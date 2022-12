Während die Saison 2022 offiziell geschlagen und die Vorfreude auf 2023 und den Auftakt bei der Jännerrallye groß ist, beschloss die Austrian Rallye Challenge das vergangene Jahr am vergangenen Samstag, dem 10.12.2022, feierlich im Blaufränkischland. Schade nur, dass just dort 2023 nach aktuellem Stand wohl nicht gefahren werden kann.

Der Veranstalter der Blaufränkischland Rallye, MCL 68 unter Obmannschaft des Haschendorfers Georg Gschwandner wurde mit der Ausrichtung der Feier beauftragt und holte abermals eine Vielzahl an Rallyeteams aus Österreich und den Nachbarländern, deren Familien und Sponsoren nach Neckenmarkt; genauer gesagt in den Gasthof zur Traube, den viele der Teams aus den letzten Jahren als Beherbergung im Rahmen der Blaufränkischland Rallye kennen.



"Sollte es eine Blaufränkischland Rallye 2023 geben, wäre hier auch das Rallyezentrum vorgesehen. Aktuell sind wir aber nach der Absage des Bürgermeisters und Vizebürgermeisters aus Deutschkreutz, bzw. deren Gemeinderäte auf der Suche nach Alternativen." erklärt Gschwandner.



Die Unsicherheit ob einer Neuauflage der Rallye konnte allerdings die Stimmung an diesem Abend kaum trüben. Zu sehr stand der Wohlfühlfaktor im Gasthof zur Traube im Vordergrund. Nach einem reichhaltigen wie auch hervorragend schmeckenden Buffet, moderierte Mario Popp als profunder Kenner der Szene die Siegerehrung.



Mit über hundert eingeschrieben Teams, erfreute man sich in der Saison 2022 einen Rekordnennergebnis in der ARC.



Die überaus glücklichen und zufriedene Gesichter der Gäste vor Ort entgingen auch Bürgermeister a.D aus Deutschkreutz Manfred Kölly und dem Tourismusmastermind des Blaufränkischland Christian Gradwohl nicht. Welche große Wertschöpfung für die Region eine Veranstaltung wie die Blaufränkischland Rallye mit sich bringt, ist auch dem Bürgermeister aus Neckenmarkt Hannes Igler und den Ortsvorsteher aus Haschendorf Stefan Neubauer bewusst, beide entschuldigten sich aber für die Siegerehrung aufgrund anderwärtiger Termine.

AUSTRIAN RALLYE CHALLENGE:

PREISTRÄGER 2022

Clubmeisterschaft mit Teilnahmebeschränkung für Mitglieder der Austrian Rallye Challenge durchgeführt im Namen des Komitees der ARC Veranstalterclubs von:

ARC GESAMTWERTUNG 2022

A/N H/A H/N (Allrad-Turbo homologiert bis spätestens 31.12.2004), noch oder ehemals homologiert A/N H/A H/N (2WD), noch oder ehemals homologiert inkl. Kit Cars

M1 (alle Leistungsgruppen), National homologierte R-Fahrzeuge (z.B. Opel Corsa OPC national)

1. Platz Fahrer Gerald Bachler 2. Platz Fahrer Thomas Regner 3. Platz Fahrer Lukas Dirnberger 4. Platz Fahrer Harlad Ruiner 5. Platz Fahrer Raphael Silberbauer 1. Platz Beifahrer Gottfried Witzmann 2. Platz Beifahrer Lukas Martinelli 3. Platz Beifahrer Ramona Charvat 4. Platz Beifahrer Mario Palmsteiner 5. Platz Beifahrer Harald Bachmayer

WERTUNGSKLASSE ARC C1-2022

C1 Fahrzeuge über 3.200 ccm, inkl. WRC mit abgelaufener Homologation

1. Platz Fahrer 2. Platz Fahrer 3. Platz Fahrer Gerald Riccardo Bernd Bachler Holzer Birngruber 1. Platz Beifahrer Mario Palmsteiner 2. Platz Beifahrer Harald Bachmayer 3. Platz Beifahrer Harlad Zehetbauer

WERTUNGSKLASSE ARC C2-2022

C2 Fahrzeuge von 2000 bis 3200 ccm inkl. Kit Cars 2000 ccm und Super 1600 sowie M1 Fahrzeuge über 3000 ccm

1. Platz Fahrer 2. Platz Fahrer 3. Platz Fahrer Harald Bernd Veit Ruiner Zanon König 1. Platz Beifahrer Ramona Charvat 2. Platz Beifahrer Denis Piceno 3. Platz Beifahrer Thomas Schöpf

WERTUNGSKLASSE ARC C3-2022

C3 Fahrzeuge Gruppe A/N/M1 bis 2000 ccm, Kit Cars bis 1600 ccm

1. Platz Fahrer 2. Platz Fahrer 3. Platz Fahrer Thomas Lukas Raphael Regner Dirnberger Silberbauer 1. Platz Beifahrer Gottfried Witzmann 2. Platz Beifahrer Lukas Martinelli 3. Platz Beifahrer Sabine Pailer

WERTUNGSKLASSE ARC C4-2022

C4 Fahrzeuge der Klasse „RC5“ und Fahrzeuge R1 sowie Gruppe N1-3 noch oder ehemals homologiert bis 2000 ccm

1. Platz Fahrer 2. Platz Fahrer 3. Platz Fahrer Manfred Karl Benedikt König Faist Baier 1. Platz Beifahrer Christian Schwarz 2. Platz Beifahrer Jochen Perhofer 3. Platz Beifahrer Dieter Hierbold

ART GESAMTWERTUNG 2022

FIA RC2 Rally2 (vormals R5) Fahrzeuge, S2000 Turbo & atmospheric, WRC 2,0 bis 2016, FIA RGT & RGT national einer FIA ASN

R4-KIT (Art. 260E – z.B.Oreca Kit Fahrzeuge) National homologierte Elektro & Hybridfahrzeuge

1. Platz Fahrer Martin Rossgatterer 2. Platz Fahrer Markus Kroneder 3. Platz Fahrer Daniel Mayer 1. Platz Beifahrer Karin Cerny

2. Platz Beifahrer Jürgen Klinger 3. Platz Beifahrer Angelika Letz

ART T1 GESAMTWERTUNG 2022

FIA RC2 (R5) Fahrzeuge, S2000 Turbo & atmospheric, WRC 1600ccm & 2000ccm, FIA RGT & RGT national einer FIA ASN National homologierte Elektro & Hybridfahrzeuge.

1. Platz Fahrer 2. Platz Fahrer 3. Platz Fahrer Martin Peter Alessandro Rossgatterer Eibisberger Prosdocimo 1. Platz Beifahrer Andreas Thauerböck 2. Platz Beifahrer Marsha Zanet 3. Platz Beifahrer Daniel Foissner

ART T2 GESAMTWERTUNG 2022

FIA RC2 (R5) Fahrzeuge, S2000 Turbo & atmospheric, WRC 1600ccm & 2000ccm, FIA RGT & RGT national einer FIA ASN National homologierte Elektro & Hybridfahrzeuge.

1. Platz Fahrer 2. Platz Fahrer 3. Platz Fahrer Markus Daniel Martin Kroneder Mayer Attwenger 1. Platz Beifahrer Karin Cerny 2. Platz Beifahrer Angelika Letz 3. Platz Beifahrer Manfred Cerny

ARC- ALTERNATIVPREIS 2022 (keine Teilnehmer)

Fahrzeuge mit Alternativen Antrieben

ARP GESAMTWERTUNG 2022 (Open-N national)

Produktionsfahrzeuge der AMF / FIA Klasse RC2

NR4 (aktuell NR4 z.B. Mitsubishi Evo X) und R4 Kit (R4 lt. FIA Anhang J 2018, Art.260), A/N H/A H/N (Allrad-Turbo Fahrzeuge die nach dem 1.1.2005 homologiert wurden Fahrzeuge der AMF Open N sowie national homologierte Prototypen einer FIA ASN

1. Platz Fahrer Christoph Zellhofer 2. Platz Fahrer Florian Auer 3. Platz Fahrer Thomas Kuselbauer 1. Platz Beifahrer Elke Irlacher 2. Platz Beifahrer Thomas Schöpf 3. Platz Beifahrer Johann Rainer Moser

ARC JUNIOR EHRENPREISE 2022