kalteis (Technik, auf letzter SP) fallen aus. Marcel Neulinger wird Junioren Staatsmeister, Günther Königseder Staatsmeister der TEC7 HRM.

ARC, OBM Rallye: Bericht

Führungswechsel in der ARC!

Nach der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye liegt Vorjahres-Clubmeister Lukas Dirnberger nach einer Punktekorrektur in Führung. Den ARC-Sieg feierte Marcel Neulinger. Mit Ausnahme der ARCP ist in der Austrian Rallye Challenge noch alles offen…

ARC, OBM Land der 1.000 Hügel Rallye: Vorschau

Vorletzte ARC-Rallye: Noch alles offen!

Vor dem vorletzten Lauf zur Austrian Rallye Challenge sind sowohl in der ARC als auch in der ARCH noch alle Positionen offen. Auch in ART und ARCP ist zumindest theoretisch noch nichts in trockenen Tüchern. Bei der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye stehen 38 ARC-Teams am Start.

Alpe Adria Rally Cup: Rally Piancavallo

AARC & AART: Zwei deutsche Teams auf Titelkurs

Nach Rally Piancavallo: Niki Schelle beim „Alpe Adria Rally Cup“ (AARC-2WD) in Führung. Manuel Kössler führt in der „Alpe Adria Rally Thropy“ (AART-4WD)

ORM/ARC, OBM Rallye: Rallye Radio

TEC7 ORM OBM Rallye Radio - Einstiegszeiten

Das TEC7 ORM OBM Rallye Radio bringt am zweiten Tag der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye die Stimmen der Piloten aus der Regrouping Zone in Krumbach.

ORM/ARC, OBM Rallye: Vor dem Start

Marcel Neulinger ist ORM3-Staatsmeister

Raphael Dirnberger musste absagen, wodurch der Titel in der ORM 3 kampflos an Marcel Neulinger geht / Offen sind noch Junioren und Historische. 53 Teams werden beim heute Abend beginnenden TEC7 ORM-Finale starten.