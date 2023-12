quattrolegende 2024

Die quattrolegende wird im kommenden Jahr bereits zum 19.Mal abgehalten - die veranstaltungstechnische Liebeserklärung an den Audi quattro steigt vom 3. bis zum 6. Juli 2024 in und um das idyllische St. Gilgen am Wolfgangsee.



Der Obmann und Vorstand des Club quattrolegende International, Peter Reischl, erzählt aus dem Nähkästchen: „Es sind für das kommende Jahr wieder einige Programmpunkte in Planung - und wir sind bereits mit einigen potentiellen Stargästen in Kontakt. Es haben sich zudem wieder ein paar wirkliche Top-Fahrzeuge angekündigt.“



Worauf der emsige Veranstalter und Organisator zu Recht stolz sein kann - vor allem in der heutigen Zeit: „Wir erfreuen uns am regen Zuspruch unserer Teilnehmer. Als wir im Oktober auf unseren sozialen Medien die Anmeldephase für eröffnet erklärt haben, kamen noch am gleichen Tag mehr als 50 Nennungen. Heute sind wir beinahe ausgebucht - nur noch wenige Restplätze sind zu haben.“



„Hoher Zuspruch ist keine Selbstverständlichkeit“



In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: „Es können insgesamt 300 Teams teilnehmen, für das Gleichmäßigkeitsrennen auf der Tauplitzalm Alpenstraße sind immer nur 200 Startplätze möglich - diese sind bereits komplett vergeben. Bei einem solchen Zuspruch kann man nur dankbar sein, denn das ist keine Selbstverständlichkeit.“



Dafür wartet auf die Premium-Teilnehmer auch eine „rasante Mitfahrt mit einem S1-Monster“, verkündet Peter Reischl. Überhaupt ist es ein „Geben und Nehmen“, wie er verrät: „Wir werden dankenswerterweise unterstützt vom Tourismusverband St. Gilgen - das ist mittlerweile unser Hauptstandort, quasi unsere Homebase. Die Fahrt über die Tauplitzalm Alpenstraße ist ein fixer Programmpunkt - diese wird extra für uns abgesperrt, auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Weiters hat sich das Beschleunigungsrennen auf dem Flugplatz Gmunden – Gschwandt etabliert - hier unterstützt uns der Fliegerclub Traunsee auf großartige Art und Weise. Dazu kommen namhafte Unterstützer wie „Audi-Klaus“, alias Klaus Draxlbauer oder „5Inline Motorsport“ alias Mario Radevic. Zugleich versuchen wir, dafür auch junge Motorsportler zu unterstützen, beispielsweise das Rallyeteam Maurer/Lutz. Gemeinsam erreicht man einfach sehr viel mehr - der Zusammenhalt in unserer Szene ist großartig.“



So bleibt Peter Reischl nur noch eines: „Ich möchte allen Unterstützern, allen Teilnehmern und unseren zahlreichen Fans schöne, erholsame Weihnachtsfeiertage wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann im Sommer wieder in St. Gilgen am Wolfgangsee.“



Weitere Informationen zur quattrolegende finden Sie auf www.quattrolegende.com