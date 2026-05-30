motorline.cc EXKLUSIV

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Foto: Smerda

Wagner sagt Judenburg ab, fährt Rally Hustopece

Simon Wagner hat sich kurzfristig dazu entschlossen, am Judenburg-Wochenende die zur Tschechischen Meisterschaft zählende Rally Hustopece zu fahren. Eine Entscheidung, die gleich in zwei Meisterschaften die Spannung erhöht.

Noir Trawniczek

Ein Anruf aus heiterem Himmel - Simon Wagner erklärte gegenüber motorline.cc, dass er gerade seine Nennung für die ET König Judenburg Rallye zurückgezogen und sich kurzfristig dazu entschlossen habe, am Wochenende von 12. bis 13. Juni nun doch die tschechische Rally Hustopece zu fahren, um seine Chancen in der Tschechischen Rallye Staatsmeisterschaft aufrecht zu erhalten.

Simon erklärte: „Ich wäre natürlich sehr gerne in Judenburg gefahren, da ich diese Rallye mag und wir dort bisher auch immer gewonnen haben. Doch ich wollte auch so bald wie möglich in Tschechien zeigen, dass wir das Thema Meisterschaft noch nicht abgeschrieben haben. Vom Gewinnen sind wir dort zwar im Moment ein wenig entfernt - aber ich bin ein Mensch, der die Herausforderung sucht. Gerade auch, weil die Hersteller immer weiter entwickeln und wir mit unserem Hyundai nur noch kleine Entwicklungsschritte vornehmen können.“

Eines ist sicher: Nach den bisherigen Rallyes in Tschechien hätte ein Auslassen der Rally Hustopece die Chancen auf den Titel ziemlich torpediert. Simon Wagner wurde im Vorjahr mit dem Hyundai im „Skoda-Land“ Tschechien Vizestaatsmeister - für heuer war logischerweise der Titel auf dem Plan. Und genau diesen Plan möchte Wagner weiter verfolgen…

In der heimischen TEC7 ORM Staatsmeisterschaft sorgt diese Absage für neu aufkommende Spannung. Dort führt der fünffache Serien-Staatsmeister Wagner mit 101 Punkten vor Michael Lengauer mit 54 und Hermann Neubauer mit 46 Zählern. Sowohl Lengauer als auch Neubauer starten in Judenburg und können so aufholen.

Jenen Fans, die sich schon auf Simon Wagner und Hanna Ostlender bei der ET König Judenburg Rallye gefreut haben, sei gesagt: Bei der fünften und vorletzten Rallye der TEC7 ORM, der Rallye Weiz, wird Simon Wagner natürlich an den Start gehen: „Klar, zu verschenken haben wir nichts“, sagt er mit Augenzwinkern.

Es ist eine Seltenheit, dass eine Absage für mehr Spannung in gleich zwei Meisterschaften sorgt. In diesem speziellen Fall ist es aber genau so…

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