RALLYE

Zu wenig Grip, zu viel Ärger WRC-Winterreifen von Hankook
Toyota Gazoo Racing

Hankook plant neuen Winterreifen für die WRC

Sebastien Ogier fand deutliche Worte, Hankook zeigt Verständnis: Nach der Rallye Monte-Carlo arbeitet der Hersteller an einem neuen WRC-Winterreifen

Reifenhersteller Hankook plant die Einführung eines neuen Winterreifens für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ab der Saison 2027. Hintergrund sind anhaltende Beschwerden aus dem Fahrerlager über die aktuelle Spezifikation, die am vergangenen Wochenende bei der Rallye Monte-Carlo erneut deutlich wurden.

Die extremen Wetterbedingungen machten den Saisonauftakt der WRC 2026 zu einer der schwierigsten Veranstaltungen der vergangenen zehn Jahre. Schnee, Eis und Schneematsch sorgten für sehr anspruchsvolle Streckenverhältnisse.

Bereits vor der Rallye Monte-Carlo im Vorjahr, die überwiegend bei trockenen Bedingungen stattfand, hatten Fahrer Kritik an den Winterreifen des koreanischen Herstellers geäußert, der sich damals in seiner ersten Saison als Einheitslieferant der WRC befand. In Abstimmung mit der FIA nahm Hankook daraufhin kleinere Anpassungen am Reifen vor.

Sebastien Ogier schimpft über die Winterreifen

Diese Maßnahmen reichten jedoch nicht aus, um die Fahrer zufriedenzustellen. Vor allem die mangelnde Fähigkeit des Reifens, Schneematsch abzuleiten und konstanten Grip zu liefern, stand erneut in der Kritik. Besonders deutlich äußerte sich Weltmeister Sebastien Ogier, der unter winterlichen Bedingungen mehr als eine Minute auf den späteren Sieger Oliver Solberg verlor, obwohl beide mit identischem Reifenmaterial unterwegs waren.

"Ich habe so etwas in meinem ganzen Leben noch nie gesehen, so ein beschissener Reifen, unglaublich", sagte Ogier zunächst im Zielinterview einer Wertungsprüfung. Später erklärte er in der Medienzone: "Für mich ist es nicht akzeptabel, nach einem Jahr Feedback, in dem wir klar gesagt haben, dass daran gearbeitet werden muss, ein solches Produkt in der Weltmeisterschaft zu haben, wenn am Ende nur ein Zentimeter aus dem Reifen herausgeschnitten wurde."

Hankook bestätigte, dass bereits seit der Rallye Monte-Carlo des Vorjahres an einem komplett neuen Winterreifen gearbeitet wird. Die Entwicklung konnte jedoch nicht rechtzeitig für den jüngsten WM-Lauf abgeschlossen werden. Der vollständig neue Winterreifen soll dann ab 2027 zum Einsatz kommen.

Warum die Entwicklung so schwierig ist

"Ich denke, bei Bedingungen mit viel Schnee und viel Schneematsch ist sehr klar, dass unser Schneereifen für diese Situationen suboptimal ist", erklärte Hankook-Vertreter Steven Cho. "Das wussten wir wahrscheinlich schon im Vorfeld, und wir arbeiten intensiv an den nächsten Entwicklungsschritten. Schnee- und Eisbedingungen sind jedoch extrem schwer zu reproduzieren, weil die Saison dafür sehr kurz ist."

Cho räumte ein, dass die vorgenommenen Änderungen lediglich einen kleinen Fortschritt gebracht hätten. "Ich denke, es gab eine kleine Verbesserung, aber klar ist auch, dass wir noch nicht dort sind, wo wir sein wollen. Die Fahrer haben es also nicht leicht."

Auch die scharfen Worte des Weltmeisters nimmt man beim Hersteller ernst. "Die Kommentare des Weltmeisters waren hart, aber wir akzeptieren sie. Wir nehmen sie konstruktiv auf und arbeiten weiter", so Cho.

2027 soll ein neuer Reifen kommen

Zuversichtlich zeigt sich Hankook mit Blick auf die kommenden Jahre. "Wir sind hier in Monte Carlo fast noch Anfänger, das war erst unsere zweite Rallye hier", sagte Hankook-Motorsport-Europadirektor Manfred Sandbichler. "Wir haben große Hoffnungen, dass wir im nächsten Jahr ein deutlich besseres Produkt haben werden, das die Fahrer zufriedenstellt."

Die größte Herausforderung bleibe weiterhin die begrenzte Testzeit unter realistischen Winterbedingungen. "Wir haben die Tests abgeschlossen, aber bei Winter-, Eis- und Schneereifen ist das Zeitfenster extrem klein. Das macht die Entwicklung sehr schwierig", erklärte Sandbichler. Dennoch ist Hankook überzeugt, mit dem für 2027 geplanten Winterreifen einen deutlich stärkeren Schritt für extreme Bedingungen in der WRC machen zu können.

