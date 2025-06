quattrolegende 2025: Vorschau

Was vor exakt 20 Jahren mit einem kleinen Hinterhoftreffen begonnen hat, wurde zu einer echten Erfolgsgeschichte. Die quattrolegende zählt heute zum weltweit größten Treffen von Audi quattro-Fans aus ganz Europa. An die 400 Teilnehmer sprechen eine klare Sprache…



Auch bei der 20. Ausgabe der quattrolegende von 2. bis 5. Juli werden wie in den Jahren zuvor unzählige Ehrengäste aus der quattro-Szene erwartet, darunter auch wieder ehemalige Audi-Größen aus der Welt des Motorsports.



Erneut schlägt die quattrolegende im malerischen St. Gilgen am Wolfgangsee ihre Zelte auf. Am Donnerstag, den 3. Juli und am Freitag den 4. Juli können jeweils ab 17 Uhr die legendären Boliden der „historischen quattrolegende-Ausstellung“ bewundert werden.



Am Freitag, den 4. Juli steigt auf der Tauplitzalm-Alpenstraße das Gleichmäßigkeitsrennen, bei dem zwei Läufe am Vormittag und am Nachmittag absolviert werden.



Am Samstag, den 5. Juli ist das quattro-Volksfest auf dem Flugplatz Gmunden-Laarkirchen zu Gast. Um 10 Uhr sowie um 12 Uhr werden im Rahmen der „quattrolegende 1/8 Meile“ auf der Landebahn zwei Beschleunigungsläufe absolviert. Ab 14 Uhr wird auf dem Klausner-Rundkurs die „Rally-quattro-Show“ gefahren.



Auf den Social Media Kanälen der quattrolegende werden laufend Live-Impressionen und Interviews zu sehen sein.



Genaue Informationen zum Programmablauf sowie sämtliche weitere Infos zur quattrolegende

finden Sie auf www.quattrolegende.com