Die Rallye Zentraleuropa, die vom 26. bis 29. Oktober als vorletzte Saisonstation der Rallye-WM im WRC-Kalender 2023 steht und im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Tschechien ausgetragen wird, wartet mit einem riesigen organisatorischen Aufwand auf.



Nachfolgend die wichtigsten Fakten rund um die Rallye Zentraleuropa, den neuesten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft:



Route (vorläufig)



Länder auf der Rallyeroute: 3 (Deutschland, Österreich, Tschechien)

Gesamtdistanz der Rallye: 1.670 Kilometer

Anzahl Wertungsprüfungen (WPs): 18

Gesamtlänge der WPs: 313 Kilometer

Längste WP: 27,8 Kilometer (Mühltal in Österreich)

Anzahl WPs in Deutschland: 4

Anzahl WPs in Österreich: 6

Anzahl WPs in Tschechien: 8



Sicherheit



Gesamtlänge Absperrbänder für Wegweisung: 80 Kilometer

Gesamtlänge mobile Absperrungen ("Zwiebelsäcke"): 34 Kilometer

Organisationshelfer (Parkplatzeinweiser, Shutte-Fahrer, etc.): 2.400

Sportwarte an den WPs: 1.700

Sportwarte im Servicepark (Passau): 45

Sanitäter und Notärzte: 44

Rettungswagen: 14

Feuerwehrautos: 14

Medical-Cars: 8



Nachhaltigkeit



Dokumenttaschen für die Teams (produziert aus ausrangierten Werbebannern): 100

Catering-Firmen für Verpflegung (Recycling- beziehungsweise Pfandgeschirr): 50

Ehrenpreise für die Teams (produziert von Menschen mit Einschränkung): 9

Müllstationen pro Zuschauerpunkt: 2 bis 3