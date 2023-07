Rollentausch für Jari-Matti Latvala bei der Rallye Finnland (3. bis 6. August): Gut dreieinhalb Jahre nach seinem bislang letzten Start in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) wird der Toyota-Teamchef wieder in die Rolle des Fahrers schlüpfen und bei seiner Heimrallye mit einem GR Yaris Hybrid an den Start gehen. Das gab der Finne am Montagmorgen bekannt.



"Unser Aufsichtsratsvorsitzender Akio Toyoda hat mir eine ganz besondere Gelegenheit ermöglicht: Ich werde selbst an der Rallye Finnland teilnehmen und einen Toyota GR Yaris Hybrid fahren", sagt Latvala in einem Video. "Das ist eine große Ehre und ich muss mich wirklich bei Morizo [Spitzname von Toyoda] bedanken. Er ist ein großer Rallyefan und ich bin mir sicher, dass er unser Team und meine eigene Leistung sehr genau verfolgen wird."



Gemeinsam mit dem langjährigen Toyota-Chef, der selbst ein großer Rallyefan ist, schmiedete Latvala bei einem Besuch in Japan Ende 2022 auch Pläne für sein Comeback in der Rallye-Weltmeisterschaft, wie er gegenüber 'wrc.com' verriet.



Latvala will das Rally1-Auto erleben



"Ich habe ihm gesagt, dass ich davon träume, ein Rally1-Auto zu fahren, denn in den vergangenen 20 Jahren habe ich alle World-Rally-Cars und alle Weiterentwicklungen dieser Autos erlebt, aber ich habe keine Erfahrung im Rally1, und ich würde das gerne erleben, bevor ich 40 bin", sagt der 38-Jährige, der Anfang 2020 bei der Rallye Schweden zum bisher letzten Mal in der Rallye-WM an den Start gegangen war.



Die Zustimmung von Toyoda war Latvala schnell sicher, nun begann die Suche nach einem passenden Termin. "Für diese Saison hatten wir das vierte Auto zur Verfügung, und plötzlich, gleich zu Beginn des Jahres, sagte Akio: 'Hmm, wir können es dieses Jahr machen, lasst es uns dieses Jahr machen!' Dann sagte er auch noch, dass er zur Rallye Finnland kommen würde, und wir dachten, das wäre vielleicht eine gute Idee. So wurde es beschlossen."



Der vierte Toyota steht Latvala in Finnland zur Verfügung, da Teilzeit-Pilot Sebastien Ogier bei der schnellen Schotterrallye nicht an den Start geht. Sein Co-Pilot bei der Rückkehr ins WRC-Cockpit wird der langjährige Toyota-Testfahrer Juho Hänninen sein, während Toyoda ihn offiziell als Teamchef vertritt.



Schon jetzt Rekordstarter in der WRC



Latvala ist sich vor seinem Comeback bewusst, dass die Umstellung auf das Hybridauto mit nur einem Testtag im Vorfeld eine große Herausforderung sein wird. "Aber egal, es geht mehr um die Erfahrung und darum, es zu genießen. Ich baue mir keine neue Karriere als Fahrer auf", so der Finne. "Wenn wir irgendwo zwischen den Top 5 und Top 10 landen, haben wir unser Ziel erreicht."



Mit seinem überraschenden Comeback festigt Latvala seinen Status als Rekordstarter in der Rallye-Weltmeisterschaft. Mit bisher 209 hat er mehr Rallyes bestritten als jeder andere Fahrer in der Geschichte.