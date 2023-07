quattrolegende: Vorschau 3

Weniger als eine Woche vor der von 5. bis 8. Juli stattfindenden quattrolegende in und um St. Gilgen am Wolfgangsee hat eine wahre Größe der heimischen Tuner-Szene ihr Kommen angekündigt: Dutter Racing wird die quattrolegende beehren - und gilt bei den Beschleuniungsrennen auf dem Flugplatz Gmunden-Laarkirchen als Topfavorit. Diese Rennen wurden im Vorjahr zum ersten Mal abgehalten, damals noch ohne Publikum - heuer werden die Fans hautnah am Geschehen sein!



„Sicher - wenn das Auto hält, dann ganz sicher“, ist die kurze, aber äußerst selbstbewusste Antwort von Jürgen Dutter auf die Frage, ob er sich bei den Beschleunigungsrennen als Favorit bezeichnen würde. Der im niederösterreichischen Rammersdorf ansässige KFZ- und Motoren-Tuner wird seinen Audi quattro TTRS 2,5 Liter 20V Turbo eigenhändig an den Start bringen - der bildhübsche Bolide leistet über 1300 Pferdestärken und hat bereits einige Siege auf der Achtelmeile erringen können. Die beiden Beschleunigungsläufe werden am Freitag, den 7. Juli um 10 Uhr und um 13.30 Uhr abgehalten. Abends ab 17 Uhr steigt wie jeden Tag die „Historische quattro-Ausstellung“ auf der Seepromenade von St. Gilgen, wo die Boliden dann gemütlich aus nächster Nähe betrachtet werden können.



Auf der Tauplitzalm Alpenstraße, auf der am Samstag, den 8. Juli zwei Gleichmäßigkeitsläufe absolviert werden, wird Jürgen Dutter einen anderen Audi quattro TTRS pilotieren - ebenfalls aus dem Hause Dutter Racing und mit Sicherheit ein Augen- und Ohrenschmaus.



Weitere Informationen zur quattrolegende finden Sie auf www.quattrolegende.com