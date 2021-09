Zielankunft unter schwierigsten Bedingungen

Die Rallye wurde mit dem legendären Stadtkurs Freitagnacht eröffnet. Man entschied sich leider für die falschen Reifen (vorne Intermediate, hinten Regen) und auf auftrocknender Straße überhitzten diese stark. Erstmals bei einer Rallye hätte man sich Regen gewünscht! Damit war jedoch der Reifenpoker eröffnet. In der Junior ERC stehen einem nur 12 Stück Reifen zur Verfügung. Man kann aus drei Mischungen wählen: Regen, Intermediate und harte Slicks. Wobei von den Regen und Intermediates nur jeweils sechs Stück gefahren werden dürfen. Auf der längsten Schleife wurden knapp 60km gefahren und man war sechs Stunden unterwegs. Solche Schleifen gipfelten dann in folgendes Setup: zwei Slicks vorne, zwei Intermediates hinten und zwei Regenreifen im Kofferraum. Der Samstag wurde mit dem Rundkurs durch den Park eröffnet. Die Parkdurchfahrt hat es in sich: Betonplatten wie Eisenbahnschweller Stoß an Stoß, dieser Weg ist zwei Meter breit und nach 50 Autos einfach verschmiert mit Erde aus den Cuts rundherum. Dann musst du dabei durch drei Bäume durchzirkeln, als ob nichts wäre. Bei der ersten Runde winkte uns Oscar Solberg zu, der seinen Rally3 mit ausgerissenem Hinterrad an besagter Durchfahrt abstellen musste. Die zweite Runde war sehr ambitioniert und wurde von einem der drei Bäume jäh gestoppt. Zum Glück konnte die Fahrt weitergesetzt werden, auch wenn nochmals ein Zwischenstopp zum Resetten des Autos wegen ausgefallener Servolenkung eingelegt werden musste.

SP3 wurde neutralisiert, SP4 zeigte uns einen Rückstand von 2,5 Sekunden auf den späteren Gewinner Franceschi auf. Das war völlig in Ordnung. Auf SP5 schlugen erneut Böhmische Bäume zu. Nikolai Landa: „Wir standen am Start der Prüfung als diese beim Countdown abgebrochen wurde. Zum Restart vergingen 20 Minuten und wir hatten natürlich kalte Reifen. Als wir endlich zum Fahren kamen, fanden wir erstaunlich viel Grip in den ersten Cuts vor. Die erste Linkskurve schrieb ich jedoch falsch und kam mit zu hohem Tempo aus der Spur. Das Erdreich im Wald war durch einen Radlader völlig verschlammt, sodass wir Null Verzögerung hatten und den Holzstoß mit voller Wucht trafen. Zum Glück war dieser schön geschichtet und nicht sehr hoch. Der Speed katapultierte uns über die Baumstämme hinweg und diese flogen durch die Luft wie Mikadostäbchen. Die Achsgeometrie war völlig in Ordnung, leider hatte der Kühler ein Loch und so mussten wir vorzeitig abstellen und erneut die Super-Rally-Regel in Anspruch nehmen.

Sonntags ging es auf zwei Schleifen mit je 42 Kilometer. Aufgrund des vorzeitigen Ausfalls und der dafür erhaltenen Strafzeit war das Gesamtergebnis – auch in der Juniorenwertung – schon sekundär. Aus diesem Grund beschlossen Landa/Landa volle Konzentration auf den Fahrstil zu legen: Bremspunkt exakt setzen, sauber einlenken, nicht mit Vollgas durch den Cut, aber am Scheitelpunkt das Auto mit Gas rausziehen.