quattrolegende: Vorschau 2

Die sensationelle Neuentwicklung von „Prospeed“, der „Prototyp Audi S1 Pikes Peak“ (Foto unten) kommt zur quattrolegende! „Das Auto wurde von unserem Team komplett neu aufgebaut“, erklärt Nikolay Zlatkov. Der alte Bolide des besonnen-bodenständigen Bulgaren gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zu den viel bestaunten Stars der Szene. 2014 konnte Zlatkov damit sogar den FIA Berg Cup der Gruppe E1 erobern: „Wir fuhren alle elf Bergläufe und hatten keinen einzigen technischen Defekt“, erklärt Zlatkov stolz. Von 6. bis 8. Juni beehren der Bulgare und sein „neues S1 Monster“ die quattrolegende.



Bei der Kult-Veranstaltung in und um St. Gilgen am Wolfgangsee wird auch eine Weltpremiere stattfinden: Reini Sampl präsentiert erstmals seinen Audi quattro S1 E2 (Foto oben): „Es ist das gleiche Auto, mit dem Walter Röhrl in den Achtzigerjahren fuhr. Wir haben das Auto genau gleich aufgebaut, wie es Audi damals machte.“ Mit einem großen Unterschied: „Wir haben neueste Audi-Technik eingebaut. Wir haben die historische Hülle, die bei den Fans so starke Emotionen hervorruft - darunter jedoch haben wir einen modernen Antriebsstrang installiert. Dafür haben wir einen nagelneuen Audi RS3 ausgeschlachtet - wir verwenden dessen Getriebe, Motor und die Achsen.“

Der Deutsche Wolf-Dieter Ihle ist mit seiner Rallye-Schmiede der Inbegriff von Kompetenz - den originalen Audi quattro S1 pilotiert der frühere deutsche Rallye-Staatsmeister Harald Demuth. Er zählt zu den liebgewonnenen Stammgästen der quattrolegende - ebenso wie Österreichs Legenden Rudi Stohl und Rolf Schmidt, die natürlich auch heuer wieder für allerlei Benzingespräche mit den Fans bereit stehen.



Die quattrolegende beginnt am Donnerstag, den 6. Juli mit der historischen quattro-Ausstellung in St. Gilgen, am Freitag, den 7. Juli steigen auf dem Flugplatz Gmunden-Laarkirchen zwei Beschleunigungsrennen, am Samstag (8. Juli) schließlich folgt der traditionelle Abschluss auf der Tauplitzalm, auf der Alpenstraße werden zwei Gleichmäßigkeitsläufe absolviert. Das detaillierte Programm finden Sie auf der Website der quattrolegende.



